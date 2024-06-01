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Азербайджан - Казахстан 11 Июня прямая трансляция

11 Июня 2024 года в 17:00 (+03:00). Товарищеские матчи (сборные) - 2024, Товарищеские матчи
Азербайджан
Казахстан

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Азербайджан - Казахстан, которое состоится 11 Июня 2024 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Товарищеские матчи (сборные) - 2024, Товарищеские матчи, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Азербайджан
Казахстан
Главные тренеры
АзербайджанАриф Асадов (и.о.)
РоссияМагомед Мусаевич Адиев
История личных встреч
25.09.2022Лига наций УЕФАЛига C. Группа 3. 6-й турАзербайджан3 : 0Казахстан
03.06.2022Лига наций УЕФАЛига C. Группа 3. 1-й турКазахстан2 : 0Азербайджан
05.06.2018Товарищеские матчи (сборные)Товарищеские матчи 2Казахстан3 : 0Азербайджан
26.03.2016Товарищеские матчи (сборные)Товарищеские матчи 2Азербайджан0 : 1Казахстан
06.09.2011ЧЕ-2012 - квалификацияГруппа A. 10-й турАзербайджан3 : 2Казахстан
03.06.2011ЧЕ-2012 - квалификацияГруппа A. 7-й турКазахстан2 : 1Азербайджан
06.06.2007ЧЕ-2008 - квалификацияГруппа A. 9-й турКазахстан1 : 1Азербайджан
06.09.2006ЧЕ-2008 - квалификацияГруппа A. 2-й турАзербайджан1 : 1Казахстан
07.06.2024Товарищеские матчи (сборные) - 2024Товарищеские матчи3 : 1Азербайджан
25.03.2024Товарищеские матчи (сборные) - 2024Товарищеские матчиАзербайджан1 : 1
22.03.2024Товарищеские матчи (сборные) - 2024Товарищеские матчиАзербайджан1 : 0
19.11.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа F. 10-й тур5 : 0Азербайджан
16.11.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа F. 9-й турАзербайджан3 : 0
07.06.2024Товарищеские матчи (сборные) - 2024Товарищеские матчи2 : 1Казахстан
26.03.2024Товарищеские матчи (сборные) - 2024Товарищеские матчи2 : 1Казахстан
21.03.2024ЧЕ-2024 - квалификацияПуть C. 1/2 финала5 : 0Казахстан
14.03.2024Товарищеские матчи (сборные) - 2024Товарищеские матчиКазахстан2 : 0
20.11.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа H. 10-й тур2 : 1Казахстан
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Казахстан стал местом притяжения российских тренеров. За последнюю неделю Александр Кержаков возглавил «Кайрат», а Станислав Черчесов – сборную страны.Журналист также рассказал, чем запомнился Кержаков в своём дебютном матче во главе «Кайрата»Эксклюзив «Черчесов будет в шоке от полей». Чего ждут от российского тренера в Казахстане? 0'Несколько дней назад Станислав Черчесов возглавил сборную Казахстана, которую покинул другой российский специалист ― Магомед Адиев. Почему именно Казахстан? Какие задачи стоят перед тренером? Были ли правдивые слухи вокруг Черчесова? Всё это мы обсудили в беседе со Станиславом Саламовичем.Здесь ответы на все вопросыЭксклюзив «Не хотел работать в иностранной среде». Первое интервью с Черчесовым в сборной Казахстана 0'Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию товарищеского матча: Азербайджан — Казахстан. Начало встречи запланировано на 17:00 по московскому времени.

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