Азербайджан - Казахстан 11 Июня прямая трансляция

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Казахстан стал местом притяжения российских тренеров. За последнюю неделю Александр Кержаков возглавил «Кайрат», а Станислав Черчесов – сборную страны.Журналист также рассказал, чем запомнился Кержаков в своём дебютном матче во главе «Кайрата»Эксклюзив «Черчесов будет в шоке от полей». Чего ждут от российского тренера в Казахстане? 0'Несколько дней назад Станислав Черчесов возглавил сборную Казахстана, которую покинул другой российский специалист ― Магомед Адиев. Почему именно Казахстан? Какие задачи стоят перед тренером? Были ли правдивые слухи вокруг Черчесова? Всё это мы обсудили в беседе со Станиславом Саламовичем.Здесь ответы на все вопросыЭксклюзив «Не хотел работать в иностранной среде». Первое интервью с Черчесовым в сборной Казахстана 0'Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию товарищеского матча: Азербайджан — Казахстан. Начало встречи запланировано на 17:00 по московскому времени.