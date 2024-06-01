Азербайджан - Казахстан 11 Июня прямая трансляция
11 Июня 2024 года в 17:00 (+03:00). Товарищеские матчи (сборные) - 2024, Товарищеские матчи
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Азербайджан - Казахстан, которое состоится 11 Июня 2024 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Товарищеские матчи (сборные) - 2024, Товарищеские матчи, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Азербайджан
Казахстан
Главные тренеры
|Ариф Асадов (и.о.)
|Магомед Мусаевич Адиев
История личных встреч
|25.09.2022
|Лига наций УЕФА
|Лига C. Группа 3. 6-й тур
|3 : 0
|03.06.2022
|Лига наций УЕФА
|Лига C. Группа 3. 1-й тур
|2 : 0
|05.06.2018
|Товарищеские матчи (сборные)
|Товарищеские матчи 2
|3 : 0
|26.03.2016
|Товарищеские матчи (сборные)
|Товарищеские матчи 2
|0 : 1
|06.09.2011
|ЧЕ-2012 - квалификация
|Группа A. 10-й тур
|3 : 2
|03.06.2011
|ЧЕ-2012 - квалификация
|Группа A. 7-й тур
|2 : 1
|06.06.2007
|ЧЕ-2008 - квалификация
|Группа A. 9-й тур
|1 : 1
|06.09.2006
|ЧЕ-2008 - квалификация
|Группа A. 2-й тур
|1 : 1
|07.06.2024
|Товарищеские матчи (сборные) - 2024
|Товарищеские матчи
|3 : 1
|25.03.2024
|Товарищеские матчи (сборные) - 2024
|Товарищеские матчи
|1 : 1
|22.03.2024
|Товарищеские матчи (сборные) - 2024
|Товарищеские матчи
|1 : 0
|19.11.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа F. 10-й тур
|5 : 0
|16.11.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа F. 9-й тур
|3 : 0
|07.06.2024
|Товарищеские матчи (сборные) - 2024
|Товарищеские матчи
|2 : 1
|26.03.2024
|Товарищеские матчи (сборные) - 2024
|Товарищеские матчи
|2 : 1
|21.03.2024
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Путь C. 1/2 финала
|5 : 0
|14.03.2024
|Товарищеские матчи (сборные) - 2024
|Товарищеские матчи
|2 : 0
|20.11.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа H. 10-й тур
|2 : 1
Текстовая трансляция
Автообновление
Обновить
0'
Казахстан стал местом притяжения российских тренеров. За последнюю неделю Александр Кержаков возглавил «Кайрат», а Станислав Черчесов – сборную страны.Журналист также рассказал, чем запомнился Кержаков в своём дебютном матче во главе «Кайрата»Эксклюзив «Черчесов будет в шоке от полей». Чего ждут от российского тренера в Казахстане? 0'Несколько дней назад Станислав Черчесов возглавил сборную Казахстана, которую покинул другой российский специалист ― Магомед Адиев. Почему именно Казахстан? Какие задачи стоят перед тренером? Были ли правдивые слухи вокруг Черчесова? Всё это мы обсудили в беседе со Станиславом Саламовичем.Здесь ответы на все вопросыЭксклюзив «Не хотел работать в иностранной среде». Первое интервью с Черчесовым в сборной Казахстана 0'Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию товарищеского матча: Азербайджан — Казахстан. Начало встречи запланировано на 17:00 по московскому времени.