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Молдавия - Украина 11 Июня прямая трансляция

11 Июня 2024 года в 19:00 (+03:00). Товарищеские матчи (сборные) - 2024, Товарищеские матчи
Молдавия
Украина

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Молдавия - Украина, которое состоится 11 Июня 2024 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Товарищеские матчи (сборные) - 2024, Товарищеские матчи, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Молдавия
Украина
Главные тренеры
МолдавияСергей Викторович Клещенко
УкраинаСергей Станиславович Ребров
История личных встреч
03.09.2014Товарищеские матчи (сборные)Сентябрь 2014Украина1 : 0Молдавия
26.03.2013ЧМ-2014 - ЕвропаГруппа H. 7-й турУкраина2 : 1Молдавия
12.10.2012ЧМ-2014 - ЕвропаГруппа H. 3-й турМолдавия0 : 0Украина
08.06.2024Товарищеские матчи (сборные) - 2024Товарищеские матчиМолдавия3 : 2
26.03.2024Товарищеские матчи (сборные) - 2024Товарищеские матчи0 : 4Молдавия
22.03.2024Товарищеские матчи (сборные) - 2024Товарищеские матчи1 : 1Молдавия
20.11.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа E. 10-й тур3 : 0Молдавия
17.11.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа E. 9-й турМолдавия1 : 1
07.06.2024Товарищеские матчи (сборные) - 2024Товарищеские матчи3 : 1Украина
03.06.2024Товарищеские матчи (сборные) - 2024Товарищеские матчи0 : 0Украина
26.03.2024ЧЕ-2024 - квалификацияПуть B. ФиналУкраина2 : 1
21.03.2024ЧЕ-2024 - квалификацияПуть B. 1/2 финала1 : 2Украина
20.11.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа C. 10-й турУкраина0 : 0
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