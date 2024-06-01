Молдавия - Украина 11 Июня прямая трансляция
11 Июня 2024 года в 19:00 (+03:00). Товарищеские матчи (сборные) - 2024, Товарищеские матчи
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Молдавия - Украина, которое состоится 11 Июня 2024 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Товарищеские матчи (сборные) - 2024, Товарищеские матчи, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Молдавия
Украина
Главные тренеры
|Сергей Викторович Клещенко
|Сергей Станиславович Ребров
История личных встреч
|03.09.2014
|Товарищеские матчи (сборные)
|Сентябрь 2014
|1 : 0
|26.03.2013
|ЧМ-2014 - Европа
|Группа H. 7-й тур
|2 : 1
|12.10.2012
|ЧМ-2014 - Европа
|Группа H. 3-й тур
|0 : 0
|08.06.2024
|Товарищеские матчи (сборные) - 2024
|Товарищеские матчи
|3 : 2
|26.03.2024
|Товарищеские матчи (сборные) - 2024
|Товарищеские матчи
|0 : 4
|22.03.2024
|Товарищеские матчи (сборные) - 2024
|Товарищеские матчи
|1 : 1
|20.11.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа E. 10-й тур
|3 : 0
|17.11.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа E. 9-й тур
|1 : 1
|07.06.2024
|Товарищеские матчи (сборные) - 2024
|Товарищеские матчи
|3 : 1
|03.06.2024
|Товарищеские матчи (сборные) - 2024
|Товарищеские матчи
|0 : 0
|26.03.2024
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Путь B. Финал
|2 : 1
|21.03.2024
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Путь B. 1/2 финала
|1 : 2
|20.11.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа C. 10-й тур
|0 : 0
Текстовая трансляция
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