Сан-Марино - Кипр 11 Июня прямая трансляция
11 Июня 2024 года в 19:00 (+03:00). Товарищеские матчи (сборные) - 2024, Товарищеские матчи
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Составы команд
Сан-Марино
Кипр
Главные тренеры
|Роберто Чеволи
|Темури Кецбая
История личных встреч
|09.09.2019
|ЧЕ-2020 - квалификация
|Группа I. 6-й тур
|0 : 4
|21.03.2019
|ЧЕ-2020 - квалификация
|Группа I. 1-й тур
|5 : 0
|12.09.2007
|ЧЕ-2008 - квалификация
|Группа D. 10-й тур
|3 : 0
|22.08.2007
|ЧЕ-2008 - квалификация
|Группа D. 7-й тур
|0 : 1
|05.06.2024
|Товарищеские матчи (сборные) - 2024
|Товарищеские матчи
|4 : 0
|24.03.2024
|Товарищеские матчи (сборные) - 2024
|Товарищеские матчи
|0 : 0
|20.03.2024
|Товарищеские матчи (сборные) - 2024
|Товарищеские матчи
|1 : 3
|20.11.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа H. 10-й тур
|1 : 2
|17.11.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа H. 9-й тур
|3 : 1
|08.06.2024
|Товарищеские матчи (сборные) - 2024
|Товарищеские матчи
|3 : 2
|25.03.2024
|Товарищеские матчи (сборные) - 2024
|Товарищеские матчи
|0 : 1
|21.03.2024
|Товарищеские матчи (сборные) - 2024
|Товарищеские матчи
|1 : 1
|19.11.2023
|Товарищеские матчи (сборные) - 2023
|Товарищеские матчи
|1 : 0
|16.11.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа A. 9-й тур
|1 : 3