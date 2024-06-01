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Сан-Марино - Кипр 11 Июня прямая трансляция

11 Июня 2024 года в 19:00 (+03:00). Товарищеские матчи (сборные) - 2024, Товарищеские матчи
Сан-Марино
Кипр

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Сан-Марино - Кипр, которое состоится 11 Июня 2024 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Товарищеские матчи (сборные) - 2024, Товарищеские матчи, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Сан-Марино
Кипр
Главные тренеры
ИталияРоберто Чеволи
ГрузияТемури Кецбая
История личных встреч
09.09.2019ЧЕ-2020 - квалификацияГруппа I. 6-й турСан-Марино0 : 4Кипр
21.03.2019ЧЕ-2020 - квалификацияГруппа I. 1-й турКипр5 : 0Сан-Марино
12.09.2007ЧЕ-2008 - квалификацияГруппа D. 10-й турКипр3 : 0Сан-Марино
22.08.2007ЧЕ-2008 - квалификацияГруппа D. 7-й турСан-Марино0 : 1Кипр
05.06.2024Товарищеские матчи (сборные) - 2024Товарищеские матчи4 : 0Сан-Марино
24.03.2024Товарищеские матчи (сборные) - 2024Товарищеские матчиСан-Марино0 : 0
20.03.2024Товарищеские матчи (сборные) - 2024Товарищеские матчиСан-Марино1 : 3
20.11.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа H. 10-й турСан-Марино1 : 2
17.11.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа H. 9-й тур3 : 1Сан-Марино
08.06.2024Товарищеские матчи (сборные) - 2024Товарищеские матчи3 : 2Кипр
25.03.2024Товарищеские матчи (сборные) - 2024Товарищеские матчиКипр0 : 1
21.03.2024Товарищеские матчи (сборные) - 2024Товарищеские матчиКипр1 : 1
19.11.2023Товарищеские матчи (сборные) - 2023Товарищеские матчиКипр1 : 0
16.11.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа A. 9-й турКипр1 : 3

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