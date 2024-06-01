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Мальта - Греция 11 Июня прямая трансляция

11 Июня 2024 года в 19:00 (+03:00). Товарищеские матчи (сборные) - 2024, Товарищеские матчи
Мальта
Греция

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Мальта - Греция, которое состоится 11 Июня 2024 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Товарищеские матчи (сборные) - 2024, Товарищеские матчи, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Мальта
Греция
Главные тренеры
ИталияМикеле Марколини
История личных встреч
17.11.2022Товарищеские матчи (сборные) - 2022Товарищеские матчи 1Мальта2 : 2Греция
04.06.2011ЧЕ-2012 - квалификацияГруппа F. 6-й турГреция3 : 1Мальта
26.03.2011ЧЕ-2012 - квалификацияГруппа F. 5-й турМальта0 : 1Греция
17.11.2007ЧЕ-2008 - квалификацияГруппа C. 13-й турГреция5 : 0Мальта
28.03.2007ЧЕ-2008 - квалификацияГруппа C. 6-й турМальта0 : 1Греция
07.06.2024Товарищеские матчи (сборные) - 2024Товарищеские матчи7 : 1Мальта
26.03.2024Товарищеские матчи (сборные) - 2024Товарищеские матчиМальта0 : 0
21.03.2024Товарищеские матчи (сборные) - 2024Товарищеские матчиМальта2 : 2
17.11.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа C. 9-й тур2 : 0Мальта
17.10.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа C. 8-й турМальта1 : 3
07.06.2024Товарищеские матчи (сборные) - 2024Товарищеские матчи2 : 1Греция
26.03.2024ЧЕ-2024 - квалификацияПуть C. Финал0 : 0 4 : 2Греция
21.03.2024ЧЕ-2024 - квалификацияПуть C. 1/2 финалаГреция5 : 0
21.11.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа B. 10-й турГреция2 : 2
17.11.2023Товарищеские матчи (сборные) - 2023Товарищеские матчиГреция2 : 0

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