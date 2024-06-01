Мальта - Греция 11 Июня прямая трансляция
11 Июня 2024 года в 19:00 (+03:00). Товарищеские матчи (сборные) - 2024, Товарищеские матчи
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Составы команд
Мальта
Греция
Главные тренеры
|Микеле Марколини
История личных встреч
|17.11.2022
|Товарищеские матчи (сборные) - 2022
|Товарищеские матчи 1
|2 : 2
|04.06.2011
|ЧЕ-2012 - квалификация
|Группа F. 6-й тур
|3 : 1
|26.03.2011
|ЧЕ-2012 - квалификация
|Группа F. 5-й тур
|0 : 1
|17.11.2007
|ЧЕ-2008 - квалификация
|Группа C. 13-й тур
|5 : 0
|28.03.2007
|ЧЕ-2008 - квалификация
|Группа C. 6-й тур
|0 : 1
|07.06.2024
|Товарищеские матчи (сборные) - 2024
|Товарищеские матчи
|7 : 1
|26.03.2024
|Товарищеские матчи (сборные) - 2024
|Товарищеские матчи
|0 : 0
|21.03.2024
|Товарищеские матчи (сборные) - 2024
|Товарищеские матчи
|2 : 2
|17.11.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа C. 9-й тур
|2 : 0
|17.10.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа C. 8-й тур
|1 : 3
|07.06.2024
|Товарищеские матчи (сборные) - 2024
|Товарищеские матчи
|2 : 1
|26.03.2024
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Путь C. Финал
|0 : 0 4 : 2
|21.03.2024
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Путь C. 1/2 финала
|5 : 0
|21.11.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа B. 10-й тур
|2 : 2
|17.11.2023
|Товарищеские матчи (сборные) - 2023
|Товарищеские матчи
|2 : 0