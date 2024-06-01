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Беларусь - Израиль 11 Июня прямая трансляция

11 Июня 2024 года в 19:00 (+03:00). Товарищеские матчи (сборные) - 2024, Товарищеские матчи
Беларусь
Израиль

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Беларусь - Израиль, которое состоится 11 Июня 2024 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Товарищеские матчи (сборные) - 2024, Товарищеские матчи, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Беларусь
Израиль
Главные тренеры
ИспанияКарлос Алос
ИзраильРан Бен-Шимон
История личных встреч
12.09.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа I. 6-й турИзраиль1 : 0Беларусь
16.06.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа I. 3-й турБеларусь1 : 2Израиль
14.11.2012Товарищеские матчи (сборные)Ноябрь 2012Израиль1 : 2Беларусь
07.06.2024Товарищеские матчи (сборные) - 2024Товарищеские матчиБеларусь0 : 4
26.03.2024Товарищеские матчи (сборные) - 2024Товарищеские матчи0 : 0Беларусь
21.03.2024Товарищеские матчи (сборные) - 2024Товарищеские матчиБеларусь0 : 2
21.11.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа I. 10-й тур0 : 1Беларусь
18.11.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа I. 9-й турБеларусь1 : 0
08.06.2024Товарищеские матчи (сборные) - 2024Товарищеские матчи3 : 0Израиль
21.03.2024ЧЕ-2024 - квалификацияПуть B. 1/2 финалаИзраиль1 : 4
21.11.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа I. 10-й тур0 : 2Израиль
18.11.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа I. 9-й турИзраиль1 : 2
15.11.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа I. 7-й турИзраиль1 : 1
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