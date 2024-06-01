Беларусь - Израиль 11 Июня прямая трансляция

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Беларусь провела матч в Минске впервые с конца 2021 года. На игру с Россией пришло больше 20 тысяч.Репортаж Дмитрия Зимина из Минска Сборная в стороне. Россия победила, но в этом нет повода для гордости 0'Есть ощущение, что сборная Беларуси сильно деградировала за последние годы, однако у неё как будто бы появился свет в конце тоннеля.На сегодняшний день сборная Беларуси занимает лишь 96-е место в рейтинге ФИФА Сборная Беларуси больше не безнадёжна. Её реанимировал испанский тренер 0'Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию товарищеского матча: Беларусь — Израиль. Начало встречи запланировано на 19:00 по московскому времени.