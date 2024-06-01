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Латвия - Фарерские острова 11 Июня прямая трансляция

11 Июня 2024 года в 19:00 (+03:00). Товарищеские матчи (сборные) - 2024, Товарищеские матчи
Латвия
Фарерские острова

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Латвия - Фарерские острова, которое состоится 11 Июня 2024 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Товарищеские матчи (сборные) - 2024, Товарищеские матчи, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Латвия
Фарерские острова
Главные тренеры
ИталияПаоло Николато
ШвецияХакан Эриксон
История личных встреч
14.11.2020Лига наций УЕФАЛига D. Группа 1. 5-й турЛатвия1 : 1Фарерские острова
10.10.2020Лига наций УЕФАЛига D. Группа 1. 3-й турФарерские острова1 : 1Латвия
22.03.2018Товарищеские матчи (сборные)Товарищеские матчи 2Фарерские острова1 : 1Латвия
07.10.2017ЧМ-2018 - ЕвропаГруппа B. 9-й турФарерские острова0 : 0Латвия
07.10.2016ЧМ-2018 - ЕвропаГруппа B. 2-й турЛатвия0 : 2Фарерские острова
08.06.2024Товарищеские матчи (сборные) - 2024Товарищеские матчиЛатвия0 : 2
26.03.2024Товарищеские матчи (сборные) - 2024Товарищеские матчиЛатвия1 : 1
21.03.2024Товарищеские матчи (сборные) - 2024Товарищеские матчи1 : 1Латвия
21.11.2023Товарищеские матчи (сборные) - 2023Товарищеские матчи2 : 0Латвия
18.11.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа D. 9-й турЛатвия0 : 2
08.06.2024Товарищеские матчи (сборные) - 2024Товарищеские матчи4 : 1Фарерские острова
26.03.2024Товарищеские матчи (сборные) - 2024Товарищеские матчи2 : 0Фарерские острова
22.03.2024Товарищеские матчи (сборные) - 2024Товарищеские матчиФарерские острова4 : 0
20.11.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа E. 10-й тур0 : 0Фарерские острова
16.11.2023Товарищеские матчи (сборные) - 2023Товарищеские матчи2 : 0Фарерские острова

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