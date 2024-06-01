Латвия - Фарерские острова 11 Июня прямая трансляция
11 Июня 2024 года в 19:00 (+03:00). Товарищеские матчи (сборные) - 2024, Товарищеские матчи
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Латвия - Фарерские острова, которое состоится 11 Июня 2024 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Товарищеские матчи (сборные) - 2024, Товарищеские матчи, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Латвия
Фарерские острова
Главные тренеры
|Паоло Николато
|Хакан Эриксон
История личных встреч
|14.11.2020
|Лига наций УЕФА
|Лига D. Группа 1. 5-й тур
|1 : 1
|10.10.2020
|Лига наций УЕФА
|Лига D. Группа 1. 3-й тур
|1 : 1
|22.03.2018
|Товарищеские матчи (сборные)
|Товарищеские матчи 2
|1 : 1
|07.10.2017
|ЧМ-2018 - Европа
|Группа B. 9-й тур
|0 : 0
|07.10.2016
|ЧМ-2018 - Европа
|Группа B. 2-й тур
|0 : 2
|08.06.2024
|Товарищеские матчи (сборные) - 2024
|Товарищеские матчи
|0 : 2
|26.03.2024
|Товарищеские матчи (сборные) - 2024
|Товарищеские матчи
|1 : 1
|21.03.2024
|Товарищеские матчи (сборные) - 2024
|Товарищеские матчи
|1 : 1
|21.11.2023
|Товарищеские матчи (сборные) - 2023
|Товарищеские матчи
|2 : 0
|18.11.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа D. 9-й тур
|0 : 2
|08.06.2024
|Товарищеские матчи (сборные) - 2024
|Товарищеские матчи
|4 : 1
|26.03.2024
|Товарищеские матчи (сборные) - 2024
|Товарищеские матчи
|2 : 0
|22.03.2024
|Товарищеские матчи (сборные) - 2024
|Товарищеские матчи
|4 : 0
|20.11.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа E. 10-й тур
|0 : 0
|16.11.2023
|Товарищеские матчи (сборные) - 2023
|Товарищеские матчи
|2 : 0