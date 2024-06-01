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Литва - Эстония 11 Июня прямая трансляция

11 Июня 2024 года в 19:00 (+03:00). Товарищеские матчи (сборные) - 2024, Товарищеские матчи
Литва
Эстония

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Литва - Эстония, которое состоится 11 Июня 2024 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Товарищеские матчи (сборные) - 2024, Товарищеские матчи, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Литва
Эстония
Главные тренеры
ЛитваЭдгарас Янкаускас
ЭстонияЮрген Хенн
История личных встреч
07.10.2020Товарищеские матчи (сборные)Товарищеские матчи 2Эстония1 : 3Литва
29.05.2016Товарищеские матчи (сборные)Товарищеские матчи 2Литва2 : 0Эстония
05.09.2015ЧЕ-2016 - квалификацияГруппа E. 7-й турЭстония1 : 0Литва
09.10.2014ЧЕ-2016 - квалификацияГруппа E. 2-й турЛитва1 : 0Эстония
03.06.2012Товарищеские матчи (сборные)Июнь 2012Эстония1 : 0Литва
08.06.2024Товарищеские матчи (сборные) - 2024Товарищеские матчи0 : 2Литва
26.03.2024Лига наций УЕФАЛига C. Плей-офф за право остаться. 2-й матчЛитва1 : 0
21.03.2024Лига наций УЕФАЛига C. Плей-офф за право остаться. 1-й матч0 : 1Литва
19.11.2023Товарищеские матчи (сборные) - 2023Товарищеские матчи1 : 0Литва
16.11.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа G. 9-й тур2 : 0Литва
08.06.2024Товарищеские матчи (сборные) - 2024Товарищеские матчиЭстония4 : 1
04.06.2024Товарищеские матчи (сборные) - 2024Товарищеские матчи4 : 0Эстония
26.03.2024Товарищеские матчи (сборные) - 2024Товарищеские матчи2 : 1Эстония
21.03.2024ЧЕ-2024 - квалификацияПуть A. 1/2 финала5 : 1Эстония
12.01.2024Товарищеские матчи (сборные) - 2024Товарищеские матчи2 : 1Эстония

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