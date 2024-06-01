Литва - Эстония 11 Июня прямая трансляция
11 Июня 2024 года в 19:00 (+03:00). Товарищеские матчи (сборные) - 2024, Товарищеские матчи
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Литва - Эстония, которое состоится 11 Июня 2024 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Товарищеские матчи (сборные) - 2024, Товарищеские матчи, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Литва
Эстония
Главные тренеры
|Эдгарас Янкаускас
|Юрген Хенн
История личных встреч
|07.10.2020
|Товарищеские матчи (сборные)
|Товарищеские матчи 2
|1 : 3
|29.05.2016
|Товарищеские матчи (сборные)
|Товарищеские матчи 2
|2 : 0
|05.09.2015
|ЧЕ-2016 - квалификация
|Группа E. 7-й тур
|1 : 0
|09.10.2014
|ЧЕ-2016 - квалификация
|Группа E. 2-й тур
|1 : 0
|03.06.2012
|Товарищеские матчи (сборные)
|Июнь 2012
|1 : 0
|08.06.2024
|Товарищеские матчи (сборные) - 2024
|Товарищеские матчи
|0 : 2
|26.03.2024
|Лига наций УЕФА
|Лига C. Плей-офф за право остаться. 2-й матч
|1 : 0
|21.03.2024
|Лига наций УЕФА
|Лига C. Плей-офф за право остаться. 1-й матч
|0 : 1
|19.11.2023
|Товарищеские матчи (сборные) - 2023
|Товарищеские матчи
|1 : 0
|16.11.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа G. 9-й тур
|2 : 0
|08.06.2024
|Товарищеские матчи (сборные) - 2024
|Товарищеские матчи
|4 : 1
|04.06.2024
|Товарищеские матчи (сборные) - 2024
|Товарищеские матчи
|4 : 0
|26.03.2024
|Товарищеские матчи (сборные) - 2024
|Товарищеские матчи
|2 : 1
|21.03.2024
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Путь A. 1/2 финала
|5 : 1
|12.01.2024
|Товарищеские матчи (сборные) - 2024
|Товарищеские матчи
|2 : 1