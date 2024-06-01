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Португалия - Ирландия 11 Июня прямая трансляция

11 Июня 2024 года в 21:45 (+03:00). Товарищеские матчи (сборные) - 2024, Товарищеские матчи
Португалия
Ирландия

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Португалия - Ирландия, которое состоится 11 Июня 2024 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Товарищеские матчи (сборные) - 2024, Товарищеские матчи, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Португалия
Ирландия
Главные тренеры
ИспанияРоберто Мартинес
ИрландияДжон О'Ши (и.о.)
История личных встреч
11.11.2021ЧМ-2022 - ЕвропаГруппа A. 9-й турИрландия0 : 0Португалия
01.09.2021ЧМ-2022 - ЕвропаГруппа A. 4-й турПортугалия2 : 1Ирландия
11.06.2014Контрольные матчи ЧМ-2014Контрольные матчиИрландия1 : 5Португалия
08.06.2024Товарищеские матчи (сборные) - 2024Товарищеские матчиПортугалия1 : 2
04.06.2024Товарищеские матчи (сборные) - 2024Товарищеские матчиПортугалия4 : 2
26.03.2024Товарищеские матчи (сборные) - 2024Товарищеские матчи2 : 0Португалия
21.03.2024Товарищеские матчи (сборные) - 2024Товарищеские матчиПортугалия5 : 2
19.11.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа J. 10-й турПортугалия2 : 0
04.06.2024Товарищеские матчи (сборные) - 2024Товарищеские матчиИрландия2 : 1
26.03.2024Товарищеские матчи (сборные) - 2024Товарищеские матчиИрландия0 : 1
23.03.2024Товарищеские матчи (сборные) - 2024Товарищеские матчиИрландия0 : 0
21.11.2023Товарищеские матчи (сборные) - 2023Товарищеские матчиИрландия1 : 1
18.11.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа B. 9-й тур1 : 0Ирландия
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