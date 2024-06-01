Португалия - Ирландия 11 Июня прямая трансляция

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Клубный сезон в ведущих европейских лигах завершён. Но совсем скоро стартуют сразу два крупных турнира для сборных — чемпионат Европы и Кубок Америки. Изучаем, кто из футболистов РПЛ может туда поехать.Кассьерра и Барриос взяли золото в России, однако всё равно остались без турнира сборных На Евро и Кубок Америки едут 15 футболистов из РПЛ. Но некоторых звёзд прокатили 0'Чемпионат Европы — 2024 в Германии всё ближе. Все 24 сборные уже опубликовали заявки на турнир (кто-то расширенные, а кто-то — окончательные). К сожалению, на Евро сыграют не все топ-футболисты. Рассказываем, кого мы не увидим на поле и почему они не вошли в состав.Бельгия лишилась Куртуа из-за конфликта с Тедеско, а некоторые сборные пострадали от травм Какие звёзды не сыграют на Евро-2024. Не у всех причины спортивные 0'Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию товарищеского матча: Португалия — Ирландия. Начало встречи запланировано на 21:45 по московскому времени.