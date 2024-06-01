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Северная Ирландия - Андорра 11 Июня прямая трансляция

11 Июня 2024 года в 21:45 (+03:00). Товарищеские матчи (сборные) - 2024, Товарищеские матчи
Северная Ирландия
Андорра

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Северная Ирландия - Андорра, которое состоится 11 Июня 2024 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Товарищеские матчи (сборные) - 2024, Товарищеские матчи, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Северная Ирландия
Андорра
Главные тренеры
Северная ИрландияМайкл О'Нил
АндорраКольдо Альварес
История личных встреч
08.06.2024Товарищеские матчи (сборные) - 2024Товарищеские матчи5 : 1Северная Ирландия
26.03.2024Товарищеские матчи (сборные) - 2024Товарищеские матчи0 : 1Северная Ирландия
22.03.2024Товарищеские матчи (сборные) - 2024Товарищеские матчи1 : 1Северная Ирландия
20.11.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа H. 10-й турСеверная Ирландия2 : 0
17.11.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа H. 9-й тур4 : 0Северная Ирландия
05.06.2024Товарищеские матчи (сборные) - 2024Товарищеские матчи5 : 0Андорра
26.03.2024Товарищеские матчи (сборные) - 2024Товарищеские матчи1 : 0Андорра
22.03.2024Товарищеские матчи (сборные) - 2024Товарищеские матчи1 : 1Андорра
21.11.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа I. 10-й турАндорра0 : 2
18.11.2023ЧЕ-2024 - квалификацияГруппа I. 9-й тур1 : 0Андорра

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