Северная Ирландия - Андорра 11 Июня прямая трансляция
11 Июня 2024 года в 21:45 (+03:00). Товарищеские матчи (сборные) - 2024, Товарищеские матчи
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Северная Ирландия - Андорра, которое состоится 11 Июня 2024 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Товарищеские матчи (сборные) - 2024, Товарищеские матчи, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Северная Ирландия
Андорра
Главные тренеры
|Майкл О'Нил
|Кольдо Альварес
История личных встреч
|08.06.2024
|Товарищеские матчи (сборные) - 2024
|Товарищеские матчи
|5 : 1
|26.03.2024
|Товарищеские матчи (сборные) - 2024
|Товарищеские матчи
|0 : 1
|22.03.2024
|Товарищеские матчи (сборные) - 2024
|Товарищеские матчи
|1 : 1
|20.11.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа H. 10-й тур
|2 : 0
|17.11.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа H. 9-й тур
|4 : 0
|05.06.2024
|Товарищеские матчи (сборные) - 2024
|Товарищеские матчи
|5 : 0
|26.03.2024
|Товарищеские матчи (сборные) - 2024
|Товарищеские матчи
|1 : 0
|22.03.2024
|Товарищеские матчи (сборные) - 2024
|Товарищеские матчи
|1 : 1
|21.11.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа I. 10-й тур
|0 : 2
|18.11.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа I. 9-й тур
|1 : 0