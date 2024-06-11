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ЮАР - Зимбабве 11 Июня прямая трансляция

11 Июня 2024 года в 19:00 (+03:00). ЧМ-2026 - Африка, Группа C. 4-й тур
ЮАР
Зимбабве

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между ЮАР - Зимбабве, которое состоится 11 Июня 2024 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2026 - Африка, Группа C. 4-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
ЮАР
Зимбабве
Главные тренеры
Бельгия Уго Броос
Зимбабве Норман Мапеза
История личных встреч
11.11.2021 ЧМ-2022 - Африка Группа G. 5-й тур ЮАР1 : 0Зимбабве
03.09.2021 ЧМ-2022 - Африка Группа G. 1-й тур Зимбабве0 : 0ЮАР
15.11.2011 Товарищеские матчи (сборные) Ноябрь 2011 Зимбабве2 : 1ЮАР
07.06.2024 ЧМ-2026 - Африка Группа C. 3-й тур 1 : 1ЮАР
27.03.2024 Товарищеские матчи (сборные) - 2024 Товарищеские матчи 3 : 3ЮАР
22.03.2024 Товарищеские матчи (сборные) - 2024 Товарищеские матчи ЮАР1 : 1
10.02.2024 Кубок африканских наций За 3-е место ЮАР0 : 0 6 : 5
07.02.2024 Кубок африканских наций 1/2 финала 1 : 1 4 : 2ЮАР
07.06.2024 ЧМ-2026 - Африка Группа C. 3-й тур Зимбабве0 : 2
26.03.2024 Товарищеские матчи (сборные) - 2024 Товарищеские матчи Зимбабве1 : 3
23.03.2024 Товарищеские матчи (сборные) - 2024 Товарищеские матчи 2 : 2 5 : 6Зимбабве
19.11.2023 ЧМ-2026 - Африка Группа C. 2-й тур Зимбабве1 : 1
15.11.2023 ЧМ-2026 - Африка Группа C. 1-й тур 0 : 0Зимбабве
Турнирная таблица
Группа A
КомандаИО
1 Египет410
2 Гвинея-Бисау46
3 Буркина-Фасо45
4 Сьерра-Леоне45
5 Эфиопия43
6 Джибути41
Группа B
КомандаИО
1 Сенегал48
2 Судан37
3 ДР Конго47
4 Того43
5 Южный Судан32
6 Мавритания41
Группа C
КомандаИО
1 Бенин47
2 Лесото35
3 Руанда34
4 ЮАР34
5 Нигерия43
6 Зимбабве32
Группа D
КомандаИО
1 Камерун37
2 Ливия37
3 Ангола35
4 Кабо-Верде34
5 Маврикий31
6 Эсватини30
Группа E
КомандаИО
1 Марокко26
2 Замбия33
3 Нигер23
4 Танзания23
5 Эритрея00
6 Конго10
Группа F
КомандаИО
1 Кот-д'Ивуар39
2 Габон36
3 Кения34
4 Бурунди34
5 Гамбия33
6 Сейшелы30
Группа G
КомандаИО
1 Алжир49
2 Мозамбик49
3 Ботсвана46
4 Гвинея46
5 Уганда46
6 Сомали40
Группа H
КомандаИО
1 Тунис410
2 Намибия48
3 Либерия47
4 Малави46
5 Экваториальная Гвинея43
6 Сан-Томе и Принсипи40
Группа I
КомандаИО
1 Гана49
2 Мадагаскар36
3 Коморские острова36
4 Мали34
5 ЦАР44
6 Чад30

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