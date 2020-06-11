Ангола - Камерун 11 Июня прямая трансляция
11 Июня 2024 года в 22:00 (+03:00). ЧМ-2026 - Африка, Группа D. 4-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ангола - Камерун, которое состоится 11 Июня 2024 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2026 - Африка, Группа D. 4-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Ангола
Камерун
Главные тренеры
|Педру Гонсалвеш
|Марк Брис
История личных встреч
|07.06.2024
|ЧМ-2026 - Африка
|Группа D. 3-й тур
|1 : 0
|26.03.2024
|Товарищеские матчи (сборные) - 2024
|Товарищеские матчи
|0 : 0
|23.03.2024
|Товарищеские матчи (сборные) - 2024
|Товарищеские матчи
|1 : 0
|02.02.2024
|Кубок африканских наций
|1/4 финала
|1 : 0
|27.01.2024
|Кубок африканских наций
|1/8 финала
|3 : 0
|08.06.2024
|ЧМ-2026 - Африка
|Группа D. 3-й тур
|4 : 1
|27.01.2024
|Кубок африканских наций
|1/8 финала
|2 : 0
|23.01.2024
|Кубок африканских наций
|Группа C. 3-й тур
|2 : 3
|19.01.2024
|Кубок африканских наций
|Группа C. 2-й тур
|3 : 1
|15.01.2024
|Кубок африканских наций
|Группа C. 1-й тур
|1 : 1
Турнирная таблица
Группа A
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Египет
|4
|10
|2
|Гвинея-Бисау
|4
|6
|3
|Буркина-Фасо
|4
|5
|4
|Сьерра-Леоне
|4
|5
|5
|Эфиопия
|4
|3
|6
|Джибути
|4
|1
Группа B
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Сенегал
|4
|8
|2
|Судан
|3
|7
|3
|ДР Конго
|4
|7
|4
|Того
|4
|3
|5
|Южный Судан
|3
|2
|6
|Мавритания
|4
|1
Группа C
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Бенин
|4
|7
|2
|Лесото
|3
|5
|3
|Руанда
|3
|4
|4
|ЮАР
|3
|4
|5
|Нигерия
|4
|3
|6
|Зимбабве
|3
|2
Группа D
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Камерун
|3
|7
|2
|Ливия
|3
|7
|3
|Ангола
|3
|5
|4
|Кабо-Верде
|3
|4
|5
|Маврикий
|3
|1
|6
|Эсватини
|3
|0
Группа E
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Марокко
|2
|6
|2
|Замбия
|3
|3
|3
|Нигер
|2
|3
|4
|Танзания
|2
|3
|5
|Эритрея
|0
|0
|6
|Конго
|1
|0
Группа F
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Кот-д'Ивуар
|3
|9
|2
|Габон
|3
|6
|3
|Кения
|3
|4
|4
|Бурунди
|3
|4
|5
|Гамбия
|3
|3
|6
|Сейшелы
|3
|0
Группа G
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Алжир
|4
|9
|2
|Мозамбик
|4
|9
|3
|Ботсвана
|4
|6
|4
|Гвинея
|4
|6
|5
|Уганда
|4
|6
|6
|Сомали
|4
|0
Группа H
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Тунис
|4
|10
|2
|Намибия
|4
|8
|3
|Либерия
|4
|7
|4
|Малави
|4
|6
|5
|Экваториальная Гвинея
|4
|3
|6
|Сан-Томе и Принсипи
|4
|0
Группа I
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Гана
|4
|9
|2
|Мадагаскар
|3
|6
|3
|Коморские острова
|3
|6
|4
|Мали
|3
|4
|5
|ЦАР
|4
|4
|6
|Чад
|3
|0