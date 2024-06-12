Эйбар - Овьедо 12 Июня прямая трансляция
12 Июня 2024 года в 22:00 (+03:00). Испания - Сегунда, Плей-офф. 1/2 финала. 2-й матч
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Эйбар - Овьедо, которое состоится 12 Июня 2024 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Сегунда, Плей-офф. 1/2 финала. 2-й матч, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Эйбар
Эйбар
Овьедо
Овьедо
Главные тренеры
|Хосеба Эчеберия
История личных встреч
|08.06.2024
|Испания - Сегунда
|Плей-офф. 1/2 финала. 1-й матч
|0 : 0
|02.06.2024
|Испания - Сегунда
|Сегунда. 42-й тур
|4 : 3
|19.11.2023
|Испания - Сегунда
|Сегунда. 16-й тур
|2 : 1
|01.04.2023
|Испания - Сегунда
|Сегунда. 34-й тур
|1 : 1
|11.12.2022
|Испания - Сегунда
|Сегунда. 20-й тур
|1 : 0
|10.01.2022
|Испания - Сегунда
|Сегунда. 23-й тур
|1 : 1
|03.11.2021
|Испания - Сегунда
|Сегунда. 14-й тур
|1 : 0
|08.06.2024
|Испания - Сегунда
|Плей-офф. 1/2 финала. 1-й матч
|0 : 0
|02.06.2024
|Испания - Сегунда
|Сегунда. 42-й тур
|4 : 3
|26.05.2024
|Испания - Сегунда
|Сегунда. 41-й тур
|1 : 0
|19.05.2024
|Испания - Сегунда
|Сегунда. 40-й тур
|1 : 0
|11.05.2024
|Испания - Сегунда
|Сегунда. 39-й тур
|2 : 2
|08.06.2024
|Испания - Сегунда
|Плей-офф. 1/2 финала. 1-й матч
|0 : 0
|02.06.2024
|Испания - Сегунда
|Сегунда. 42-й тур
|4 : 3
|26.05.2024
|Испания - Сегунда
|Сегунда. 41-й тур
|3 : 0
|20.05.2024
|Испания - Сегунда
|Сегунда. 40-й тур
|2 : 1
|12.05.2024
|Испания - Сегунда
|Сегунда. 39-й тур
|1 : 0