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Эдмонтон Ойлерз - Флорида Пантерз 16 Июня прямая трансляция

Стадион: Роджерс Плэйс (Эдмонтон, Канада), вместимость: 18641
16 Июня 2024 года в 03:00 (+03:00). НХЛ - плей-офф, Кубок Стэнли. 4-й матч
Эдмонтон Ойлерз
Флорида Пантерз

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Эдмонтон Ойлерз - Флорида Пантерз, которое состоится 16 Июня 2024 года в 03:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - плей-офф, оно проводится на стадионе: Роджерс Плэйс (Эдмонтон, Канада). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Флорида Пантерз
Санрайз
Главные тренеры
Канада Крис Ноблох
Канада Пол Морис
История личных встреч
14.06.2024 НХЛ - плей-офф Кубок Стэнли. 3-й матч Эдмонтон Ойлерз3 : 4Флорида Пантерз
11.06.2024 НХЛ - плей-офф Кубок Стэнли. 2-й матч Флорида Пантерз4 : 1Эдмонтон Ойлерз
09.06.2024 НХЛ - плей-офф Кубок Стэнли. 1-й матч Флорида Пантерз3 : 0Эдмонтон Ойлерз
17.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Эдмонтон Ойлерз1 : 5Флорида Пантерз
21.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Флорида Пантерз5 : 3Эдмонтон Ойлерз
29.11.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Эдмонтон Ойлерз4 : 3 ОТФлорида Пантерз
13.11.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Флорида Пантерз2 : 4Эдмонтон Ойлерз
26.02.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Флорида Пантерз3 : 4Эдмонтон Ойлерз
21.01.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Эдмонтон Ойлерз0 : 6Флорида Пантерз
16.02.2020 НХЛ - регулярный чемпионат Флорида Пантерз1 : 4Эдмонтон Ойлерз
14.06.2024 НХЛ - плей-офф Кубок Стэнли. 3-й матч Эдмонтон Ойлерз3 : 4Флорида Пантерз
11.06.2024 НХЛ - плей-офф Кубок Стэнли. 2-й матч Флорида Пантерз4 : 1Эдмонтон Ойлерз
09.06.2024 НХЛ - плей-офф Кубок Стэнли. 1-й матч Флорида Пантерз3 : 0Эдмонтон Ойлерз
03.06.2024 НХЛ - плей-офф Финал - Запад. 6-й матч Эдмонтон Ойлерз2 : 1
01.06.2024 НХЛ - плей-офф Финал - Запад. 5-й матч 1 : 3Эдмонтон Ойлерз
14.06.2024 НХЛ - плей-офф Кубок Стэнли. 3-й матч Эдмонтон Ойлерз3 : 4Флорида Пантерз
11.06.2024 НХЛ - плей-офф Кубок Стэнли. 2-й матч Флорида Пантерз4 : 1Эдмонтон Ойлерз
09.06.2024 НХЛ - плей-офф Кубок Стэнли. 1-й матч Флорида Пантерз3 : 0Эдмонтон Ойлерз
02.06.2024 НХЛ - плей-офф Финал - Восток. 6-й матч Флорида Пантерз2 : 1
31.05.2024 НХЛ - плей-офф Финал - Восток. 5-й матч 2 : 3Флорида Пантерз
Турнирная таблица
1/4 финала - Восток
Команда1234567Счет в серии
Каролина Харрикейнз
Нью-Йорк Айлендерс
3 : 1 5 : 3 2 : 3 3 : 2 ОТ 6 : 3
4
1
Бостон Брюинз
Торонто Мэйпл Лифс
5 : 1 2 : 3 2 : 4 1 : 3 1 : 2 ОТ 2 : 1 2 : 1 ОТ
4
3
Флорида Пантерз
Тампа-Бэй Лайтнинг
3 : 2 3 : 2 ОТ 3 : 5 6 : 3 6 : 1
4
1
Нью-Йорк Рейнджерс
Вашингтон Кэпиталз
4 : 1 4 : 3 1 : 3 2 : 4
4
0
1/4 финала - Запад
Команда1234567Счет в серии
Виннипег Джетс
Колорадо Эвеланш
7 : 6 2 : 5 6 : 2 5 : 1 3 : 6
1
4
Ванкувер Кэнакс
Нэшвилл Предаторз
4 : 2 1 : 4 1 : 2 3 : 4 ОТ 1 : 2 0 : 1
4
2
Даллас Старз
Вегас Голден Найтс
3 : 4 1 : 3 2 : 3 ОТ 2 : 4 3 : 2 2 : 0 2 : 1
4
3
Эдмонтон Ойлерз
Лос-Анджелес Кингз
7 : 4 4 : 5 ОТ 1 : 6 0 : 1 4 : 3
4
1
1/2 финала - Восток
Команда1234567Счет в серии
Нью-Йорк Рейнджерс
Каролина Харрикейнз
4 : 3 4 : 3 ОТ 2 : 3 ОТ 4 : 3 1 : 4 3 : 5
4
2
Флорида Пантерз
Бостон Брюинз
1 : 5 6 : 1 2 : 6 2 : 3 1 : 2 1 : 2
4
2
1/2 финала - Запад
Команда1234567Счет в серии
Даллас Старз
Колорадо Эвеланш
3 : 4 ОТ 5 : 3 1 : 4 1 : 5 3 : 5 1 : 2 ОТ
4
2
Ванкувер Кэнакс
Эдмонтон Ойлерз
5 : 4 3 : 4 ОТ 3 : 4 3 : 2 3 : 2 5 : 1 2 : 3
3
4
Финал - Восток
Команда1234567Счет в серии
Нью-Йорк Рейнджерс
Флорида Пантерз
0 : 3 2 : 1 ОТ 4 : 5 ОТ 3 : 2 ОТ 2 : 3 2 : 1
2
4
Финал - Запад
Команда1234567Счет в серии
Даллас Старз
Эдмонтон Ойлерз
2 : 3 ОТ 3 : 1 3 : 5 5 : 2 1 : 3 2 : 1
2
4
Кубок Стэнли
Команда1234567Счет в серии
Флорида Пантерз
Эдмонтон Ойлерз
3 : 0 4 : 1 3 : 4 16.0619.0622.0625.06
3
0

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