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Хорватия - Италия 24 Июня прямая трансляция

Стадион: Ред Булл-Арена - Центральштадион (Лейпциг, Германия), вместимость: 47069
24 Июня 2024 года в 22:00 (+03:00). ЧЕ-2024 - финальный раунд, Группа B. 3-й тур
Главный судья: Данни Маккели (Дордрехт, Нидерланды);
Хорватия
Италия

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Хорватия - Италия, которое состоится 24 Июня 2024 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧЕ-2024 - финальный раунд, Группа B. 3-й тур, оно проводится на стадионе: Ред Булл-Арена - Центральштадион (Лейпциг, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Хорватия
Италия
1 Хорватия вр Доминик Ливакович
22 Хорватия зщ Йосип Юранович
6 Хорватия зщ Йосип Шутало
4 Хорватия зщ Йошко Гвардиол
10 Хорватия пз Лука Модрич
11 Хорватия пз Марсело Брозович
8 Хорватия пз Матео Ковачич
7 Хорватия пз Ловро Майер
14 Хорватия нп Иван Перишич
17 Хорватия нп Бруно Петкович
9 Хорватия нп Андрей Крамарич
1 Италия вр Джанлуиджи Доннарумма
2 Италия зщ Джованни Ди Лоренцо
23 Италия зщ Алессандро Бастони
5 Италия зщ Риккардо Калафьори
13 Италия зщ Маттео Дармиан
24 Италия зщ Андреа Камбьязо
18 Италия пз Николо Барелла
8 Италия пз Жоржиньо
16 Италия пз Бриан Кристанте
14 Италия нп Федерико Кьеза
19 Италия нп Матео Ретеги
Главные тренеры
Хорватия Златко Далич
Италия Лучано Спаллетти
История личных встреч
12.06.2015 ЧЕ-2016 - квалификация Группа H. 6-й тур Хорватия1 : 1Италия
16.11.2014 ЧЕ-2016 - квалификация Группа H. 4-й тур Италия1 : 1Хорватия
14.06.2012 ЧЕ-2012 - финальный раунд Группа C. 2-й тур Италия1 : 1Хорватия
19.06.2024 ЧЕ-2024 - финальный раунд Группа B. 2-й тур Хорватия2 : 2
15.06.2024 ЧЕ-2024 - финальный раунд Группа B. 1-й тур 3 : 0Хорватия
08.06.2024 Товарищеские матчи (сборные) - 2024 Товарищеские матчи 1 : 2Хорватия
03.06.2024 Товарищеские матчи (сборные) - 2024 Товарищеские матчи Хорватия3 : 0
26.03.2024 Товарищеские матчи (сборные) - 2024 Товарищеские матчи 2 : 4Хорватия
20.06.2024 ЧЕ-2024 - финальный раунд Группа B. 2-й тур 1 : 0Италия
15.06.2024 ЧЕ-2024 - финальный раунд Группа B. 1-й тур Италия2 : 1
09.06.2024 Товарищеские матчи (сборные) - 2024 Товарищеские матчи Италия1 : 0
04.06.2024 Товарищеские матчи (сборные) - 2024 Товарищеские матчи Италия0 : 0
24.03.2024 Товарищеские матчи (сборные) - 2024 Товарищеские матчи Италия2 : 0
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча третьего тура группового этапа ЧЕ-2024: Хорватия — Италия. Это соперники по группе B. Начало встречи запланировано на 22:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
Группа A
КомандаИО
1
1/8 финала
Германия26
2
1/8 финала
Швейцария24
3
1/8 финала - возможный выход
Шотландия21
4 Венгрия20
Группа B
КомандаИО
1
1/8 финала
Испания26
2
1/8 финала
Италия23
3
1/8 финала - возможный выход
Албания21
4 Хорватия21
Группа C
КомандаИО
1
1/8 финала
Англия24
2
1/8 финала
Дания22
3
1/8 финала - возможный выход
Словения22
4 Сербия21
Группа D
КомандаИО
1
1/8 финала
Нидерланды24
2
1/8 финала
Франция24
3
1/8 финала - возможный выход
Австрия23
4 Польша20
Группа E
КомандаИО
1
1/8 финала
Румыния23
2
1/8 финала
Бельгия23
3
1/8 финала - возможный выход
Словакия23
4 Украина23
Группа F
КомандаИО
1
1/8 финала
Португалия26
2
1/8 финала
Турция23
3
1/8 финала - возможный выход
Чехия21
4 Грузия21

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