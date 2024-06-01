Хорватия - Италия 24 Июня прямая трансляция
Стадион: Ред Булл-Арена - Центральштадион (Лейпциг, Германия), вместимость: 47069
24 Июня 2024 года в 22:00 (+03:00). ЧЕ-2024 - финальный раунд, Группа B. 3-й тур
Главный судья: Данни Маккели (Дордрехт, Нидерланды);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
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Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Хорватия - Италия, которое состоится 24 Июня 2024 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧЕ-2024 - финальный раунд, Группа B. 3-й тур, оно проводится на стадионе: Ред Булл-Арена - Центральштадион (Лейпциг, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Хорватия
Италия
|1
|вр
|Доминик Ливакович
|22
|зщ
|Йосип Юранович
|6
|зщ
|Йосип Шутало
|4
|зщ
|Йошко Гвардиол
|10
|пз
|Лука Модрич
|11
|пз
|Марсело Брозович
|8
|пз
|Матео Ковачич
|7
|пз
|Ловро Майер
|14
|нп
|Иван Перишич
|17
|нп
|Бруно Петкович
|9
|нп
|Андрей Крамарич
|1
|вр
|Джанлуиджи Доннарумма
|2
|зщ
|Джованни Ди Лоренцо
|23
|зщ
|Алессандро Бастони
|5
|зщ
|Риккардо Калафьори
|13
|зщ
|Маттео Дармиан
|24
|зщ
|Андреа Камбьязо
|18
|пз
|Николо Барелла
|8
|пз
|Жоржиньо
|16
|пз
|Бриан Кристанте
|14
|нп
|Федерико Кьеза
|19
|нп
|Матео Ретеги
Главные тренеры
|Златко Далич
|Лучано Спаллетти
История личных встреч
|12.06.2015
|ЧЕ-2016 - квалификация
|Группа H. 6-й тур
|1 : 1
|16.11.2014
|ЧЕ-2016 - квалификация
|Группа H. 4-й тур
|1 : 1
|14.06.2012
|ЧЕ-2012 - финальный раунд
|Группа C. 2-й тур
|1 : 1
|19.06.2024
|ЧЕ-2024 - финальный раунд
|Группа B. 2-й тур
|2 : 2
|15.06.2024
|ЧЕ-2024 - финальный раунд
|Группа B. 1-й тур
|3 : 0
|08.06.2024
|Товарищеские матчи (сборные) - 2024
|Товарищеские матчи
|1 : 2
|03.06.2024
|Товарищеские матчи (сборные) - 2024
|Товарищеские матчи
|3 : 0
|26.03.2024
|Товарищеские матчи (сборные) - 2024
|Товарищеские матчи
|2 : 4
|20.06.2024
|ЧЕ-2024 - финальный раунд
|Группа B. 2-й тур
|1 : 0
|15.06.2024
|ЧЕ-2024 - финальный раунд
|Группа B. 1-й тур
|2 : 1
|09.06.2024
|Товарищеские матчи (сборные) - 2024
|Товарищеские матчи
|1 : 0
|04.06.2024
|Товарищеские матчи (сборные) - 2024
|Товарищеские матчи
|0 : 0
|24.03.2024
|Товарищеские матчи (сборные) - 2024
|Товарищеские матчи
|2 : 0
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча третьего тура группового этапа ЧЕ-2024: Хорватия — Италия. Это соперники по группе B. Начало встречи запланировано на 22:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
Группа A
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/8 финала
|Германия
|2
|6
| 2
1/8 финала
|Швейцария
|2
|4
| 3
1/8 финала - возможный выход
|Шотландия
|2
|1
|4
|Венгрия
|2
|0
Группа B
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/8 финала
|Испания
|2
|6
| 2
1/8 финала
|Италия
|2
|3
| 3
1/8 финала - возможный выход
|Албания
|2
|1
|4
|Хорватия
|2
|1
Группа C
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/8 финала
|Англия
|2
|4
| 2
1/8 финала
|Дания
|2
|2
| 3
1/8 финала - возможный выход
|Словения
|2
|2
|4
|Сербия
|2
|1
Группа D
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/8 финала
|Нидерланды
|2
|4
| 2
1/8 финала
|Франция
|2
|4
| 3
1/8 финала - возможный выход
|Австрия
|2
|3
|4
|Польша
|2
|0
Группа E
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/8 финала
|Румыния
|2
|3
| 2
1/8 финала
|Бельгия
|2
|3
| 3
1/8 финала - возможный выход
|Словакия
|2
|3
|4
|Украина
|2
|3
Группа F
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/8 финала
|Португалия
|2
|6
| 2
1/8 финала
|Турция
|2
|3
| 3
1/8 финала - возможный выход
|Чехия
|2
|1
|4
|Грузия
|2
|1