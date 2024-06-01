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Славия-Мозырь - Гомель 28 Июня прямая трансляция

Стадион: Юность (Мозырь, Беларусь), вместимость: 5353
28 Июня 2024 года в 19:00 (+03:00). Беларусь - Высшая лига, 14-й тур
Славия-Мозырь
Гомель

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Славия-Мозырь - Гомель, которое состоится 28 Июня 2024 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь - Высшая лига, 14-й тур, оно проводится на стадионе: Юность (Мозырь, Беларусь). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Славия-Мозырь
Мозырь
Гомель
Гомель
История личных встреч
25.11.2023 Беларусь - Высшая лига 29-й тур Славия-Мозырь0 : 0Гомель
02.07.2023 Беларусь - Высшая лига 14-й тур Гомель3 : 2Славия-Мозырь
13.08.2022 Беларусь - Высшая лига 17-й тур Славия-Мозырь0 : 1Гомель
03.04.2022 Беларусь - Высшая лига 2-й тур Гомель0 : 2Славия-Мозырь
02.10.2021 Беларусь - Высшая лига 25-й тур Гомель3 : 0Славия-Мозырь
21.05.2021 Беларусь - Высшая лига 10-й тур Славия-Мозырь2 : 4Гомель
04.11.2019 Беларусь - Высшая лига 27-й тур Славия-Мозырь3 : 2Гомель
23.06.2019 Беларусь - Высшая лига 12-й тур Гомель2 : 2Славия-Мозырь
13.08.2017 Беларусь - Высшая лига 18-й тур Славия-Мозырь1 : 1Гомель
15.04.2017 Беларусь - Высшая лига 3-й тур Гомель2 : 0Славия-Мозырь
22.06.2024 Беларусь - Высшая лига 13-й тур 0 : 1Славия-Мозырь
16.06.2024 Беларусь - Высшая лига 12-й тур Славия-Мозырь1 : 1
31.05.2024 Беларусь - Высшая лига 11-й тур 3 : 3Славия-Мозырь
26.05.2024 Беларусь - Высшая лига 10-й тур Славия-Мозырь1 : 1
17.05.2024 Беларусь - Высшая лига 9-й тур 1 : 0Славия-Мозырь
21.06.2024 Беларусь - Высшая лига 13-й тур Гомель1 : 2
14.06.2024 Беларусь - Высшая лига 12-й тур 1 : 0Гомель
02.06.2024 Беларусь - Высшая лига 11-й тур Гомель0 : 0
27.05.2024 Беларусь - Высшая лига 10-й тур 0 : 1Гомель
18.05.2024 Беларусь - Высшая лига 9-й тур Гомель0 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Квалификация Лиги чемпионов
Торпедо-БелАЗ1332
2
Квалификация Лиги конференций
Динамо Мн1329
3
Квалификация Лиги конференций
Неман1327
4 Динамо-Брест1322
5 Славия-Мозырь1322
6 Витебск1321
7 Арсенал1320
8 БАТЭ1318
9 Гомель1317
10 Ислочь1316
11 Сморгонь1315
12 Нафтан1312
13 Слуцк1310
14 Днепр М137
15
Зона вылета
Минск135
16
Зона вылета
Шахтёр С13-10

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