Славия-Мозырь - Гомель 28 Июня прямая трансляция
Стадион: Юность (Мозырь, Беларусь), вместимость: 5353
28 Июня 2024 года в 19:00 (+03:00). Беларусь - Высшая лига, 14-й тур
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Славия-Мозырь - Гомель, которое состоится 28 Июня 2024 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь - Высшая лига, 14-й тур, оно проводится на стадионе: Юность (Мозырь, Беларусь). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Славия-Мозырь
Мозырь
Гомель
Гомель
История личных встреч
|25.11.2023
|Беларусь - Высшая лига
|29-й тур
|0 : 0
|02.07.2023
|Беларусь - Высшая лига
|14-й тур
|3 : 2
|13.08.2022
|Беларусь - Высшая лига
|17-й тур
|0 : 1
|03.04.2022
|Беларусь - Высшая лига
|2-й тур
|0 : 2
|02.10.2021
|Беларусь - Высшая лига
|25-й тур
|3 : 0
|21.05.2021
|Беларусь - Высшая лига
|10-й тур
|2 : 4
|04.11.2019
|Беларусь - Высшая лига
|27-й тур
|3 : 2
|23.06.2019
|Беларусь - Высшая лига
|12-й тур
|2 : 2
|13.08.2017
|Беларусь - Высшая лига
|18-й тур
|1 : 1
|15.04.2017
|Беларусь - Высшая лига
|3-й тур
|2 : 0
|22.06.2024
|Беларусь - Высшая лига
|13-й тур
|0 : 1
|16.06.2024
|Беларусь - Высшая лига
|12-й тур
|1 : 1
|31.05.2024
|Беларусь - Высшая лига
|11-й тур
|3 : 3
|26.05.2024
|Беларусь - Высшая лига
|10-й тур
|1 : 1
|17.05.2024
|Беларусь - Высшая лига
|9-й тур
|1 : 0
|21.06.2024
|Беларусь - Высшая лига
|13-й тур
|1 : 2
|14.06.2024
|Беларусь - Высшая лига
|12-й тур
|1 : 0
|02.06.2024
|Беларусь - Высшая лига
|11-й тур
|0 : 0
|27.05.2024
|Беларусь - Высшая лига
|10-й тур
|0 : 1
|18.05.2024
|Беларусь - Высшая лига
|9-й тур
|0 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Квалификация Лиги чемпионов
|Торпедо-БелАЗ
|13
|32
| 2
Квалификация Лиги конференций
|Динамо Мн
|13
|29
| 3
Квалификация Лиги конференций
|Неман
|13
|27
|4
|Динамо-Брест
|13
|22
|5
|Славия-Мозырь
|13
|22
|6
|Витебск
|13
|21
|7
|Арсенал
|13
|20
|8
|БАТЭ
|13
|18
|9
|Гомель
|13
|17
|10
|Ислочь
|13
|16
|11
|Сморгонь
|13
|15
|12
|Нафтан
|13
|12
|13
|Слуцк
|13
|10
|14
|Днепр М
|13
|7
| 15
Зона вылета
|Минск
|13
|5
| 16
Зона вылета
|Шахтёр С
|13
|-10