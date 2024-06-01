Динамо-Брест - Витебск 28 Июня прямая трансляция
Стадион: ГОСК Брестский (Брест, Беларусь), вместимость: 10080
28 Июня 2024 года в 20:45 (+03:00). Беларусь - Высшая лига, 14-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Динамо-Брест - Витебск, которое состоится 28 Июня 2024 года в 20:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь - Высшая лига, 14-й тур, оно проводится на стадионе: ГОСК Брестский (Брест, Беларусь). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Динамо-Брест
Брест
Витебск
Витебск
История личных встреч
|29.10.2022
|Беларусь - Высшая лига
|28-й тур
|4 : 4
|30.07.2022
|Кубок Беларуси
|1/8 финала
|1 : 1 1 : 2
|03.07.2022
|Беларусь - Высшая лига
|13-й тур
|0 : 1
|12.03.2022
|Кубок Беларуси
|1/4 финала
|1 : 0
|06.03.2022
|Кубок Беларуси
|1/4 финала
|2 : 0
|29.08.2021
|Беларусь - Высшая лига
|21-й тур
|3 : 1
|24.04.2021
|Беларусь - Высшая лига
|6-й тур
|0 : 0
|31.07.2020
|Беларусь - Высшая лига
|20-й тур
|1 : 0
|18.04.2020
|Беларусь - Высшая лига
|5-й тур
|1 : 0
|24.11.2019
|Беларусь - Высшая лига
|29-й тур
|1 : 0
|22.06.2024
|Беларусь - Высшая лига
|13-й тур
|3 : 1
|15.06.2024
|Беларусь - Высшая лига
|12-й тур
|6 : 1
|01.06.2024
|Беларусь - Высшая лига
|11-й тур
|2 : 0
|24.05.2024
|Беларусь - Высшая лига
|10-й тур
|0 : 1
|17.05.2024
|Беларусь - Высшая лига
|9-й тур
|1 : 4
|23.06.2024
|Беларусь - Высшая лига
|13-й тур
|1 : 2
|14.06.2024
|Беларусь - Высшая лига
|12-й тур
|0 : 1
|02.06.2024
|Беларусь - Высшая лига
|11-й тур
|0 : 0
|24.05.2024
|Беларусь - Высшая лига
|10-й тур
|2 : 0
|18.05.2024
|Беларусь - Высшая лига
|9-й тур
|1 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Квалификация Лиги чемпионов
|Торпедо-БелАЗ
|13
|32
| 2
Квалификация Лиги конференций
|Динамо Мн
|13
|29
| 3
Квалификация Лиги конференций
|Неман
|13
|27
|4
|Динамо-Брест
|13
|22
|5
|Славия-Мозырь
|13
|22
|6
|Витебск
|13
|21
|7
|Арсенал
|13
|20
|8
|БАТЭ
|13
|18
|9
|Гомель
|13
|17
|10
|Ислочь
|13
|16
|11
|Сморгонь
|13
|15
|12
|Нафтан
|13
|12
|13
|Слуцк
|13
|10
|14
|Днепр М
|13
|7
| 15
Зона вылета
|Минск
|13
|5
| 16
Зона вылета
|Шахтёр С
|13
|-10