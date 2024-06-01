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Динамо-Брест - Витебск 28 Июня прямая трансляция

Стадион: ГОСК Брестский (Брест, Беларусь), вместимость: 10080
28 Июня 2024 года в 20:45 (+03:00). Беларусь - Высшая лига, 14-й тур
Динамо-Брест
Витебск

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Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Динамо-Брест - Витебск, которое состоится 28 Июня 2024 года в 20:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь - Высшая лига, 14-й тур, оно проводится на стадионе: ГОСК Брестский (Брест, Беларусь). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Динамо-Брест
Брест
Витебск
Витебск
История личных встреч
29.10.2022 Беларусь - Высшая лига 28-й тур Динамо-Брест4 : 4Витебск
30.07.2022 Кубок Беларуси 1/8 финала Динамо-Брест1 : 1 1 : 2Витебск
03.07.2022 Беларусь - Высшая лига 13-й тур Витебск0 : 1Динамо-Брест
12.03.2022 Кубок Беларуси 1/4 финала Динамо-Брест1 : 0Витебск
06.03.2022 Кубок Беларуси 1/4 финала Витебск2 : 0Динамо-Брест
29.08.2021 Беларусь - Высшая лига 21-й тур Витебск3 : 1Динамо-Брест
24.04.2021 Беларусь - Высшая лига 6-й тур Динамо-Брест0 : 0Витебск
31.07.2020 Беларусь - Высшая лига 20-й тур Динамо-Брест1 : 0Витебск
18.04.2020 Беларусь - Высшая лига 5-й тур Витебск1 : 0Динамо-Брест
24.11.2019 Беларусь - Высшая лига 29-й тур Динамо-Брест1 : 0Витебск
22.06.2024 Беларусь - Высшая лига 13-й тур 3 : 1Динамо-Брест
15.06.2024 Беларусь - Высшая лига 12-й тур Динамо-Брест6 : 1
01.06.2024 Беларусь - Высшая лига 11-й тур 2 : 0Динамо-Брест
24.05.2024 Беларусь - Высшая лига 10-й тур Динамо-Брест0 : 1
17.05.2024 Беларусь - Высшая лига 9-й тур 1 : 4Динамо-Брест
23.06.2024 Беларусь - Высшая лига 13-й тур 1 : 2Витебск
14.06.2024 Беларусь - Высшая лига 12-й тур Витебск0 : 1
02.06.2024 Беларусь - Высшая лига 11-й тур 0 : 0Витебск
24.05.2024 Беларусь - Высшая лига 10-й тур Витебск2 : 0
18.05.2024 Беларусь - Высшая лига 9-й тур 1 : 2Витебск
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Квалификация Лиги чемпионов
Торпедо-БелАЗ1332
2
Квалификация Лиги конференций
Динамо Мн1329
3
Квалификация Лиги конференций
Неман1327
4 Динамо-Брест1322
5 Славия-Мозырь1322
6 Витебск1321
7 Арсенал1320
8 БАТЭ1318
9 Гомель1317
10 Ислочь1316
11 Сморгонь1315
12 Нафтан1312
13 Слуцк1310
14 Днепр М137
15
Зона вылета
Минск135
16
Зона вылета
Шахтёр С13-10

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