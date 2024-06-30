Канада - Чили 30 Июня прямая трансляция
Стадион: Эксплория (Орландо, США), вместимость: 25500
30 Июня 2024 года в 03:00 (+03:00). Кубок Америки — 2024, Группа A. 3-й тур
Главный судья: Вильмар Рольдан (Медельин, Колумбия);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Канада - Чили, которое состоится 30 Июня 2024 года в 03:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Америки — 2024, Группа A. 3-й тур, оно проводится на стадионе: Эксплория (Орландо, США). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Канада
Чили
|16
|вр
|Максим Крепо
|2
|зщ
|Алистер Джонстон
|15
|зщ
|Мойзе Бомбито
|13
|зщ
|Дерек Корнелиус
|22
|зщ
|Ричи Ларьи
|19
|зщ
|Альфонсо Дэвис
|8
|пз
|Исмаэль Коне
|7
|пз
|Стефен Эуштакиу
|14
|нп
|Джейкоб Шаффельбург
|9
|нп
|Кайл Ларин
|10
|нп
|Джонатан Дэвид
|1
|вр
|Клаудио Браво
|4
|зщ
|Маурисио Исла
|16
|зщ
|Игор Личновски
|5
|зщ
|Пауло Диас
|2
|зщ
|Габриэль Суасо
|13
|пз
|Эрик Пульгар
|18
|пз
|Родриго Эчеверрия
|8
|пз
|Дарио Осорио
|10
|пз
|Алексис Санчес
|9
|пз
|Виктор Давила
|11
|нп
|Эдуардо Варгас
Главные тренеры
|Джесси Марш
|Рикардо Гарека
История личных встреч
|26.06.2024
|Кубок Америки — 2024
|Группа A. 2-й тур
|0 : 1
|21.06.2024
|Кубок Америки — 2024
|Группа A. 1-й тур
|2 : 0
|09.06.2024
|Товарищеские матчи (сборные) - 2024
|Товарищеские матчи
|0 : 0
|06.06.2024
|Товарищеские матчи (сборные) - 2024
|Товарищеские матчи
|4 : 0
|13.10.2023
|Товарищеские матчи (сборные) - 2023
|Товарищеские матчи
|4 : 1
|26.06.2024
|Кубок Америки — 2024
|Группа A. 2-й тур
|0 : 1
|22.06.2024
|Кубок Америки — 2024
|Группа A. 1-й тур
|0 : 0
|12.06.2024
|Товарищеские матчи (сборные) - 2024
|Товарищеские матчи
|3 : 0
|26.03.2024
|Товарищеские матчи (сборные) - 2024
|Товарищеские матчи
|3 : 2
|22.03.2024
|Товарищеские матчи (сборные) - 2024
|Товарищеские матчи
|0 : 3
Турнирная таблица
Группа A
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/4 финала
|Аргентина
|2
|6
| 2
1/4 финала
|Канада
|2
|3
|3
|Перу
|2
|1
|4
|Чили
|2
|1
Группа B
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/4 финала
|Венесуэла
|2
|6
| 2
1/4 финала
|Эквадор
|2
|3
|3
|Мексика
|2
|3
|4
|Ямайка
|2
|0
Группа C
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/4 финала
|Уругвай
|2
|6
| 2
1/4 финала
|США
|2
|3
|3
|Панама
|2
|3
|4
|Боливия
|2
|0
Группа D
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/4 финала
|Колумбия
|2
|6
| 2
1/4 финала
|Бразилия
|2
|4
|3
|Коста-Рика
|2
|1
|4
|Парагвай
|2
|0