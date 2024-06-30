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Канада - Чили 30 Июня прямая трансляция

Стадион: Эксплория (Орландо, США), вместимость: 25500
30 Июня 2024 года в 03:00 (+03:00). Кубок Америки — 2024, Группа A. 3-й тур
Главный судья: Вильмар Рольдан (Медельин, Колумбия);
Канада
Чили

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Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Канада - Чили, которое состоится 30 Июня 2024 года в 03:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Америки — 2024, Группа A. 3-й тур, оно проводится на стадионе: Эксплория (Орландо, США). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Канада
Чили
16 Канада вр Максим Крепо
2 Канада зщ Алистер Джонстон
15 Канада зщ Мойзе Бомбито
13 Канада зщ Дерек Корнелиус
22 Канада зщ Ричи Ларьи
19 Канада зщ Альфонсо Дэвис
8 Канада пз Исмаэль Коне
7 Канада пз Стефен Эуштакиу
14 Канада нп Джейкоб Шаффельбург
9 Канада нп Кайл Ларин
10 Канада нп Джонатан Дэвид
1 Чили вр Клаудио Браво
4 Чили зщ Маурисио Исла
16 Чили зщ Игор Личновски
5 Чили зщ Пауло Диас
2 Чили зщ Габриэль Суасо
13 Чили пз Эрик Пульгар
18 Чили пз Родриго Эчеверрия
8 Чили пз Дарио Осорио
10 Чили пз Алексис Санчес
9 Чили пз Виктор Давила
11 Чили нп Эдуардо Варгас
Главные тренеры
США Джесси Марш
Аргентина Рикардо Гарека
История личных встреч
26.06.2024 Кубок Америки — 2024 Группа A. 2-й тур 0 : 1Канада
21.06.2024 Кубок Америки — 2024 Группа A. 1-й тур 2 : 0Канада
09.06.2024 Товарищеские матчи (сборные) - 2024 Товарищеские матчи 0 : 0Канада
06.06.2024 Товарищеские матчи (сборные) - 2024 Товарищеские матчи 4 : 0Канада
13.10.2023 Товарищеские матчи (сборные) - 2023 Товарищеские матчи 4 : 1Канада
26.06.2024 Кубок Америки — 2024 Группа A. 2-й тур Чили0 : 1
22.06.2024 Кубок Америки — 2024 Группа A. 1-й тур 0 : 0Чили
12.06.2024 Товарищеские матчи (сборные) - 2024 Товарищеские матчи Чили3 : 0
26.03.2024 Товарищеские матчи (сборные) - 2024 Товарищеские матчи 3 : 2Чили
22.03.2024 Товарищеские матчи (сборные) - 2024 Товарищеские матчи 0 : 3Чили
Турнирная таблица
Группа A
КомандаИО
1
1/4 финала
Аргентина26
2
1/4 финала
Канада23
3 Перу21
4 Чили21
Группа B
КомандаИО
1
1/4 финала
Венесуэла26
2
1/4 финала
Эквадор23
3 Мексика23
4 Ямайка20
Группа C
КомандаИО
1
1/4 финала
Уругвай26
2
1/4 финала
США23
3 Панама23
4 Боливия20
Группа D
КомандаИО
1
1/4 финала
Колумбия26
2
1/4 финала
Бразилия24
3 Коста-Рика21
4 Парагвай20

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