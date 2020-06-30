Испания - Грузия 30 Июня прямая трансляция
Стадион: Райн-Энерги (Кёльн, Германия), вместимость: 50374
30 Июня 2024 года в 22:00 (+03:00). ЧЕ-2024 — финальный раунд, 1/8 финала
Главный судья: Франсуа Летексье (Франция);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Испания - Грузия, которое состоится 30 Июня 2024 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧЕ-2024 — финальный раунд, 1/8 финала, оно проводится на стадионе: Райн-Энерги (Кёльн, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Испания
Грузия
|23
|вр
|Унай Симон
|2
|зщ
|Даниэль Карвахаль
|3
|зщ
|Робен Ле Норман
|4
|зщ
|Начо Фернандес
|24
|зщ
|Марк Кукурелья
|8
|пз
|Фабиан Руис
|16
|пз
|Родри
|20
|пз
|Педри
|19
|нп
|Ламин Ямаль
|7
|нп
|Альваро Мората
|17
|нп
|Нико Уильямс
|25
|вр
|Георгий Мамардашвили
|5
|зщ
|Соломон Кверквелия
|3
|зщ
|Лаша Двали
|2
|зщ
|Отар Какабадзе
|4
|зщ
|Гурам Кашия
|21
|пз
|Георгий Цитаишвили
|10
|пз
|Георгий Чакветадзе
|17
|пз
|Отар Китеишвили
|6
|пз
|Георгий Кочорашвили
|22
|нп
|Жорж Микаутадзе
|7
|нп
|Хвича Кварацхелия
Главные тренеры
|Луис де ла Фуэнте
|Вилли Саньоль
История личных встреч
|19.11.2023
|ЧЕ-2024 — квалификация
|Группа A. 10-й тур
|3 : 1
|08.09.2023
|ЧЕ-2024 — квалификация
|Группа A. 5-й тур
|1 : 7
|05.09.2021
|ЧМ-2022 - Европа
|Группа B. 5-й тур
|4 : 0
|28.03.2021
|ЧМ-2022 - Европа
|Группа B. 2-й тур
|1 : 2
|07.06.2016
|Товарищеские матчи (сборные)
|Товарищеские матчи 1
|0 : 1
|15.10.2013
|ЧМ-2014 - Европа
|Группа I. 12-й тур
|2 : 0
|11.09.2012
|ЧМ-2014 - Европа
|Группа I. 2-й тур
|0 : 1
|24.06.2024
|ЧЕ-2024 - финальный раунд
|Группа B. 3-й тур
|0 : 1
|20.06.2024
|ЧЕ-2024 - финальный раунд
|Группа B. 2-й тур
|1 : 0
|15.06.2024
|ЧЕ-2024 - финальный раунд
|Группа B. 1-й тур
|3 : 0
|08.06.2024
|Товарищеские матчи (сборные) - 2024
|Товарищеские матчи
|5 : 1
|05.06.2024
|Товарищеские матчи (сборные) - 2024
|Товарищеские матчи
|5 : 0
|26.06.2024
|ЧЕ-2024 - финальный раунд
|Группа F. 3-й тур
|2 : 0
|22.06.2024
|ЧЕ-2024 - финальный раунд
|Группа F. 2-й тур
|1 : 1
|18.06.2024
|ЧЕ-2024 - финальный раунд
|Группа F. 1-й тур
|3 : 1
|09.06.2024
|Товарищеские матчи (сборные) - 2024
|Товарищеские матчи
|1 : 3
|26.03.2024
|ЧЕ-2024 — квалификация
|Путь C. Финал
|0 : 0 4 : 2
Текстовая трансляция
Автообновление
Обновить
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 1/8 финала ЧЕ-2024: Испания — Грузия. Начало встречи запланировано на 22:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
1/8 финала
| Швейцария
Италия
|2 : 0
| Германия
Дания
|2 : 0
| Англия
Словакия
|30.06
| Испания
Грузия
|30.06
| Франция
Бельгия
|01.07
| Португалия
Словения
|01.07
| Румыния
Нидерланды
|02.07
| Австрия
Турция
|02.07
1/4 финала
| A01
Германия
|05.07
| A03
A04
|05.07
| A07
Швейцария
|06.07
| A05
A06
|06.07
1/2 финала
| WQF1
WQF2
|09.07
| WQF3
WQF4
|10.07
Финал
| WSF1
WSF2
|14.07