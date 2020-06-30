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Испания - Грузия 30 Июня прямая трансляция

Стадион: Райн-Энерги (Кёльн, Германия), вместимость: 50374
30 Июня 2024 года в 22:00 (+03:00). ЧЕ-2024 — финальный раунд, 1/8 финала
Главный судья: Франсуа Летексье (Франция);
Испания
Грузия

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Испания - Грузия, которое состоится 30 Июня 2024 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧЕ-2024 — финальный раунд, 1/8 финала, оно проводится на стадионе: Райн-Энерги (Кёльн, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Испания
Грузия
23 Испания вр Унай Симон
2 Испания зщ Даниэль Карвахаль
3 Испания зщ Робен Ле Норман
4 Испания зщ Начо Фернандес
24 Испания зщ Марк Кукурелья
8 Испания пз Фабиан Руис
16 Испания пз Родри
20 Испания пз Педри
19 Испания нп Ламин Ямаль
7 Испания нп Альваро Мората
17 Испания нп Нико Уильямс
25 Грузия вр Георгий Мамардашвили
5 Грузия зщ Соломон Кверквелия
3 Грузия зщ Лаша Двали
2 Грузия зщ Отар Какабадзе
4 Грузия зщ Гурам Кашия
21 Грузия пз Георгий Цитаишвили
10 Грузия пз Георгий Чакветадзе
17 Грузия пз Отар Китеишвили
6 Грузия пз Георгий Кочорашвили
22 Грузия нп Жорж Микаутадзе
7 Грузия нп Хвича Кварацхелия
Главные тренеры
Испания Луис де ла Фуэнте
Франция Вилли Саньоль
История личных встреч
19.11.2023 ЧЕ-2024 — квалификация Группа A. 10-й тур Испания3 : 1Грузия
08.09.2023 ЧЕ-2024 — квалификация Группа A. 5-й тур Грузия1 : 7Испания
05.09.2021 ЧМ-2022 - Европа Группа B. 5-й тур Испания4 : 0Грузия
28.03.2021 ЧМ-2022 - Европа Группа B. 2-й тур Грузия1 : 2Испания
07.06.2016 Товарищеские матчи (сборные) Товарищеские матчи 1 Испания0 : 1Грузия
15.10.2013 ЧМ-2014 - Европа Группа I. 12-й тур Испания2 : 0Грузия
11.09.2012 ЧМ-2014 - Европа Группа I. 2-й тур Грузия0 : 1Испания
24.06.2024 ЧЕ-2024 - финальный раунд Группа B. 3-й тур 0 : 1Испания
20.06.2024 ЧЕ-2024 - финальный раунд Группа B. 2-й тур Испания1 : 0
15.06.2024 ЧЕ-2024 - финальный раунд Группа B. 1-й тур Испания3 : 0
08.06.2024 Товарищеские матчи (сборные) - 2024 Товарищеские матчи Испания5 : 1
05.06.2024 Товарищеские матчи (сборные) - 2024 Товарищеские матчи Испания5 : 0
26.06.2024 ЧЕ-2024 - финальный раунд Группа F. 3-й тур Грузия2 : 0
22.06.2024 ЧЕ-2024 - финальный раунд Группа F. 2-й тур Грузия1 : 1
18.06.2024 ЧЕ-2024 - финальный раунд Группа F. 1-й тур 3 : 1Грузия
09.06.2024 Товарищеские матчи (сборные) - 2024 Товарищеские матчи 1 : 3Грузия
26.03.2024 ЧЕ-2024 — квалификация Путь C. Финал Грузия0 : 0 4 : 2
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 1/8 финала ЧЕ-2024: Испания — Грузия. Начало встречи запланировано на 22:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
1/8 финала
Швейцария
Италия
2 : 0
Германия
Дания
2 : 0
Англия
Словакия
30.06
Испания
Грузия
30.06
Франция
Бельгия
01.07
Португалия
Словения
01.07
Румыния
Нидерланды
02.07
Австрия
Турция
02.07
1/4 финала
A01
Германия
05.07
A03
A04
05.07
A07
Швейцария
06.07
A05
A06
06.07
1/2 финала
WQF1
WQF2
09.07
WQF3
WQF4
10.07
Финал
WSF1
WSF2
14.07

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