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Ямайка - Венесуэла 01 Июля прямая трансляция

Стадион: Кью-ту (Остин, США), вместимость: 20500
01 Июля 2024 года в 03:00 (+03:00). Кубок Америки — 2024, Группа B. 3-й тур
Главный судья: Маурицио Мариани (Рим, Италия);
Ямайка
Венесуэла

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ямайка - Венесуэла, которое состоится 01 Июля 2024 года в 03:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Америки — 2024, Группа B. 3-й тур, оно проводится на стадионе: Кью-ту (Остин, США). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ямайка
Венесуэла
23 Ямайка вр Джамали Уайт
6 Ямайка зщ Ди'Шон Бернард
5 Ямайка зщ Итан Пиннок
17 Ямайка зщ Дэмион Лоу
15 Ямайка пз Джоэль Латибодье
2 Ямайка пз Декстер Лембикиса
14 Ямайка пз Кейси Палмер
22 Ямайка пз Грегори Ли
11 Ямайка нп Шамар Николсон
10 Ямайка нп Бобби де Кордова-Рид
9 Ямайка нп Майкл Антонио
22 Венесуэла вр Рафаэль Ромо
2 Венесуэла зщ Науэль Феррареси
3 Венесуэла зщ Йордан Осорио
15 Венесуэла зщ Мигель Наварро
4 Венесуэла пз Хон Арамбуру
13 Венесуэла пз Хосе Мартинес
6 Венесуэла пз Янхель Эррера
25 Венесуэла пз Эдуард Бельо
7 Венесуэла нп Джефферсон Саварино
10 Венесуэла нп Йеферсон Сотельдо
23 Венесуэла нп Хосе Саломон Рондон
Главные тренеры
Исландия Хеймир Хадльгримссон
Аргентина Фернандо Батиста
История личных встреч
06.06.2016 Кубок Америки - 2016 Группа C Ямайка0 : 1Венесуэла
28.03.2015 Товарищеские матчи (сборные) Товарищеские матчи 1 Ямайка2 : 1Венесуэла
27.06.2024 Кубок Америки — 2024 Группа B. 2-й тур 3 : 1Ямайка
23.06.2024 Кубок Америки — 2024 Группа B. 1-й тур 1 : 0Ямайка
09.06.2024 ЧМ-2026 - Северная Америка Группа E. 2-й тур 2 : 3Ямайка
06.06.2024 ЧМ-2026 - Северная Америка Группа E. 1-й тур Ямайка1 : 0
03.03.2024 Товарищеские матчи (сборные) - 2024 Товарищеские матчи 0 : 0Ямайка
27.06.2024 Кубок Америки — 2024 Группа B. 2-й тур Венесуэла1 : 0
23.06.2024 Кубок Америки — 2024 Группа B. 1-й тур 1 : 2Венесуэла
25.03.2024 Товарищеские матчи (сборные) - 2024 Товарищеские матчи 0 : 0Венесуэла
22.03.2024 Товарищеские матчи (сборные) - 2024 Товарищеские матчи 2 : 1Венесуэла
11.12.2023 Товарищеские матчи (сборные) - 2023 Товарищеские матчи 1 : 0Венесуэла
Турнирная таблица
Группа A
КомандаИО
1
1/4 финала
Аргентина39
2
1/4 финала
Канада34
3 Чили32
4 Перу31
Группа B
КомандаИО
1
1/4 финала
Венесуэла26
2
1/4 финала
Эквадор23
3 Мексика23
4 Ямайка20
Группа C
КомандаИО
1
1/4 финала
Уругвай26
2
1/4 финала
США23
3 Панама23
4 Боливия20
Группа D
КомандаИО
1
1/4 финала
Колумбия26
2
1/4 финала
Бразилия24
3 Коста-Рика21
4 Парагвай20

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