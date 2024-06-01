Ямайка - Венесуэла 01 Июля прямая трансляция
Стадион: Кью-ту (Остин, США), вместимость: 20500
01 Июля 2024 года в 03:00 (+03:00). Кубок Америки — 2024, Группа B. 3-й тур
Главный судья: Маурицио Мариани (Рим, Италия);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ямайка - Венесуэла, которое состоится 01 Июля 2024 года в 03:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Америки — 2024, Группа B. 3-й тур, оно проводится на стадионе: Кью-ту (Остин, США). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Ямайка
Венесуэла
|23
|вр
|Джамали Уайт
|6
|зщ
|Ди'Шон Бернард
|5
|зщ
|Итан Пиннок
|17
|зщ
|Дэмион Лоу
|15
|пз
|Джоэль Латибодье
|2
|пз
|Декстер Лембикиса
|14
|пз
|Кейси Палмер
|22
|пз
|Грегори Ли
|11
|нп
|Шамар Николсон
|10
|нп
|Бобби де Кордова-Рид
|9
|нп
|Майкл Антонио
|22
|вр
|Рафаэль Ромо
|2
|зщ
|Науэль Феррареси
|3
|зщ
|Йордан Осорио
|15
|зщ
|Мигель Наварро
|4
|пз
|Хон Арамбуру
|13
|пз
|Хосе Мартинес
|6
|пз
|Янхель Эррера
|25
|пз
|Эдуард Бельо
|7
|нп
|Джефферсон Саварино
|10
|нп
|Йеферсон Сотельдо
|23
|нп
|Хосе Саломон Рондон
Главные тренеры
|Хеймир Хадльгримссон
|Фернандо Батиста
История личных встреч
|06.06.2016
|Кубок Америки - 2016
|Группа C
|0 : 1
|28.03.2015
|Товарищеские матчи (сборные)
|Товарищеские матчи 1
|2 : 1
|27.06.2024
|Кубок Америки — 2024
|Группа B. 2-й тур
|3 : 1
|23.06.2024
|Кубок Америки — 2024
|Группа B. 1-й тур
|1 : 0
|09.06.2024
|ЧМ-2026 - Северная Америка
|Группа E. 2-й тур
|2 : 3
|06.06.2024
|ЧМ-2026 - Северная Америка
|Группа E. 1-й тур
|1 : 0
|03.03.2024
|Товарищеские матчи (сборные) - 2024
|Товарищеские матчи
|0 : 0
|27.06.2024
|Кубок Америки — 2024
|Группа B. 2-й тур
|1 : 0
|23.06.2024
|Кубок Америки — 2024
|Группа B. 1-й тур
|1 : 2
|25.03.2024
|Товарищеские матчи (сборные) - 2024
|Товарищеские матчи
|0 : 0
|22.03.2024
|Товарищеские матчи (сборные) - 2024
|Товарищеские матчи
|2 : 1
|11.12.2023
|Товарищеские матчи (сборные) - 2023
|Товарищеские матчи
|1 : 0
Турнирная таблица
Группа A
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/4 финала
|Аргентина
|3
|9
| 2
1/4 финала
|Канада
|3
|4
|3
|Чили
|3
|2
|4
|Перу
|3
|1
Группа B
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/4 финала
|Венесуэла
|2
|6
| 2
1/4 финала
|Эквадор
|2
|3
|3
|Мексика
|2
|3
|4
|Ямайка
|2
|0
Группа C
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/4 финала
|Уругвай
|2
|6
| 2
1/4 финала
|США
|2
|3
|3
|Панама
|2
|3
|4
|Боливия
|2
|0
Группа D
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/4 финала
|Колумбия
|2
|6
| 2
1/4 финала
|Бразилия
|2
|4
|3
|Коста-Рика
|2
|1
|4
|Парагвай
|2
|0