Мексика - Эквадор 01 Июля прямая трансляция
Стадион: Стейт Фарм Стэдиум (Глендейл, США), вместимость: 63400
01 Июля 2024 года в 03:00 (+03:00). Кубок Америки — 2024, Группа B. 3-й тур
Главный судья: Марио Эскобар (Гватемала);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Мексика - Эквадор, которое состоится 01 Июля 2024 года в 03:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Америки — 2024, Группа B. 3-й тур, оно проводится на стадионе: Стейт Фарм Стэдиум (Глендейл, США). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Мексика
Эквадор
|1
|вр
|Хулио Гонсалес
|2
|зщ
|Хорхе Санчес
|3
|зщ
|Сесар Монтес
|5
|зщ
|Хоан Васкес
|6
|зщ
|Херардо Артеага
|7
|пз
|Луис Ромо
|24
|пз
|Луис Чавес
|8
|пз
|Карлос Родригес
|9
|пз
|Хулиан Киньонес
|15
|нп
|Уриэль Антуна
|11
|нп
|Сантьяго Хименес
|22
|вр
|Александер Домингес
|17
|зщ
|Анхело Пресиадо
|2
|зщ
|Феликс Торрес
|6
|зщ
|Вильям Пачо
|3
|зщ
|Пьеро Инкапье
|21
|пз
|Алан Франко
|23
|пз
|Мойсес Кайседо
|9
|пз
|Джон Йебоа
|10
|пз
|Кендри Паэс
|16
|пз
|Джереми Сармиенто
|13
|нп
|Эннер Валенсия
Главные тренеры
|Хайме Артуро Лосано
|Феликс Санчес
История личных встреч
|06.06.2022
|Товарищеские матчи (сборные) - 2022
|Товарищеские матчи 1
|0 : 0
|28.10.2021
|Товарищеские матчи (сборные)
|Товарищеские матчи 1
|2 : 3
|10.06.2019
|Товарищеские матчи (сборные)
|Товарищеские матчи 1
|3 : 2
|20.06.2015
|Кубок Америки
|Группа A
|1 : 2
|29.03.2015
|Товарищеские матчи (сборные)
|Товарищеские матчи 1
|1 : 0
|31.05.2014
|Контрольные матчи ЧМ-2014
|Контрольные матчи
|3 : 1
|29.05.2011
|Товарищеские матчи (сборные)
|Май 2011
|1 : 1
|27.06.2024
|Кубок Америки — 2024
|Группа B. 2-й тур
|1 : 0
|23.06.2024
|Кубок Америки — 2024
|Группа B. 1-й тур
|1 : 0
|09.06.2024
|Товарищеские матчи (сборные) - 2024
|Товарищеские матчи
|2 : 3
|06.06.2024
|Товарищеские матчи (сборные) - 2024
|Товарищеские матчи
|0 : 4
|01.06.2024
|Товарищеские матчи (сборные) - 2024
|Товарищеские матчи
|1 : 0
|27.06.2024
|Кубок Америки — 2024
|Группа B. 2-й тур
|3 : 1
|23.06.2024
|Кубок Америки — 2024
|Группа B. 1-й тур
|1 : 2
|16.06.2024
|Товарищеские матчи (сборные) - 2024
|Товарищеские матчи
|2 : 1
|13.06.2024
|Товарищеские матчи (сборные) - 2024
|Товарищеские матчи
|3 : 1
|10.06.2024
|Товарищеские матчи (сборные) - 2024
|Товарищеские матчи
|1 : 0
Турнирная таблица
Группа A
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/4 финала
|Аргентина
|3
|9
| 2
1/4 финала
|Канада
|3
|4
|3
|Чили
|3
|2
|4
|Перу
|3
|1
Группа B
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/4 финала
|Венесуэла
|2
|6
| 2
1/4 финала
|Эквадор
|2
|3
|3
|Мексика
|2
|3
|4
|Ямайка
|2
|0
Группа C
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/4 финала
|Уругвай
|2
|6
| 2
1/4 финала
|США
|2
|3
|3
|Панама
|2
|3
|4
|Боливия
|2
|0
Группа D
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/4 финала
|Колумбия
|2
|6
| 2
1/4 финала
|Бразилия
|2
|4
|3
|Коста-Рика
|2
|1
|4
|Парагвай
|2
|0