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Мексика - Эквадор 01 Июля прямая трансляция

Стадион: Стейт Фарм Стэдиум (Глендейл, США), вместимость: 63400
01 Июля 2024 года в 03:00 (+03:00). Кубок Америки — 2024, Группа B. 3-й тур
Главный судья: Марио Эскобар (Гватемала);
Мексика
Эквадор

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Мексика - Эквадор, которое состоится 01 Июля 2024 года в 03:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Америки — 2024, Группа B. 3-й тур, оно проводится на стадионе: Стейт Фарм Стэдиум (Глендейл, США). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Мексика
Эквадор
1 Мексика вр Хулио Гонсалес
2 Мексика зщ Хорхе Санчес
3 Мексика зщ Сесар Монтес
5 Мексика зщ Хоан Васкес
6 Мексика зщ Херардо Артеага
7 Мексика пз Луис Ромо
24 Мексика пз Луис Чавес
8 Мексика пз Карлос Родригес
9 Мексика пз Хулиан Киньонес
15 Мексика нп Уриэль Антуна
11 Мексика нп Сантьяго Хименес
22 Эквадор вр Александер Домингес
17 Эквадор зщ Анхело Пресиадо
2 Эквадор зщ Феликс Торрес
6 Эквадор зщ Вильям Пачо
3 Эквадор зщ Пьеро Инкапье
21 Эквадор пз Алан Франко
23 Эквадор пз Мойсес Кайседо
9 Эквадор пз Джон Йебоа
10 Эквадор пз Кендри Паэс
16 Эквадор пз Джереми Сармиенто
13 Эквадор нп Эннер Валенсия
Главные тренеры
Мексика Хайме Артуро Лосано
Испания Феликс Санчес
История личных встреч
06.06.2022 Товарищеские матчи (сборные) - 2022 Товарищеские матчи 1 Мексика0 : 0Эквадор
28.10.2021 Товарищеские матчи (сборные) Товарищеские матчи 1 Мексика2 : 3Эквадор
10.06.2019 Товарищеские матчи (сборные) Товарищеские матчи 1 Мексика3 : 2Эквадор
20.06.2015 Кубок Америки Группа A Мексика1 : 2Эквадор
29.03.2015 Товарищеские матчи (сборные) Товарищеские матчи 1 Мексика1 : 0Эквадор
31.05.2014 Контрольные матчи ЧМ-2014 Контрольные матчи Мексика3 : 1Эквадор
29.05.2011 Товарищеские матчи (сборные) Май 2011 Мексика1 : 1Эквадор
27.06.2024 Кубок Америки — 2024 Группа B. 2-й тур 1 : 0Мексика
23.06.2024 Кубок Америки — 2024 Группа B. 1-й тур Мексика1 : 0
09.06.2024 Товарищеские матчи (сборные) - 2024 Товарищеские матчи Мексика2 : 3
06.06.2024 Товарищеские матчи (сборные) - 2024 Товарищеские матчи Мексика0 : 4
01.06.2024 Товарищеские матчи (сборные) - 2024 Товарищеские матчи Мексика1 : 0
27.06.2024 Кубок Америки — 2024 Группа B. 2-й тур Эквадор3 : 1
23.06.2024 Кубок Америки — 2024 Группа B. 1-й тур Эквадор1 : 2
16.06.2024 Товарищеские матчи (сборные) - 2024 Товарищеские матчи Эквадор2 : 1
13.06.2024 Товарищеские матчи (сборные) - 2024 Товарищеские матчи Эквадор3 : 1
10.06.2024 Товарищеские матчи (сборные) - 2024 Товарищеские матчи 1 : 0Эквадор
Турнирная таблица
Группа A
КомандаИО
1
1/4 финала
Аргентина39
2
1/4 финала
Канада34
3 Чили32
4 Перу31
Группа B
КомандаИО
1
1/4 финала
Венесуэла26
2
1/4 финала
Эквадор23
3 Мексика23
4 Ямайка20
Группа C
КомандаИО
1
1/4 финала
Уругвай26
2
1/4 финала
США23
3 Панама23
4 Боливия20
Группа D
КомандаИО
1
1/4 финала
Колумбия26
2
1/4 финала
Бразилия24
3 Коста-Рика21
4 Парагвай20

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