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Румыния - Нидерланды 02 Июля прямая трансляция

Стадион: Альянц-Арена (Мюнхен, Германия), вместимость: 75000
02 Июля 2024 года в 19:00 (+03:00). ЧЕ-2024 — финальный раунд, 1/8 финала
Главный судья: Феликс Цвайер (Берлин, Германия);
Румыния
Нидерланды

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Румыния - Нидерланды, которое состоится 02 Июля 2024 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧЕ-2024 — финальный раунд, 1/8 финала, оно проводится на стадионе: Альянц-Арена (Мюнхен, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Румыния
Нидерланды
1 Румыния вр Флорин Ницэ
2 Румыния зщ Андрей Рациу
3 Румыния зщ Раду Дрэгушин
15 Румыния зщ Андрей Буркэ
18 Румыния пз Рэзван Марин
21 Румыния пз Николае Станчу
20 Румыния пз Деннис Ман
23 Румыния пз Деян Сореску
6 Румыния пз Мариус Марин
13 Румыния нп Валентин Михэйлэ
19 Румыния нп Денис Дрэгуш
1 Нидерланды вр Барт Вербрюгген
22 Нидерланды зщ Дензел Думфрис
6 Нидерланды зщ Стефан де Врей
4 Нидерланды зщ Вирджил ван Дейк
5 Нидерланды зщ Натан Аке
12 Нидерланды зщ Жереми Фримпонг
14 Нидерланды пз Тейани Рейндерс
24 Нидерланды пз Йерди Схаутен
7 Нидерланды пз Хави Симонс
10 Нидерланды нп Мемфис Депай
11 Нидерланды нп Коди Гакпо
Главные тренеры
Румыния Эдуард Йордэнеску
Нидерланды Рональд Куман
История личных встреч
14.11.2017 Товарищеские матчи (сборные) Товарищеские матчи 1 Румыния0 : 3Нидерланды
26.03.2013 ЧМ-2014 - Европа Группа D. 6-й тур Нидерланды4 : 0Румыния
16.10.2012 ЧМ-2014 - Европа Группа D. 4-й тур Румыния1 : 4Нидерланды
17.06.2008 ЧЕ-2008 - финальный раунд Группа C. 3-й тур Нидерланды2 : 0Румыния
13.10.2007 ЧЕ-2008 - квалификация Группа G. 11-й тур Румыния1 : 0Нидерланды
24.03.2007 ЧЕ-2008 - квалификация Группа G. 5-й тур Нидерланды0 : 0Румыния
26.06.2024 ЧЕ-2024 — финальный раунд Группа E. 3-й тур 1 : 1Румыния
22.06.2024 ЧЕ-2024 - финальный раунд Группа E. 2-й тур 2 : 0Румыния
17.06.2024 ЧЕ-2024 - финальный раунд Группа E. 1-й тур Румыния3 : 0
07.06.2024 Товарищеские матчи (сборные) - 2024 Товарищеские матчи Румыния0 : 0
04.06.2024 Товарищеские матчи (сборные) - 2024 Товарищеские матчи Румыния0 : 0
25.06.2024 ЧЕ-2024 - финальный раунд Группа D. 3-й тур Нидерланды2 : 3
21.06.2024 ЧЕ-2024 - финальный раунд Группа D. 2-й тур Нидерланды0 : 0
16.06.2024 ЧЕ-2024 - финальный раунд Группа D. 1-й тур 1 : 2Нидерланды
10.06.2024 Товарищеские матчи (сборные) - 2024 Товарищеские матчи Нидерланды4 : 0
06.06.2024 Товарищеские матчи (сборные) - 2024 Товарищеские матчи Нидерланды4 : 0
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 1/8 финала ЧЕ-2024: Румыния — Нидерланды. Начало встречи запланировано на 19:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
1/8 финала
Швейцария
Италия
2 : 0
Германия
Дания
2 : 0
Англия
Словакия
2 : 1 ДВ
Испания
Грузия
4 : 1
Франция
Бельгия
1 : 0
Португалия
Словения
01.07
Румыния
Нидерланды
02.07
Австрия
Турция
02.07
1/4 финала
Испания
Германия
05.07
A03
Франция
05.07
Англия
Швейцария
06.07
A05
A06
06.07
1/2 финала
WQF1
WQF2
09.07
WQF3
WQF4
10.07
Финал
WSF1
WSF2
14.07

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