Румыния - Нидерланды 02 Июля прямая трансляция
Стадион: Альянц-Арена (Мюнхен, Германия), вместимость: 75000
02 Июля 2024 года в 19:00 (+03:00). ЧЕ-2024 — финальный раунд, 1/8 финала
Главный судья: Феликс Цвайер (Берлин, Германия);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Румыния - Нидерланды, которое состоится 02 Июля 2024 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧЕ-2024 — финальный раунд, 1/8 финала, оно проводится на стадионе: Альянц-Арена (Мюнхен, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Румыния
Нидерланды
|1
|вр
|Флорин Ницэ
|2
|зщ
|Андрей Рациу
|3
|зщ
|Раду Дрэгушин
|15
|зщ
|Андрей Буркэ
|18
|пз
|Рэзван Марин
|21
|пз
|Николае Станчу
|20
|пз
|Деннис Ман
|23
|пз
|Деян Сореску
|6
|пз
|Мариус Марин
|13
|нп
|Валентин Михэйлэ
|19
|нп
|Денис Дрэгуш
|1
|вр
|Барт Вербрюгген
|22
|зщ
|Дензел Думфрис
|6
|зщ
|Стефан де Врей
|4
|зщ
|Вирджил ван Дейк
|5
|зщ
|Натан Аке
|12
|зщ
|Жереми Фримпонг
|14
|пз
|Тейани Рейндерс
|24
|пз
|Йерди Схаутен
|7
|пз
|Хави Симонс
|10
|нп
|Мемфис Депай
|11
|нп
|Коди Гакпо
Главные тренеры
|Эдуард Йордэнеску
|Рональд Куман
История личных встреч
|14.11.2017
|Товарищеские матчи (сборные)
|Товарищеские матчи 1
|0 : 3
|26.03.2013
|ЧМ-2014 - Европа
|Группа D. 6-й тур
|4 : 0
|16.10.2012
|ЧМ-2014 - Европа
|Группа D. 4-й тур
|1 : 4
|17.06.2008
|ЧЕ-2008 - финальный раунд
|Группа C. 3-й тур
|2 : 0
|13.10.2007
|ЧЕ-2008 - квалификация
|Группа G. 11-й тур
|1 : 0
|24.03.2007
|ЧЕ-2008 - квалификация
|Группа G. 5-й тур
|0 : 0
|26.06.2024
|ЧЕ-2024 — финальный раунд
|Группа E. 3-й тур
|1 : 1
|22.06.2024
|ЧЕ-2024 - финальный раунд
|Группа E. 2-й тур
|2 : 0
|17.06.2024
|ЧЕ-2024 - финальный раунд
|Группа E. 1-й тур
|3 : 0
|07.06.2024
|Товарищеские матчи (сборные) - 2024
|Товарищеские матчи
|0 : 0
|04.06.2024
|Товарищеские матчи (сборные) - 2024
|Товарищеские матчи
|0 : 0
|25.06.2024
|ЧЕ-2024 - финальный раунд
|Группа D. 3-й тур
|2 : 3
|21.06.2024
|ЧЕ-2024 - финальный раунд
|Группа D. 2-й тур
|0 : 0
|16.06.2024
|ЧЕ-2024 - финальный раунд
|Группа D. 1-й тур
|1 : 2
|10.06.2024
|Товарищеские матчи (сборные) - 2024
|Товарищеские матчи
|4 : 0
|06.06.2024
|Товарищеские матчи (сборные) - 2024
|Товарищеские матчи
|4 : 0
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 1/8 финала ЧЕ-2024: Румыния — Нидерланды. Начало встречи запланировано на 19:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
1/8 финала
| Швейцария
Италия
|2 : 0
| Германия
Дания
|2 : 0
| Англия
Словакия
|2 : 1 ДВ
| Испания
Грузия
|4 : 1
| Франция
Бельгия
|1 : 0
| Португалия
Словения
|01.07
| Румыния
Нидерланды
|02.07
| Австрия
Турция
|02.07
1/4 финала
| Испания
Германия
|05.07
| A03
Франция
|05.07
| Англия
Швейцария
|06.07
| A05
A06
|06.07
1/2 финала
| WQF1
WQF2
|09.07
| WQF3
WQF4
|10.07
Финал
| WSF1
WSF2
|14.07