Боливия - Панама 02 Июля прямая трансляция
Стадион: Эксплория (Орландо, США), вместимость: 25500
02 Июля 2024 года в 04:00 (+03:00). Кубок Америки — 2024, Группа C. 3-й тур
Главный судья: Эдина Алвес Батиста (Бразилия);
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Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Боливия - Панама, которое состоится 02 Июля 2024 года в 04:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Америки — 2024, Группа C. 3-й тур, оно проводится на стадионе: Эксплория (Орландо, США). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Боливия
Панама
|12
|вр
|Густаво Альмада
|22
|зщ
|Гектор Куэльяр
|4
|зщ
|Луис Акин
|21
|зщ
|Хосе Сагредо
|24
|зщ
|Марсело Суарес
|2
|зщ
|Хесус Сагредо
|6
|пз
|Лионель Хустиньяно
|15
|пз
|Габриэль Вильямиль
|7
|пз
|Мигель Терсерос
|10
|пз
|Рамиро Вака
|18
|нп
|Родриго Рамальо
|22
|вр
|Орландо Москера
|25
|зщ
|Родерик Миллер
|3
|зщ
|Хосе Кордоба
|23
|зщ
|Микаэль Мурильо
|15
|зщ
|Эрик Дэвис
|19
|пз
|Иван Андерсон
|5
|пз
|Абдиель Аярса
|6
|пз
|Кристиан Мартинес
|21
|пз
|Сесар Янис
|11
|пз
|Исмаэль Диас
|17
|нп
|Хосе Фахардо
Главные тренеры
|Антонио Карлос Заго
|Томас Кристиансен
История личных встреч
|27.08.2023
|Товарищеские матчи (сборные) - 2023
|Товарищеские матчи
|1 : 2
|07.06.2016
|Кубок Америки - 2016
|Группа D
|2 : 1
|28.06.2024
|Кубок Америки — 2024
|Группа C. 2-й тур
|5 : 0
|24.06.2024
|Кубок Америки — 2024
|Группа C. 1-й тур
|2 : 0
|16.06.2024
|Товарищеские матчи (сборные) - 2024
|Товарищеские матчи
|3 : 0
|13.06.2024
|Товарищеские матчи (сборные) - 2024
|Товарищеские матчи
|3 : 1
|01.06.2024
|Товарищеские матчи (сборные) - 2024
|Товарищеские матчи
|1 : 0
|28.06.2024
|Кубок Америки — 2024
|Группа C. 2-й тур
|2 : 1
|24.06.2024
|Кубок Америки — 2024
|Группа C. 1-й тур
|3 : 1
|17.06.2024
|Товарищеские матчи (сборные) - 2024
|Товарищеские матчи
|0 : 1
|10.06.2024
|ЧМ-2026 - Северная Америка
|Группа D. 2-й тур
|1 : 3
|07.06.2024
|ЧМ-2026 - Северная Америка
|Группа D. 1-й тур
|2 : 0
Турнирная таблица
Группа A
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/4 финала
|Аргентина
|3
|9
| 2
1/4 финала
|Канада
|3
|4
|3
|Чили
|3
|2
|4
|Перу
|3
|1
Группа B
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/4 финала
|Венесуэла
|3
|9
| 2
1/4 финала
|Эквадор
|3
|4
|3
|Мексика
|3
|4
|4
|Ямайка
|3
|0
Группа C
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/4 финала
|Уругвай
|2
|6
| 2
1/4 финала
|США
|2
|3
|3
|Панама
|2
|3
|4
|Боливия
|2
|0
Группа D
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/4 финала
|Колумбия
|2
|6
| 2
1/4 финала
|Бразилия
|2
|4
|3
|Коста-Рика
|2
|1
|4
|Парагвай
|2
|0