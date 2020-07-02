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Боливия - Панама 02 Июля прямая трансляция

Стадион: Эксплория (Орландо, США), вместимость: 25500
02 Июля 2024 года в 04:00 (+03:00). Кубок Америки — 2024, Группа C. 3-й тур
Главный судья: Эдина Алвес Батиста (Бразилия);
Боливия
Панама

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Боливия - Панама, которое состоится 02 Июля 2024 года в 04:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Америки — 2024, Группа C. 3-й тур, оно проводится на стадионе: Эксплория (Орландо, США). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Боливия
Панама
12 Боливия вр Густаво Альмада
22 Боливия зщ Гектор Куэльяр
4 Боливия зщ Луис Акин
21 Боливия зщ Хосе Сагредо
24 Боливия зщ Марсело Суарес
2 Боливия зщ Хесус Сагредо
6 Боливия пз Лионель Хустиньяно
15 Боливия пз Габриэль Вильямиль
7 Боливия пз Мигель Терсерос
10 Боливия пз Рамиро Вака
18 Боливия нп Родриго Рамальо
22 Панама вр Орландо Москера
25 Панама зщ Родерик Миллер
3 Панама зщ Хосе Кордоба
23 Панама зщ Микаэль Мурильо
15 Панама зщ Эрик Дэвис
19 Панама пз Иван Андерсон
5 Панама пз Абдиель Аярса
6 Панама пз Кристиан Мартинес
21 Панама пз Сесар Янис
11 Панама пз Исмаэль Диас
17 Панама нп Хосе Фахардо
Главные тренеры
Бразилия Антонио Карлос Заго
Испания Томас Кристиансен
История личных встреч
27.08.2023 Товарищеские матчи (сборные) - 2023 Товарищеские матчи Боливия1 : 2Панама
07.06.2016 Кубок Америки - 2016 Группа D Панама2 : 1Боливия
28.06.2024 Кубок Америки — 2024 Группа C. 2-й тур 5 : 0Боливия
24.06.2024 Кубок Америки — 2024 Группа C. 1-й тур 2 : 0Боливия
16.06.2024 Товарищеские матчи (сборные) - 2024 Товарищеские матчи 3 : 0Боливия
13.06.2024 Товарищеские матчи (сборные) - 2024 Товарищеские матчи 3 : 1Боливия
01.06.2024 Товарищеские матчи (сборные) - 2024 Товарищеские матчи 1 : 0Боливия
28.06.2024 Кубок Америки — 2024 Группа C. 2-й тур Панама2 : 1
24.06.2024 Кубок Америки — 2024 Группа C. 1-й тур 3 : 1Панама
17.06.2024 Товарищеские матчи (сборные) - 2024 Товарищеские матчи Панама0 : 1
10.06.2024 ЧМ-2026 - Северная Америка Группа D. 2-й тур 1 : 3Панама
07.06.2024 ЧМ-2026 - Северная Америка Группа D. 1-й тур Панама2 : 0
Турнирная таблица
Группа A
КомандаИО
1
1/4 финала
Аргентина39
2
1/4 финала
Канада34
3 Чили32
4 Перу31
Группа B
КомандаИО
1
1/4 финала
Венесуэла39
2
1/4 финала
Эквадор34
3 Мексика34
4 Ямайка30
Группа C
КомандаИО
1
1/4 финала
Уругвай26
2
1/4 финала
США23
3 Панама23
4 Боливия20
Группа D
КомандаИО
1
1/4 финала
Колумбия26
2
1/4 финала
Бразилия24
3 Коста-Рика21
4 Парагвай20

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