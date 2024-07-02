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США - Уругвай 02 Июля прямая трансляция

Стадион: Эрроухед (Канзас-Сити, Миссури, США), вместимость: 79416
02 Июля 2024 года в 04:00 (+03:00). Кубок Америки — 2024, Группа C. 3-й тур
Главный судья: Кевин Ортега (Кальяо, Перу);
США
Уругвай

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между США - Уругвай, которое состоится 02 Июля 2024 года в 04:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Америки — 2024, Группа C. 3-й тур, оно проводится на стадионе: Эрроухед (Канзас-Сити, Миссури, США). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
США
Уругвай
18 США вр Итан Хорват
22 США зщ Джозеф Скалли
3 США зщ Крис Ричардс
5 США зщ Энтони Робинсон
13 США пз Тим Рим
8 США пз Уэстон Маккенни
6 США пз Юнус Муса
7 США пз Джованни Рейна
11 США пз Бренден Ааронсон
20 США нп Фоларин Балогун
10 США нп Кристиан Пулишич
1 Уругвай вр Серхио Рочет
8 Уругвай зщ Наитан Нандес
4 Уругвай зщ Рональд Араухо
16 Уругвай зщ Матиас Оливера
24 Уругвай зщ Лукас Оласа
20 Уругвай зщ Максимилиано Хавьер Араухо Вильчес
15 Уругвай пз Федерико Вальверде
5 Уругвай пз Мануэль Угарте
11 Уругвай пз Факундо Пельистри
10 Уругвай пз Хиорхьян де Арраскаета
19 Уругвай нп Дарвин Нуньес
Главные тренеры
США Грегг Берхалтер
Аргентина Марсело Бьельса
История личных встреч
06.06.2022 Товарищеские матчи (сборные) - 2022 Товарищеские матчи 1 США0 : 0Уругвай
11.09.2019 Товарищеские матчи (сборные) Товарищеские матчи 1 США1 : 1Уругвай
28.06.2024 Кубок Америки — 2024 Группа C. 2-й тур 2 : 1США
24.06.2024 Кубок Америки — 2024 Группа C. 1-й тур США2 : 0
13.06.2024 Товарищеские матчи (сборные) - 2024 Товарищеские матчи США1 : 1
09.06.2024 Товарищеские матчи (сборные) - 2024 Товарищеские матчи США1 : 5
20.01.2024 Товарищеские матчи (сборные) - 2024 Товарищеские матчи США0 : 1
28.06.2024 Кубок Америки — 2024 Группа C. 2-й тур Уругвай5 : 0
24.06.2024 Кубок Америки — 2024 Группа C. 1-й тур Уругвай3 : 1
06.06.2024 Товарищеские матчи (сборные) - 2024 Товарищеские матчи 0 : 4Уругвай
01.06.2024 Товарищеские матчи (сборные) - 2024 Товарищеские матчи 0 : 0Уругвай
26.03.2024 Товарищеские матчи (сборные) - 2024 Товарищеские матчи 2 : 1Уругвай
Турнирная таблица
Группа A
КомандаИО
1
1/4 финала
Аргентина39
2
1/4 финала
Канада34
3 Чили32
4 Перу31
Группа B
КомандаИО
1
1/4 финала
Венесуэла39
2
1/4 финала
Эквадор34
3 Мексика34
4 Ямайка30
Группа C
КомандаИО
1
1/4 финала
Уругвай26
2
1/4 финала
США23
3 Панама23
4 Боливия20
Группа D
КомандаИО
1
1/4 финала
Колумбия26
2
1/4 финала
Бразилия24
3 Коста-Рика21
4 Парагвай20

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