США - Уругвай 02 Июля прямая трансляция
Стадион: Эрроухед (Канзас-Сити, Миссури, США), вместимость: 79416
02 Июля 2024 года в 04:00 (+03:00). Кубок Америки — 2024, Группа C. 3-й тур
Главный судья: Кевин Ортега (Кальяо, Перу);
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Стартовый состав
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Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между США - Уругвай, которое состоится 02 Июля 2024 года в 04:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Америки — 2024, Группа C. 3-й тур, оно проводится на стадионе: Эрроухед (Канзас-Сити, Миссури, США). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
США
Уругвай
|18
|вр
|Итан Хорват
|22
|зщ
|Джозеф Скалли
|3
|зщ
|Крис Ричардс
|5
|зщ
|Энтони Робинсон
|13
|пз
|Тим Рим
|8
|пз
|Уэстон Маккенни
|6
|пз
|Юнус Муса
|7
|пз
|Джованни Рейна
|11
|пз
|Бренден Ааронсон
|20
|нп
|Фоларин Балогун
|10
|нп
|Кристиан Пулишич
|1
|вр
|Серхио Рочет
|8
|зщ
|Наитан Нандес
|4
|зщ
|Рональд Араухо
|16
|зщ
|Матиас Оливера
|24
|зщ
|Лукас Оласа
|20
|зщ
|Максимилиано Хавьер Араухо Вильчес
|15
|пз
|Федерико Вальверде
|5
|пз
|Мануэль Угарте
|11
|пз
|Факундо Пельистри
|10
|пз
|Хиорхьян де Арраскаета
|19
|нп
|Дарвин Нуньес
Главные тренеры
|Грегг Берхалтер
|Марсело Бьельса
История личных встреч
|06.06.2022
|Товарищеские матчи (сборные) - 2022
|Товарищеские матчи 1
|0 : 0
|11.09.2019
|Товарищеские матчи (сборные)
|Товарищеские матчи 1
|1 : 1
|28.06.2024
|Кубок Америки — 2024
|Группа C. 2-й тур
|2 : 1
|24.06.2024
|Кубок Америки — 2024
|Группа C. 1-й тур
|2 : 0
|13.06.2024
|Товарищеские матчи (сборные) - 2024
|Товарищеские матчи
|1 : 1
|09.06.2024
|Товарищеские матчи (сборные) - 2024
|Товарищеские матчи
|1 : 5
|20.01.2024
|Товарищеские матчи (сборные) - 2024
|Товарищеские матчи
|0 : 1
|28.06.2024
|Кубок Америки — 2024
|Группа C. 2-й тур
|5 : 0
|24.06.2024
|Кубок Америки — 2024
|Группа C. 1-й тур
|3 : 1
|06.06.2024
|Товарищеские матчи (сборные) - 2024
|Товарищеские матчи
|0 : 4
|01.06.2024
|Товарищеские матчи (сборные) - 2024
|Товарищеские матчи
|0 : 0
|26.03.2024
|Товарищеские матчи (сборные) - 2024
|Товарищеские матчи
|2 : 1
Турнирная таблица
Группа A
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/4 финала
|Аргентина
|3
|9
| 2
1/4 финала
|Канада
|3
|4
|3
|Чили
|3
|2
|4
|Перу
|3
|1
Группа B
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/4 финала
|Венесуэла
|3
|9
| 2
1/4 финала
|Эквадор
|3
|4
|3
|Мексика
|3
|4
|4
|Ямайка
|3
|0
Группа C
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/4 финала
|Уругвай
|2
|6
| 2
1/4 финала
|США
|2
|3
|3
|Панама
|2
|3
|4
|Боливия
|2
|0
Группа D
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/4 финала
|Колумбия
|2
|6
| 2
1/4 финала
|Бразилия
|2
|4
|3
|Коста-Рика
|2
|1
|4
|Парагвай
|2
|0