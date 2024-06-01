Аргентина - Эквадор 05 Июля прямая трансляция
Стадион: Эн-Эр-Джи Стэдиум (Хьюстон, США), вместимость: 71500
05 Июля 2024 года в 04:00 (+03:00). Кубок Америки — 2024, 1/4 финала
Главный судья: Андрес Матонте (Уругвай);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Аргентина - Эквадор, которое состоится 05 Июля 2024 года в 04:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Америки — 2024, 1/4 финала, оно проводится на стадионе: Эн-Эр-Джи Стэдиум (Хьюстон, США). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Аргентина
Эквадор
|23
|вр
|Эмилиано Мартинес
|26
|зщ
|Науэль Молина
|13
|зщ
|Кристиан Ромеро
|25
|зщ
|Лисандро Мартинес
|3
|зщ
|Николас Тальяфико
|7
|пз
|Родриго Де Пауль
|20
|пз
|Алексис Мак Аллистер
|9
|пз
|Хулиан Альварес
|11
|нп
|Анхель Ди Мария
|10
|нп
|Лионель Месси
|22
|нп
|Лаутаро Мартинес
|22
|вр
|Александер Домингес
|17
|зщ
|Анхело Пресиадо
|2
|зщ
|Феликс Торрес
|6
|зщ
|Вильям Пачо
|3
|зщ
|Пьеро Инкапье
|10
|пз
|Кендри Паэс
|21
|пз
|Алан Франко
|23
|пз
|Мойсес Кайседо
|16
|пз
|Джереми Сармиенто
|9
|пз
|Джон Йебоа
|13
|нп
|Эннер Валенсия
Главные тренеры
|Лионель Скалони
|Феликс Санчес
История личных встреч
|10.06.2024
|Товарищеские матчи (сборные) - 2024
|Товарищеские матчи
|1 : 0
|08.09.2023
|ЧМ-2026 - Южная Америка
|Южная Америка. 1-й тур
|1 : 0
|30.03.2022
|ЧМ-2022 - Южная Америка
|Южная Америка. 18-й тур
|1 : 1
|04.07.2021
|Кубок Америки
|1/4 финала
|3 : 0
|09.10.2020
|ЧМ-2022 - Южная Америка
|Южная Америка. 1-й тур
|1 : 0
|13.10.2019
|Товарищеские матчи (сборные)
|Товарищеские матчи 1
|1 : 6
|11.10.2017
|ЧМ-2018 - Южная Америка
|Южная Америка. 18-й тур
|1 : 3
|09.10.2015
|ЧМ-2018 - Южная Америка
|Южная Америка. 1-й тур
|0 : 2
|01.04.2015
|Товарищеские матчи (сборные)
|Товарищеские матчи 1
|2 : 1
|16.11.2013
|Товарищеские матчи (сборные)
|Ноябрь 2013
|0 : 0
|30.06.2024
|Кубок Америки — 2024
|Группа A. 3-й тур
|2 : 0
|26.06.2024
|Кубок Америки — 2024
|Группа A. 2-й тур
|0 : 1
|21.06.2024
|Кубок Америки — 2024
|Группа A. 1-й тур
|2 : 0
|15.06.2024
|Товарищеские матчи (сборные) - 2024
|Товарищеские матчи
|1 : 4
|10.06.2024
|Товарищеские матчи (сборные) - 2024
|Товарищеские матчи
|1 : 0
|01.07.2024
|Кубок Америки — 2024
|Группа B. 3-й тур
|0 : 0
|27.06.2024
|Кубок Америки — 2024
|Группа B. 2-й тур
|3 : 1
|23.06.2024
|Кубок Америки — 2024
|Группа B. 1-й тур
|1 : 2
|16.06.2024
|Товарищеские матчи (сборные) - 2024
|Товарищеские матчи
|2 : 1
|13.06.2024
|Товарищеские матчи (сборные) - 2024
|Товарищеские матчи
|3 : 1
Текстовая трансляция
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На Копа Америка завершился групповой этап. Основные фавориты турнира в лице Аргентины, Бразилии и Уругвая гарантировали себе выход в плей-офф ещё после 2-го тура, но в 3-м развернулась острая борьба за остальные путёвки.Бразилия нарвалась на мощнейшего соперника в 1/4 финала! Экс-звезда РПЛ разрывает в 34 года, Аргентина довольна сеткой. Итоги групп на Копе-2024 0'История Криштиану Роналду и Лионеля Месси на крупных международных турнирах продолжается. Легенды сражаются за победу на чемпионате Европы и Кубке Америки соответственно.Хотя Лео сыграл меньше Месси гораздо лучше Роналду. Их показатели на Копе и Евро нереально разнятся! 0'Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 1/4 финала Кубка Америки-2024: Аргентина — Эквадор. Начало встречи запланировано на 04:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
1/4 финала
| Аргентина
Эквадор
|05.07
| Венесуэла
Канада
|06.07
| Колумбия
Панама
|07.07
| Уругвай
Бразилия
|07.07
1/2 финала
| WQF1
WQF2
|10.07
| WQF3
WQF4
|11.07
За 3-е место
| LSF1
LSF2
|14.07
Финал
| WSF1
WSF2
|15.07