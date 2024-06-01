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Аргентина - Эквадор 05 Июля прямая трансляция

Стадион: Эн-Эр-Джи Стэдиум (Хьюстон, США), вместимость: 71500
05 Июля 2024 года в 04:00 (+03:00). Кубок Америки — 2024, 1/4 финала
Главный судья: Андрес Матонте (Уругвай);
Аргентина
Эквадор

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Аргентина - Эквадор, которое состоится 05 Июля 2024 года в 04:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Америки — 2024, 1/4 финала, оно проводится на стадионе: Эн-Эр-Джи Стэдиум (Хьюстон, США). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Аргентина
Эквадор
23 Аргентина вр Эмилиано Мартинес
26 Аргентина зщ Науэль Молина
13 Аргентина зщ Кристиан Ромеро
25 Аргентина зщ Лисандро Мартинес
3 Аргентина зщ Николас Тальяфико
7 Аргентина пз Родриго Де Пауль
20 Аргентина пз Алексис Мак Аллистер
9 Аргентина пз Хулиан Альварес
11 Аргентина нп Анхель Ди Мария
10 Аргентина нп Лионель Месси
22 Аргентина нп Лаутаро Мартинес
22 Эквадор вр Александер Домингес
17 Эквадор зщ Анхело Пресиадо
2 Эквадор зщ Феликс Торрес
6 Эквадор зщ Вильям Пачо
3 Эквадор зщ Пьеро Инкапье
10 Эквадор пз Кендри Паэс
21 Эквадор пз Алан Франко
23 Эквадор пз Мойсес Кайседо
16 Эквадор пз Джереми Сармиенто
9 Эквадор пз Джон Йебоа
13 Эквадор нп Эннер Валенсия
Главные тренеры
Аргентина Лионель Скалони
Испания Феликс Санчес
История личных встреч
10.06.2024 Товарищеские матчи (сборные) - 2024 Товарищеские матчи Аргентина1 : 0Эквадор
08.09.2023 ЧМ-2026 - Южная Америка Южная Америка. 1-й тур Аргентина1 : 0Эквадор
30.03.2022 ЧМ-2022 - Южная Америка Южная Америка. 18-й тур Эквадор1 : 1Аргентина
04.07.2021 Кубок Америки 1/4 финала Аргентина3 : 0Эквадор
09.10.2020 ЧМ-2022 - Южная Америка Южная Америка. 1-й тур Аргентина1 : 0Эквадор
13.10.2019 Товарищеские матчи (сборные) Товарищеские матчи 1 Эквадор1 : 6Аргентина
11.10.2017 ЧМ-2018 - Южная Америка Южная Америка. 18-й тур Эквадор1 : 3Аргентина
09.10.2015 ЧМ-2018 - Южная Америка Южная Америка. 1-й тур Аргентина0 : 2Эквадор
01.04.2015 Товарищеские матчи (сборные) Товарищеские матчи 1 Аргентина2 : 1Эквадор
16.11.2013 Товарищеские матчи (сборные) Ноябрь 2013 Эквадор0 : 0Аргентина
30.06.2024 Кубок Америки — 2024 Группа A. 3-й тур Аргентина2 : 0
26.06.2024 Кубок Америки — 2024 Группа A. 2-й тур 0 : 1Аргентина
21.06.2024 Кубок Америки — 2024 Группа A. 1-й тур Аргентина2 : 0
15.06.2024 Товарищеские матчи (сборные) - 2024 Товарищеские матчи 1 : 4Аргентина
10.06.2024 Товарищеские матчи (сборные) - 2024 Товарищеские матчи Аргентина1 : 0Эквадор
01.07.2024 Кубок Америки — 2024 Группа B. 3-й тур 0 : 0Эквадор
27.06.2024 Кубок Америки — 2024 Группа B. 2-й тур Эквадор3 : 1
23.06.2024 Кубок Америки — 2024 Группа B. 1-й тур Эквадор1 : 2
16.06.2024 Товарищеские матчи (сборные) - 2024 Товарищеские матчи Эквадор2 : 1
13.06.2024 Товарищеские матчи (сборные) - 2024 Товарищеские матчи Эквадор3 : 1
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На Копа Америка завершился групповой этап. Основные фавориты турнира в лице Аргентины, Бразилии и Уругвая гарантировали себе выход в плей-офф ещё после 2-го тура, но в 3-м развернулась острая борьба за остальные путёвки.Бразилия нарвалась на мощнейшего соперника в 1/4 финала! Экс-звезда РПЛ разрывает в 34 года, Аргентина довольна сеткой. Итоги групп на Копе-2024 0'История Криштиану Роналду и Лионеля Месси на крупных международных турнирах продолжается. Легенды сражаются за победу на чемпионате Европы и Кубке Америки соответственно.Хотя Лео сыграл меньше Месси гораздо лучше Роналду. Их показатели на Копе и Евро нереально разнятся! 0'Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 1/4 финала Кубка Америки-2024: Аргентина — Эквадор. Начало встречи запланировано на 04:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
1/4 финала
Аргентина
Эквадор
05.07
Венесуэла
Канада
06.07
Колумбия
Панама
07.07
Уругвай
Бразилия
07.07
1/2 финала
WQF1
WQF2
10.07
WQF3
WQF4
11.07
За 3-е место
LSF1
LSF2
14.07
Финал
WSF1
WSF2
15.07

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