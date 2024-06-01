Аргентина - Эквадор 05 Июля прямая трансляция

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На Копа Америка завершился групповой этап. Основные фавориты турнира в лице Аргентины, Бразилии и Уругвая гарантировали себе выход в плей-офф ещё после 2-го тура, но в 3-м развернулась острая борьба за остальные путёвки.Бразилия нарвалась на мощнейшего соперника в 1/4 финала! Экс-звезда РПЛ разрывает в 34 года, Аргентина довольна сеткой. Итоги групп на Копе-2024 0'История Криштиану Роналду и Лионеля Месси на крупных международных турнирах продолжается. Легенды сражаются за победу на чемпионате Европы и Кубке Америки соответственно.Хотя Лео сыграл меньше Месси гораздо лучше Роналду. Их показатели на Копе и Евро нереально разнятся! 0'Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 1/4 финала Кубка Америки-2024: Аргентина — Эквадор. Начало встречи запланировано на 04:00 по московскому времени.