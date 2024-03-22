Венесуэла - Канада 06 Июля прямая трансляция
Стадион: Эй-Ти-энд-Ти (Арлингтон, Техас, США), вместимость: 111000
06 Июля 2024 года в 04:00 (+03:00). Кубок Америки — 2024, 1/4 финала
Главный судья: Вилтон Сампайо (Терезина-ди-Гояс, Бразилия);
2-й тайм, 47'
0 : 1
0'
45'
90'
- 14'0:1Джейкоб Шаффельбург
- 36'Джейкоб Шаффельбург
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Венесуэла - Канада, которое состоится 06 Июля 2024 года в 04:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Америки — 2024, 1/4 финала, оно проводится на стадионе: Эй-Ти-энд-Ти (Арлингтон, Техас, США). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Венесуэла
Канада
|22
|вр
|Рафаэль Ромо
|2
|зщ
|Науэль Феррареси
|3
|зщ
|Йордан Осорио
|15
|зщ
|Мигель Наварро
|4
|пз
|Хон Арамбуру
|13
|пз
|Хосе Мартинес
|6
|пз
|Янхель Эррера
|25
|пз
|Эдуард Бельо
|18
|пз
|Кристиан Кассерес
|10
|нп
|Йеферсон Сотельдо
|23
|нп
|Хосе Саломон Рондон
|16
|вр
|Максим Крепо
|2
|зщ
|Алистер Джонстон
|15
|зщ
|Мойзе Бомбито
|13
|зщ
|Дерек Корнелиус
|19
|зщ
|Альфонсо Дэвис
|22
|зщ
|Ричи Ларьи
|7
|пз
|Стефен Эуштакиу
|21
|пз
|Хонатан Осорио
|10
|нп
|Джонатан Дэвид
|9
|нп
|Кайл Ларин
|14
|нп
|Джейкоб Шаффельбург
Запасные
|1
|вр
|Хоэль Гратероль
|12
|вр
|Хосе Контрерас
|5
|зщ
|Джон Чансельор
|14
|зщ
|Кристиан Макун
|20
|зщ
|Уилкер Анхель
|21
|зщ
|Александр Гонсалес
|8
|пз
|Томас Ринкон
|16
|пз
|Теласко Сеговия
|24
|пз
|Кервин Андраде
|26
|пз
|Даниэль Перейра
|7
|нп
|Джефферсон Саварино
|9
|нп
|Джондер Кадис
|17
|нп
|Матиас Лакава
|19
|нп
|Эрик Рамирес
|1
|вр
|Дейн Сен Клер
|18
|вр
|Том Макгилл
|20
|зщ
|Али Ахмед
|3
|зщ
|Люк Де Фужероль
|26
|зщ
|Кайл Хиберт
|4
|зщ
|Камаль Миллер
|5
|зщ
|Джоэл Уотерман
|24
|пз
|Матьё Шуаньер
|8
|пз
|Исмаэль Коне
|23
|пз
|Лиам Миллар
|6
|пз
|Самюэль Пьетт
|12
|пз
|Джейсен Расселл-Роу
|11
|нп
|Тео Бэр
|25
|нп
|Тани Олувасейи
Главные тренеры
|Фернандо Батиста
|Джесси Марш
История личных встреч
|01.07.2024
|Кубок Америки — 2024
|Группа B. 3-й тур
|0 : 3
|27.06.2024
|Кубок Америки — 2024
|Группа B. 2-й тур
|1 : 0
|23.06.2024
|Кубок Америки — 2024
|Группа B. 1-й тур
|1 : 2
|25.03.2024
|Товарищеские матчи (сборные) - 2024
|Товарищеские матчи
|0 : 0
|22.03.2024
|Товарищеские матчи (сборные) - 2024
|Товарищеские матчи
|2 : 1
|30.06.2024
|Кубок Америки — 2024
|Группа A. 3-й тур
|0 : 0
|26.06.2024
|Кубок Америки — 2024
|Группа A. 2-й тур
|0 : 1
|21.06.2024
|Кубок Америки — 2024
|Группа A. 1-й тур
|2 : 0
|09.06.2024
|Товарищеские матчи (сборные) - 2024
|Товарищеские матчи
|0 : 0
|06.06.2024
|Товарищеские матчи (сборные) - 2024
|Товарищеские матчи
|4 : 0
Турнирная таблица
1/4 финала
| Аргентина
Эквадор
|1 : 1 4 : 2
| Венесуэла
Канада
|06.07
| Колумбия
Панама
|07.07
| Уругвай
Бразилия
|07.07
1/2 финала
| Аргентина
WQF2
|10.07
| WQF3
WQF4
|11.07
За 3-е место
| LSF1
LSF2
|14.07
Финал
| WSF1
WSF2
|15.07