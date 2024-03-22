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Венесуэла - Канада 06 Июля прямая трансляция

Стадион: Эй-Ти-энд-Ти (Арлингтон, Техас, США), вместимость: 111000
06 Июля 2024 года в 04:00 (+03:00). Кубок Америки — 2024, 1/4 финала
Главный судья: Вилтон Сампайо (Терезина-ди-Гояс, Бразилия);
Венесуэла
2-й тайм, 47'
0 : 1
Канада

    0'
    45'
    90'
    • 14'
      0:1
      Джейкоб Шаффельбург
    • 36'
      Джейкоб Шаффельбург
    Анонс матча
    Стартовый состав
    Статистика встреч
    Текстовая трансляция
    Таблица

    Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Венесуэла - Канада, которое состоится 06 Июля 2024 года в 04:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Америки — 2024, 1/4 финала, оно проводится на стадионе: Эй-Ти-энд-Ти (Арлингтон, Техас, США). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

    Составы команд
    Венесуэла
    Канада
    22ВенесуэлаврРафаэль Ромо
    2ВенесуэлазщНауэль Феррареси
    3ВенесуэлазщЙордан Осорио
    15ВенесуэлазщМигель Наварро
    4ВенесуэлапзХон Арамбуру
    13ВенесуэлапзХосе Мартинес
    6ВенесуэлапзЯнхель Эррера
    25ВенесуэлапзЭдуард Бельо
    18ВенесуэлапзКристиан Кассерес
    10ВенесуэланпЙеферсон Сотельдо
    23ВенесуэланпХосе Саломон Рондон
    16КанадаврМаксим Крепо
    2КанадазщАлистер Джонстон
    15КанадазщМойзе Бомбито
    13КанадазщДерек Корнелиус
    19КанадазщАльфонсо Дэвис
    22КанадазщРичи Ларьи
    7КанадапзСтефен Эуштакиу
    21КанадапзХонатан Осорио
    10КанаданпДжонатан Дэвид
    9КанаданпКайл Ларин
    14КанаданпДжейкоб Шаффельбург
    Запасные
    1ВенесуэлаврХоэль Гратероль
    12ВенесуэлаврХосе Контрерас
    5ВенесуэлазщДжон Чансельор
    14ВенесуэлазщКристиан Макун
    20ВенесуэлазщУилкер Анхель
    21ВенесуэлазщАлександр Гонсалес
    8ВенесуэлапзТомас Ринкон
    16ВенесуэлапзТеласко Сеговия
    24ВенесуэлапзКервин Андраде
    26ВенесуэлапзДаниэль Перейра
    7ВенесуэланпДжефферсон Саварино
    9ВенесуэланпДжондер Кадис
    17ВенесуэланпМатиас Лакава
    19ВенесуэланпЭрик Рамирес
    1КанадаврДейн Сен Клер
    18КанадаврТом Макгилл
    20КанадазщАли Ахмед
    3КанадазщЛюк Де Фужероль
    26КанадазщКайл Хиберт
    4КанадазщКамаль Миллер
    5КанадазщДжоэл Уотерман
    24КанадапзМатьё Шуаньер
    8КанадапзИсмаэль Коне
    23КанадапзЛиам Миллар
    6КанадапзСамюэль Пьетт
    12КанадапзДжейсен Расселл-Роу
    11КанаданпТео Бэр
    25КанаданпТани Олувасейи
    Главные тренеры
    АргентинаФернандо Батиста
    СШАДжесси Марш
    История личных встреч
    01.07.2024 Кубок Америки — 2024 Группа B. 3-й тур 0 : 3Венесуэла
    27.06.2024 Кубок Америки — 2024 Группа B. 2-й тур Венесуэла1 : 0
    23.06.2024 Кубок Америки — 2024 Группа B. 1-й тур 1 : 2Венесуэла
    25.03.2024 Товарищеские матчи (сборные) - 2024 Товарищеские матчи 0 : 0Венесуэла
    22.03.2024 Товарищеские матчи (сборные) - 2024 Товарищеские матчи 2 : 1Венесуэла
    30.06.2024 Кубок Америки — 2024 Группа A. 3-й тур Канада0 : 0
    26.06.2024 Кубок Америки — 2024 Группа A. 2-й тур 0 : 1Канада
    21.06.2024 Кубок Америки — 2024 Группа A. 1-й тур 2 : 0Канада
    09.06.2024 Товарищеские матчи (сборные) - 2024 Товарищеские матчи 0 : 0Канада
    06.06.2024 Товарищеские матчи (сборные) - 2024 Товарищеские матчи 4 : 0Канада
    Турнирная таблица
    1/4 финала
    Аргентина
    Эквадор
    		1 : 1 4 : 2
    Венесуэла
    Канада
    		06.07
    Колумбия
    Панама
    		07.07
    Уругвай
    Бразилия
    		07.07
    1/2 финала
    Аргентина
    WQF2
    		10.07
    WQF3
    WQF4
    		11.07
    За 3-е место
    LSF1
    LSF2
    		14.07
    Финал
    WSF1
    WSF2
    		15.07

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