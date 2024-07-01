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Колумбия - Панама 07 Июля прямая трансляция

Стадион: Стейт Фарм Стэдиум (Глендейл, США), вместимость: 63400
07 Июля 2024 года в 01:00 (+03:00). Кубок Америки — 2024, 1/4 финала
Главный судья: Маурицио Мариани (Рим, Италия);
Колумбия
1-й тайм, 19'
2 : 0
Панама

  • 8'
    1:0
    Джон Кордоба
  • 15'
    2:0
    Хамес Родригес
0'
45'
90'
    Анонс матча
    Стартовый состав
    Статистика встреч
    Текстовая трансляция
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    Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Колумбия - Панама, которое состоится 07 Июля 2024 года в 01:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Америки — 2024, 1/4 финала, оно проводится на стадионе: Стейт Фарм Стэдиум (Глендейл, США). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

    Составы команд
    Колумбия
    Панама
    12КолумбияврКамило Варгас
    21КолумбиязщДаниэль Муньос
    23КолумбиязщДавинсон Санчес
    2КолумбиязщКарлос Куэста
    17КолумбиязщХоан Мохика
    6КолумбияпзРичард Риос
    15КолумбияпзМатеус Урибе
    11КолумбияпзДжон Арьяс
    10КолумбияпзХамес Родригес
    7КолумбияпзЛуис Диас
    24КолумбиянпДжон Кордоба
    22ПанамаврОрландо Москера
    23ПанамазщМикаэль Мурильо
    24ПанамазщЭдгардо Фаринья
    3ПанамазщХосе Кордоба
    15ПанамазщЭрик Дэвис
    2ПанамазщСесар Блэкман
    25ПанамазщРодерик Миллер
    6ПанамапзКристиан Мартинес
    10ПанамапзЭдгар Барсенас
    14ПанаманпДжовани Вельч
    17ПанаманпХосе Фахардо
    Запасные
    1КолумбияврДавид Оспина
    25КолумбияврАльваро Монтеро
    13КолумбиязщЙерри Мина
    4КолумбиязщСантьяго Ариас
    26КолумбиязщДейвер Мачадо
    22КолумбияпзЯсер Асприлья
    20КолумбияпзХуан Кинтеро
    8КолумбияпзХорхе Карраскаль
    5КолумбияпзКевин Кастаньо
    14КолумбиянпДжон Дуран
    9КолумбиянпМигель Борха
    19КолумбиянпРафаэль Борре
    18КолумбиянпЛуис Синистерра
    1ПанамаврЛуис Мехия
    12ПанамаврСесар Самудио
    18ПанамазщОмар Валенсия
    4ПанамазщЭдуардо Андерсон
    16ПанамазщКарлос Харви
    5ПанамапзАбдиель Аярса
    21ПанамапзСесар Янис
    19ПанамапзИван Андерсон
    11ПанамапзИсмаэль Диас
    26ПанамапзКаисер Ленис
    13ПанаманпФредди Гондола
    9ПанаманпЭдуардо Герреро
    Главные тренеры
    АргентинаНестор Лоренсо
    ИспанияТомас Кристиансен
    История личных встреч
    04.06.2019 Товарищеские матчи (сборные) Товарищеские матчи 1 Колумбия3 : 0Панама
    03.07.2024 Кубок Америки — 2024 Группа D. 3-й тур 1 : 1Колумбия
    29.06.2024 Кубок Америки — 2024 Группа D. 2-й тур Колумбия3 : 0
    25.06.2024 Кубок Америки — 2024 Группа D. 1-й тур Колумбия2 : 1
    16.06.2024 Товарищеские матчи (сборные) - 2024 Товарищеские матчи Колумбия3 : 0
    09.06.2024 Товарищеские матчи (сборные) - 2024 Товарищеские матчи 1 : 5Колумбия
    02.07.2024 Кубок Америки — 2024 Группа C. 3-й тур 1 : 3Панама
    28.06.2024 Кубок Америки — 2024 Группа C. 2-й тур Панама2 : 1
    24.06.2024 Кубок Америки — 2024 Группа C. 1-й тур 3 : 1Панама
    17.06.2024 Товарищеские матчи (сборные) - 2024 Товарищеские матчи Панама0 : 1
    10.06.2024 ЧМ-2026 - Северная Америка Группа D. 2-й тур 1 : 3Панама
    Турнирная таблица
    1/4 финала
    Аргентина
    Эквадор
    		1 : 1 4 : 2
    Венесуэла
    Канада
    		1 : 1 3 : 4
    Колумбия
    Панама
    		07.07
    Уругвай
    Бразилия
    		07.07
    1/2 финала
    Аргентина
    Канада
    		10.07
    WQF3
    WQF4
    		11.07
    За 3-е место
    LSF1
    LSF2
    		14.07
    Финал
    WSF1
    WSF2
    		15.07

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