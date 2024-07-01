Колумбия - Панама 07 Июля прямая трансляция
Стадион: Стейт Фарм Стэдиум (Глендейл, США), вместимость: 63400
07 Июля 2024 года в 01:00 (+03:00). Кубок Америки — 2024, 1/4 финала
Главный судья: Маурицио Мариани (Рим, Италия);
1-й тайм, 19'
2 : 0
- 8'1:0Джон Кордоба
- 15'2:0Хамес Родригес
0'
45'
90'
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Колумбия - Панама, которое состоится 07 Июля 2024 года в 01:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Америки — 2024, 1/4 финала, оно проводится на стадионе: Стейт Фарм Стэдиум (Глендейл, США). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Колумбия
Панама
|12
|вр
|Камило Варгас
|21
|зщ
|Даниэль Муньос
|23
|зщ
|Давинсон Санчес
|2
|зщ
|Карлос Куэста
|17
|зщ
|Хоан Мохика
|6
|пз
|Ричард Риос
|15
|пз
|Матеус Урибе
|11
|пз
|Джон Арьяс
|10
|пз
|Хамес Родригес
|7
|пз
|Луис Диас
|24
|нп
|Джон Кордоба
|22
|вр
|Орландо Москера
|23
|зщ
|Микаэль Мурильо
|24
|зщ
|Эдгардо Фаринья
|3
|зщ
|Хосе Кордоба
|15
|зщ
|Эрик Дэвис
|2
|зщ
|Сесар Блэкман
|25
|зщ
|Родерик Миллер
|6
|пз
|Кристиан Мартинес
|10
|пз
|Эдгар Барсенас
|14
|нп
|Джовани Вельч
|17
|нп
|Хосе Фахардо
Запасные
|1
|вр
|Давид Оспина
|25
|вр
|Альваро Монтеро
|13
|зщ
|Йерри Мина
|4
|зщ
|Сантьяго Ариас
|26
|зщ
|Дейвер Мачадо
|22
|пз
|Ясер Асприлья
|20
|пз
|Хуан Кинтеро
|8
|пз
|Хорхе Карраскаль
|5
|пз
|Кевин Кастаньо
|14
|нп
|Джон Дуран
|9
|нп
|Мигель Борха
|19
|нп
|Рафаэль Борре
|18
|нп
|Луис Синистерра
|1
|вр
|Луис Мехия
|12
|вр
|Сесар Самудио
|18
|зщ
|Омар Валенсия
|4
|зщ
|Эдуардо Андерсон
|16
|зщ
|Карлос Харви
|5
|пз
|Абдиель Аярса
|21
|пз
|Сесар Янис
|19
|пз
|Иван Андерсон
|11
|пз
|Исмаэль Диас
|26
|пз
|Каисер Ленис
|13
|нп
|Фредди Гондола
|9
|нп
|Эдуардо Герреро
Главные тренеры
|Нестор Лоренсо
|Томас Кристиансен
История личных встреч
|04.06.2019
|Товарищеские матчи (сборные)
|Товарищеские матчи 1
|3 : 0
|03.07.2024
|Кубок Америки — 2024
|Группа D. 3-й тур
|1 : 1
|29.06.2024
|Кубок Америки — 2024
|Группа D. 2-й тур
|3 : 0
|25.06.2024
|Кубок Америки — 2024
|Группа D. 1-й тур
|2 : 1
|16.06.2024
|Товарищеские матчи (сборные) - 2024
|Товарищеские матчи
|3 : 0
|09.06.2024
|Товарищеские матчи (сборные) - 2024
|Товарищеские матчи
|1 : 5
|02.07.2024
|Кубок Америки — 2024
|Группа C. 3-й тур
|1 : 3
|28.06.2024
|Кубок Америки — 2024
|Группа C. 2-й тур
|2 : 1
|24.06.2024
|Кубок Америки — 2024
|Группа C. 1-й тур
|3 : 1
|17.06.2024
|Товарищеские матчи (сборные) - 2024
|Товарищеские матчи
|0 : 1
|10.06.2024
|ЧМ-2026 - Северная Америка
|Группа D. 2-й тур
|1 : 3
Турнирная таблица
1/4 финала
| Аргентина
Эквадор
|1 : 1 4 : 2
| Венесуэла
Канада
|1 : 1 3 : 4
| Колумбия
Панама
|07.07
| Уругвай
Бразилия
|07.07
1/2 финала
| Аргентина
Канада
|10.07
| WQF3
WQF4
|11.07
За 3-е место
| LSF1
LSF2
|14.07
Финал
| WSF1
WSF2
|15.07