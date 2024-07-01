Уругвай - Бразилия 07 Июля прямая трансляция

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В отличие от Евро, нынешний Кубок Америки практически не может похвастаться звёздными именами среди главных тренеров. Даже тренер сборной Бразилии, Доривал Жуниор, почти неизвестен за пределами своей страны. Однако одно имя знакомо всем — это Марсело Бьелса, главный тренер сборной Уругвая. Большой повод следить за турниром!20 лет назад тренер почти выиграл Копу с Аргентиной Неожиданный фаворит Кубка Америки. Как «безумный» Бьелса изменил сборную Уругвая 0'На Копа Америка приехали сразу 16 сборных. Есть переполненные топ-игроками Аргентина и Бразилия, а есть и те команды, которые почти целиком состоят из футболистов местных чемпионатов.Следить надо не только за аргентинцами и бразильцами. Здесь много знакомых фамилий! Лидеры сборных на Копе-2024. От нападающего «Спартака» до звезды «Баварии» 0'Подводим итоги группового этапа Кубка Америки.Бразилия нарвалась на мощнейшего соперника в 1/4 финала Экс-звезда РПЛ разрывает в 34 года, Аргентина довольна сеткой. Итоги групп на Копе-2024 0'Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 1/4 финала Кубка Америки-2024: Уругвай — Бразилия. Начало встречи запланировано на 04:00 по московскому времени.