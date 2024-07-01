Уругвай - Бразилия 07 Июля прямая трансляция
Стадион: Эллиджиант (Лас-Вегас, США), вместимость: 65000
07 Июля 2024 года в 04:00 (+03:00). Кубок Америки — 2024, 1/4 финала
Главный судья: Дарио Эррера (Аргентина);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Уругвай - Бразилия, которое состоится 07 Июля 2024 года в 04:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Америки — 2024, 1/4 финала, оно проводится на стадионе: Эллиджиант (Лас-Вегас, США). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Уругвай
Бразилия
|1
|вр
|Серхио Рочет
|8
|зщ
|Наитан Нандес
|4
|зщ
|Рональд Араухо
|16
|зщ
|Матиас Оливера
|17
|зщ
|Матиас Винья
|20
|зщ
|Максимилиано Хавьер Араухо Вильчес
|5
|пз
|Мануэль Угарте
|15
|пз
|Федерико Вальверде
|11
|пз
|Факундо Пельистри
|7
|пз
|Николас де ла Крус
|19
|нп
|Дарвин Нуньес
|1
|вр
|Алисон Бекер
|2
|зщ
|Данило
|3
|зщ
|Эдер Милитао
|4
|зщ
|Маркиньос
|6
|зщ
|Венделл
|5
|пз
|Бруно Гимарайнс
|15
|пз
|Жоао Гомес
|11
|пз
|Рафинья
|8
|пз
|Лукас Пакета
|10
|пз
|Родриго
|9
|нп
|Эндрик
Главные тренеры
|Марсело Бьельса
|Доривал Жуниор
История личных встреч
|18.10.2023
|ЧМ-2026 - Южная Америка
|Южная Америка. 4-й тур
|2 : 0
|15.10.2021
|ЧМ-2022 - Южная Америка
|Южная Америка. 12-й тур
|4 : 1
|18.11.2020
|ЧМ-2022 - Южная Америка
|Южная Америка. 4-й тур
|0 : 2
|16.11.2018
|Товарищеские матчи (сборные)
|Товарищеские матчи 1
|1 : 0
|24.03.2017
|ЧМ-2018 - Южная Америка
|Южная Америка. 13-й тур
|1 : 4
|26.03.2016
|ЧМ-2018 - Южная Америка
|Южная Америка. 5-й тур
|2 : 2
|26.06.2013
|Кубок конфедераций
|1/2 финала
|2 : 1
|06.06.2009
|ЧМ-2010 - Южная Америка
|КОНМЕБОЛ. 13-й тур
|0 : 4
|22.11.2007
|ЧМ-2010 - Южная Америка
|КОНМЕБОЛ. 4-й тур
|2 : 1
|02.07.2024
|Кубок Америки — 2024
|Группа C. 3-й тур
|0 : 1
|28.06.2024
|Кубок Америки — 2024
|Группа C. 2-й тур
|5 : 0
|24.06.2024
|Кубок Америки — 2024
|Группа C. 1-й тур
|3 : 1
|06.06.2024
|Товарищеские матчи (сборные) - 2024
|Товарищеские матчи
|0 : 4
|01.06.2024
|Товарищеские матчи (сборные) - 2024
|Товарищеские матчи
|0 : 0
|03.07.2024
|Кубок Америки — 2024
|Группа D. 3-й тур
|1 : 1
|29.06.2024
|Кубок Америки — 2024
|Группа D. 2-й тур
|1 : 4
|25.06.2024
|Кубок Америки — 2024
|Группа D. 1-й тур
|0 : 0
|13.06.2024
|Товарищеские матчи (сборные) - 2024
|Товарищеские матчи
|1 : 1
|09.06.2024
|Товарищеские матчи (сборные) - 2024
|Товарищеские матчи
|2 : 3
Текстовая трансляция
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В отличие от Евро, нынешний Кубок Америки практически не может похвастаться звёздными именами среди главных тренеров. Даже тренер сборной Бразилии, Доривал Жуниор, почти неизвестен за пределами своей страны. Однако одно имя знакомо всем — это Марсело Бьелса, главный тренер сборной Уругвая. Большой повод следить за турниром!20 лет назад тренер почти выиграл Копу с Аргентиной Неожиданный фаворит Кубка Америки. Как «безумный» Бьелса изменил сборную Уругвая 0'На Копа Америка приехали сразу 16 сборных. Есть переполненные топ-игроками Аргентина и Бразилия, а есть и те команды, которые почти целиком состоят из футболистов местных чемпионатов.Следить надо не только за аргентинцами и бразильцами. Здесь много знакомых фамилий! Лидеры сборных на Копе-2024. От нападающего «Спартака» до звезды «Баварии» 0'Подводим итоги группового этапа Кубка Америки.Бразилия нарвалась на мощнейшего соперника в 1/4 финала Экс-звезда РПЛ разрывает в 34 года, Аргентина довольна сеткой. Итоги групп на Копе-2024 0'Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 1/4 финала Кубка Америки-2024: Уругвай — Бразилия. Начало встречи запланировано на 04:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
1/4 финала
| Аргентина
Эквадор
|1 : 1 4 : 2
| Венесуэла
Канада
|1 : 1 3 : 4
| Колумбия
Панама
|07.07
| Уругвай
Бразилия
|07.07
1/2 финала
| Аргентина
Канада
|10.07
| WQF3
WQF4
|11.07
За 3-е место
| LSF1
LSF2
|14.07
Финал
| WSF1
WSF2
|15.07