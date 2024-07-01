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Уругвай - Бразилия 07 Июля прямая трансляция

Стадион: Эллиджиант (Лас-Вегас, США), вместимость: 65000
07 Июля 2024 года в 04:00 (+03:00). Кубок Америки — 2024, 1/4 финала
Главный судья: Дарио Эррера (Аргентина);
Уругвай
Бразилия

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Уругвай - Бразилия, которое состоится 07 Июля 2024 года в 04:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Америки — 2024, 1/4 финала, оно проводится на стадионе: Эллиджиант (Лас-Вегас, США). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Уругвай
Бразилия
1 Уругвай вр Серхио Рочет
8 Уругвай зщ Наитан Нандес
4 Уругвай зщ Рональд Араухо
16 Уругвай зщ Матиас Оливера
17 Уругвай зщ Матиас Винья
20 Уругвай зщ Максимилиано Хавьер Араухо Вильчес
5 Уругвай пз Мануэль Угарте
15 Уругвай пз Федерико Вальверде
11 Уругвай пз Факундо Пельистри
7 Уругвай пз Николас де ла Крус
19 Уругвай нп Дарвин Нуньес
1 Бразилия вр Алисон Бекер
2 Бразилия зщ Данило
3 Бразилия зщ Эдер Милитао
4 Бразилия зщ Маркиньос
6 Бразилия зщ Венделл
5 Бразилия пз Бруно Гимарайнс
15 Бразилия пз Жоао Гомес
11 Бразилия пз Рафинья
8 Бразилия пз Лукас Пакета
10 Бразилия пз Родриго
9 Бразилия нп Эндрик
Главные тренеры
Аргентина Марсело Бьельса
Бразилия Доривал Жуниор
История личных встреч
18.10.2023 ЧМ-2026 - Южная Америка Южная Америка. 4-й тур Уругвай2 : 0Бразилия
15.10.2021 ЧМ-2022 - Южная Америка Южная Америка. 12-й тур Бразилия4 : 1Уругвай
18.11.2020 ЧМ-2022 - Южная Америка Южная Америка. 4-й тур Уругвай0 : 2Бразилия
16.11.2018 Товарищеские матчи (сборные) Товарищеские матчи 1 Бразилия1 : 0Уругвай
24.03.2017 ЧМ-2018 - Южная Америка Южная Америка. 13-й тур Уругвай1 : 4Бразилия
26.03.2016 ЧМ-2018 - Южная Америка Южная Америка. 5-й тур Бразилия2 : 2Уругвай
26.06.2013 Кубок конфедераций 1/2 финала Бразилия2 : 1Уругвай
06.06.2009 ЧМ-2010 - Южная Америка КОНМЕБОЛ. 13-й тур Уругвай0 : 4Бразилия
22.11.2007 ЧМ-2010 - Южная Америка КОНМЕБОЛ. 4-й тур Бразилия2 : 1Уругвай
02.07.2024 Кубок Америки — 2024 Группа C. 3-й тур 0 : 1Уругвай
28.06.2024 Кубок Америки — 2024 Группа C. 2-й тур Уругвай5 : 0
24.06.2024 Кубок Америки — 2024 Группа C. 1-й тур Уругвай3 : 1
06.06.2024 Товарищеские матчи (сборные) - 2024 Товарищеские матчи 0 : 4Уругвай
01.06.2024 Товарищеские матчи (сборные) - 2024 Товарищеские матчи 0 : 0Уругвай
03.07.2024 Кубок Америки — 2024 Группа D. 3-й тур Бразилия1 : 1
29.06.2024 Кубок Америки — 2024 Группа D. 2-й тур 1 : 4Бразилия
25.06.2024 Кубок Америки — 2024 Группа D. 1-й тур Бразилия0 : 0
13.06.2024 Товарищеские матчи (сборные) - 2024 Товарищеские матчи 1 : 1Бразилия
09.06.2024 Товарищеские матчи (сборные) - 2024 Товарищеские матчи 2 : 3Бразилия
Текстовая трансляция
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В отличие от Евро, нынешний Кубок Америки практически не может похвастаться звёздными именами среди главных тренеров. Даже тренер сборной Бразилии, Доривал Жуниор, почти неизвестен за пределами своей страны. Однако одно имя знакомо всем — это Марсело Бьелса, главный тренер сборной Уругвая. Большой повод следить за турниром!20 лет назад тренер почти выиграл Копу с Аргентиной Неожиданный фаворит Кубка Америки. Как «безумный» Бьелса изменил сборную Уругвая 0'На Копа Америка приехали сразу 16 сборных. Есть переполненные топ-игроками Аргентина и Бразилия, а есть и те команды, которые почти целиком состоят из футболистов местных чемпионатов.Следить надо не только за аргентинцами и бразильцами. Здесь много знакомых фамилий! Лидеры сборных на Копе-2024. От нападающего «Спартака» до звезды «Баварии» 0'Подводим итоги группового этапа Кубка Америки.Бразилия нарвалась на мощнейшего соперника в 1/4 финала Экс-звезда РПЛ разрывает в 34 года, Аргентина довольна сеткой. Итоги групп на Копе-2024 0'Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 1/4 финала Кубка Америки-2024: Уругвай — Бразилия. Начало встречи запланировано на 04:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
1/4 финала
Аргентина
Эквадор
1 : 1 4 : 2
Венесуэла
Канада
1 : 1 3 : 4
Колумбия
Панама
07.07
Уругвай
Бразилия
07.07
1/2 финала
Аргентина
Канада
10.07
WQF3
WQF4
11.07
За 3-е место
LSF1
LSF2
14.07
Финал
WSF1
WSF2
15.07

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