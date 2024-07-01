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Аргентина - Канада 10 Июля прямая трансляция

Стадион: Метлайф (Ист-Ратерфорд, США), 80 102 зрителя (97% при вместимости 82 566)
10 Июля 2024 года в 03:00 (+03:00). Кубок Америки — 2024, 1/2 финала
Главный судья: Пьеро Маса Гомес (Чили);
Аргентина
Окончен
2 : 0
Канада

  • 22'
    1:0
    Хулиан Альварес
  • 51'
    2:0
    Лионель Месси
  • 88'
    Науэль Молина
0'
45'
90'
  • 32'
    Джонатан Дэвид
  • 63'
    Стефен Эуштакиу
  • 79'
    Исмаэль Коне
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Аргентина - Канада, которое состоится 10 Июля 2024 года в 03:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Америки — 2024, 1/2 финала, оно проводится на стадионе: Метлайф (Ист-Ратерфорд, США). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Аргентина
Канада
23АргентинаврЭмилиано Мартинес
13АргентиназщКристиан Ромеро
25АргентиназщЛисандро Мартинес
3АргентиназщНиколас Тальяфико
64'
4АргентиназщГонсало Монтьель
71'
7АргентинапзРодриго Де Пауль
20АргентинапзАлексис Мак Аллистер
78'
24АргентинапзЭнцо Фернандес
9АргентинапзХулиан Альварес
78'
10АргентинанпЛионель Месси
11АргентинанпАнхель Ди Мария
78'
19АргентиназщНиколас Отаменди
64'
26АргентиназщНауэль Молина
71'
15АргентиназщНиколас Гонсалес
78'
14АргентинапзЭксекиэль Паласиос
78'
22АргентинанпЛаутаро Мартинес
78'
16КанадаврМаксим Крепо
22КанадазщРичи Ларьи
55'
2КанадазщАлистер Джонстон
15КанадазщМойзе Бомбито
13КанадазщДерек Корнелиус
19КанадазщАльфонсо Дэвис
71'
7КанадапзСтефен Эуштакиу
72'
8КанадапзИсмаэль Коне
10КанаданпДжонатан Дэвид
64'
14КанаданпДжейкоб Шаффельбург
55'
9КанаданпКайл Ларин
20КанадазщАли Ахмед
55'
23КанадапзЛиам Миллар
55'
25КанаданпТани Олувасейи
64'
21КанадапзХонатан Осорио
71'
24КанадапзМатьё Шуаньер
72'
Запасные
1АргентинаврФранко Армани
12АргентинаврХеронимо Рульи
2АргентиназщЛукас Куарта
6АргентиназщХерман Песселья
8АргентиназщМаркос Акунья
5АргентинапзЛеандро Паредес
16АргентинапзДжовани Ло Чельсо
17АргентинапзАлехандро Гарначо
18АргентинапзГвидо Родригес
21АргентинапзВалентин Карбони
1КанадаврДейн Сен Клер
18КанадаврТом Макгилл
3КанадазщЛюк Де Фужероль
4КанадазщКамаль Миллер
5КанадазщДжоэл Уотерман
26КанадазщКайл Хиберт
6КанадапзСамюэль Пьетт
12КанадапзДжейсен Расселл-Роу
11КанаданпТео Бэр
Главные тренеры
АргентинаЛионель Скалони
СШАДжесси Марш
История личных встреч
21.06.2024 Кубок Америки — 2024 Группа A. 1-й тур Аргентина2 : 0Канада
24.05.2010 Товарищеские матчи (сборные) Май 2010 Аргентина5 : 0Канада
05.07.2024 Кубок Америки — 2024 1/4 финала Аргентина1 : 1 4 : 2
30.06.2024 Кубок Америки — 2024 Группа A. 3-й тур Аргентина2 : 0
26.06.2024 Кубок Америки — 2024 Группа A. 2-й тур 0 : 1Аргентина
21.06.2024 Кубок Америки — 2024 Группа A. 1-й тур Аргентина2 : 0Канада
15.06.2024 Товарищеские матчи (сборные) - 2024 Товарищеские матчи 1 : 4Аргентина
06.07.2024 Кубок Америки — 2024 1/4 финала 1 : 1 3 : 4Канада
30.06.2024 Кубок Америки — 2024 Группа A. 3-й тур Канада0 : 0
26.06.2024 Кубок Америки — 2024 Группа A. 2-й тур 0 : 1Канада
21.06.2024 Кубок Америки — 2024 Группа A. 1-й тур Аргентина2 : 0Канада
09.06.2024 Товарищеские матчи (сборные) - 2024 Товарищеские матчи 0 : 0Канада
Текстовая трансляция
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90+4'
Матч окончен! Сборная Аргентины обыграла Канаду в полуфинале Кубка Америки — 2:0. В первом тайме отличился Альварес, а после перерыва голом отметился Месси. Аргентинцы уверенно контролировали ход встречи и одержали заслуженную победу. И теперь в финале турнира команда Лионеля Скалони сыграет с победителем встречи Уругвай — Колумбия. На этом наша трансляция завершена. Всего хорошего!
90+3'
Миллар с фланга сместился к центру и сделал мягкий заброс на дальнюю штангу, но там никого не оказалось.
90+1'
Олувасейи набежал в штрафную и пробил головой после подачи с фланга! Мяч прошёл мимо створа.
90'
Четыре минуты компенсировал арбитр ко второму тайму.
89'
❗ Олувасейи открылся перед штрафной и пробил низом! Эмилиано Мартинес отбил ногой, а со второй попытки забрал мяч в руки!
89'
 
Науэль Молина
Молина получил отложенную карточку за грубую игру.
86'
Канадцы держат мяч на чужой половине поля, но не могут подобраться к воротам аргентинцев.
84'
Миллар открылся перед штрафной и выполнил заброс на дальнюю штангу! Ларин совсем немного не дотянулся до мяча.
82'
📊 По владению мячом преимущество у Аргентины — 57% на 43%. И по ударам впереди команда Скалони — 10:6 (в створ — 3:1).
80'
Главный тренер канадцев Джесси Марш что-то на эмоциях высказал арбитру и получил карточку.
79'
 
Исмаэль Коне
Коне сфолил против Де Пауля, а затем пнул мячом в лежащего аргентинца. Жёлтая карточка.
78'
 
Эксекиэль Паласиос
И Паласиос появился на поле вместо Мак Аллистера.
78'
 
Николас Гонсалес
Гонсалес и Лаутаро вышли вместо Ди Марии и Альвареса.
78'
 
Лаутаро Мартинес
Тройная замена у Аргентины.
76'
80 102 зрителя сегодня на стадионе. Отличная посещаемость.
74'
Месси открылся перед штрафной и сделал мягкий заброс к 11-метровой, но партнёры не успели к мячу.
72'
 
Матьё Шуаньер
Шуаньер заменил Эуштакиу.
71'
 
Хонатан Осорио
Осорио появился на поле вместо захромавшего Дэвиса.
71'
 
Науэль Молина
Молина появился на поле вместо Монтьеля.
69'
Дэвис опять рухнул на газон и схватился за ногу — ещё одна пауза возникла.
67'
Дэвис получил болезненный удар по ногам и захромал. Нужна помощь медиков.
65'
Контратакой ответили канадцы. Эмилиано Мартинес вовремя вышел из ворот и забрал мяч после заброса в штрафную.
64'
 
Николас Отаменди
Отаменди вступил в игру вместо Тальяфико.
63'
 
Стефен Эуштакиу
Эуштакиу сбил Де Пауля в подкате и получил карточку за срыв атаки.
61'
❗ Альварес откликнулся на заброс из глубины, ворвался в штрафную и пробил по центру ворот! Крепо уверенно забрал мяч в руки.
59'
Месси взял инициативу на себя, стянул на себя двоих соперников и получил болезненный удар по ногам.
57'
Канадцы быстро перешли из обороны в атаку. Дэвид на скорости влетел в штрафную, но в борьбе с защитником упустил мяч за лицевую.
55'
 
Лиам Миллар
Миллар и Ахмед вышли вместо Ларьи и Шаффельбурга.
55'
 
Али Ахмед
Двойная замена у Канады.
53'
Аргентинцы продолжают спокойно контролировать мяч. Игра идёт с преимуществом команды Скалони.
51'
Месси с углового навесил на ближнюю штангу! Канадцы выиграли борьбу и выбили мяч.
50'
Де Пауль по правому флангу дошёл до лицевой и прострелил низом — мяч после рикошета улетел на угловой.
48'
Перешли канадцы в позиционную атаку. Дэвис с фланга прострелил в штрафную, но не дошёл мяч до Ларина.
46'
Стартовал второй тайм!
45+3'
Перерыв! 1:0 в пользу сборной Аргентины после 45 минут. Команда Скалони имела преимущество, больше атаковала и создала несколько приличных моментов, а единственные мяч забил Альварес. У канадцев периодически проходили быстрые контратаки, но единственный момент у ворот Эмилиано Мартинеса был создан лишь в компенсированное время.
45+2'
❗ Контратака канадцев! Дэвид под углом выскочил на ворота, но не смог протолкнуть мяч мимо Эмилиано Мартинеса!
45'
Две минуты компенсировал арбитр к первому тайму.
44'
❗ Ди Мария с фланга сделал пас к штрафной. Месси красиво убрал защитника и пробил с правой — мяч просвистел рядом со штангой!
42'
В спокойном темпе идёт игра. Аргентинцы перекатывают мяч в центре поля без продвижения вперёд.
40'
Месси получил пас на ход, стянул на себя двоих соперников и получил удар по ногам. Но чуть раньше арбитр зафиксировал офсайд у Лео.
38'
Шаффельбург открылся перед штрафной и попытался навесить, но мяч срезался с ноги и ушёл за лицевую.
36'
Месси сделал пас к штрафной, Тальяфико на скорости влетел в штрафную и пробил, но Дэвис успел накрыть удар аргентинца!
34'
Ди Мария ворвался в штрафную с правого фланга и попытался аккуратно перебросить голкипера, но мяч пролетел выше перекладины.
32'
 
Джонатан Дэвид
Дэвид в верховой борьбе за мяч врезался в Ромеро и получил карточку.
29'
Перешли канадцы на чужую половину поля и долго разыгрывали мяч, но ничего опасного не создали.
27'
📊 По владению мячом преимущество у Аргентины — 57% на 43%. По ударам равенство — 3:3 (в створ — 1:0 в пользу аргентинцев).
25'
Провели канадцы атаку правым флангом, Эмилиано Мартинес уверенно вышел и забрал мяч после заброса во вратарскую.
23'
Месси открылся перед штрафной и сделал заброс на дальний угол вратарской — Альварес немного не успел к мячу.
19'
Дэвис подключился к атаке по флангу и ушёл от соперника на рывке, но всё-таки упустил мяч за лицевую.
17'
Альварес увидел, что вратарь далеко вышел из ворот и решился на удар со своей половины поля! Мяч улетел к угловому флажку.
16'
Канадцы после перехвата провели быструю атаку. Дэвид с фланга прострелил в штрафную, но Ларину помешали принять мяч.
15'
Месси из глубины сделал мягкий заброс в центр штрафной! Крепо перехватил мяч, опередив Альвареса.
14'
Энцо сместился к центру и попытался сделать пас вразрез на ход Альваресу, но защитник в подкате перехватил мяч.
12'
❗ Контратака Аргентины! Ди Мария с фланга сделал пас к штрафной, Месси убрал под левую и пробил низом — мяч прокатился рядом со штангой!
10'
Дэвид набрал скорость по центру и попытался ворваться в штрафную, но Тальяфико в подкате выбил мяч у соперника.
8'
❗ Шаффельбург получил пас на ход, влетел в штрафную и пробил по диагонали в дальний угол — мяч пролетел мимо створа!
7'
Эмилиано Мартинес вышел из ворот и уверенно забрал мяч после заброса из глубины.
6'
Ди Мария ворвался в штрафную, полез в обводку и упал после контакта с Бомбито, но арбитр оставил эпизод без внимания.
5'
Шаффельбург открылся перед штрафной, продвинулся вперёд и пробил с левой! Мяч улетел выше ворот.
4'
Канадцы в быстрой атаке заработали угловой. Но Шаффельбург выполнил слишком сильную подачу — мяч перелетел через штрафную.
3'
Альварес по правому флангу дошёл до лицевой и прострелил низом, но не дошёл мяч до Месси.
1'
Матч начался! Канадцы разыграли мяч с центра поля.
Турнирная таблица
1/4 финала
Аргентина
Эквадор
1 : 1 4 : 2
Венесуэла
Канада
1 : 1 3 : 4
Колумбия
Панама
5 : 0
Уругвай
Бразилия
0 : 0 4 : 2
1/2 финала
Аргентина
Канада
2 : 0
Уругвай
Колумбия
11.07
За 3-е место
Канада
LSF2
14.07
Финал
Аргентина
WSF2
15.07

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