Аргентина - Канада 10 Июля прямая трансляция
Стадион: Метлайф (Ист-Ратерфорд, США), 80 102 зрителя (97% при вместимости 82 566)
10 Июля 2024 года в 03:00 (+03:00). Кубок Америки — 2024, 1/2 финала
Главный судья: Пьеро Маса Гомес (Чили);
Окончен
2 : 0
- 22'1:0Хулиан Альварес
- 51'2:0Лионель Месси
- 88'Науэль Молина
0'
45'
90'
- 32'Джонатан Дэвид
- 63'Стефен Эуштакиу
- 79'Исмаэль Коне
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Аргентина - Канада, которое состоится 10 Июля 2024 года в 03:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Америки — 2024, 1/2 финала, оно проводится на стадионе: Метлайф (Ист-Ратерфорд, США). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Аргентина
Канада
|23
|вр
|Эмилиано Мартинес
|13
|зщ
|Кристиан Ромеро
|25
|зщ
|Лисандро Мартинес
|3
|зщ
|Николас Тальяфико
64'
|4
|зщ
|Гонсало Монтьель
71'
|7
|пз
|Родриго Де Пауль
|20
|пз
|Алексис Мак Аллистер
78'
|24
|пз
|Энцо Фернандес
|9
|пз
|Хулиан Альварес
78'
|10
|нп
|Лионель Месси
|11
|нп
|Анхель Ди Мария
78'
|19
|зщ
|Николас Отаменди
64'
|26
|зщ
|Науэль Молина
71'
|15
|зщ
|Николас Гонсалес
78'
|14
|пз
|Эксекиэль Паласиос
78'
|22
|нп
|Лаутаро Мартинес
78'
|16
|вр
|Максим Крепо
|22
|зщ
|Ричи Ларьи
55'
|2
|зщ
|Алистер Джонстон
|15
|зщ
|Мойзе Бомбито
|13
|зщ
|Дерек Корнелиус
|19
|зщ
|Альфонсо Дэвис
71'
|7
|пз
|Стефен Эуштакиу
72'
|8
|пз
|Исмаэль Коне
|10
|нп
|Джонатан Дэвид
64'
|14
|нп
|Джейкоб Шаффельбург
55'
|9
|нп
|Кайл Ларин
|20
|зщ
|Али Ахмед
55'
|23
|пз
|Лиам Миллар
55'
|25
|нп
|Тани Олувасейи
64'
|21
|пз
|Хонатан Осорио
71'
|24
|пз
|Матьё Шуаньер
72'
Запасные
|1
|вр
|Франко Армани
|12
|вр
|Херонимо Рульи
|2
|зщ
|Лукас Куарта
|6
|зщ
|Херман Песселья
|8
|зщ
|Маркос Акунья
|5
|пз
|Леандро Паредес
|16
|пз
|Джовани Ло Чельсо
|17
|пз
|Алехандро Гарначо
|18
|пз
|Гвидо Родригес
|21
|пз
|Валентин Карбони
|1
|вр
|Дейн Сен Клер
|18
|вр
|Том Макгилл
|3
|зщ
|Люк Де Фужероль
|4
|зщ
|Камаль Миллер
|5
|зщ
|Джоэл Уотерман
|26
|зщ
|Кайл Хиберт
|6
|пз
|Самюэль Пьетт
|12
|пз
|Джейсен Расселл-Роу
|11
|нп
|Тео Бэр
Главные тренеры
|Лионель Скалони
|Джесси Марш
История личных встреч
|21.06.2024
|Кубок Америки — 2024
|Группа A. 1-й тур
|2 : 0
|24.05.2010
|Товарищеские матчи (сборные)
|Май 2010
|5 : 0
|05.07.2024
|Кубок Америки — 2024
|1/4 финала
|1 : 1 4 : 2
|30.06.2024
|Кубок Америки — 2024
|Группа A. 3-й тур
|2 : 0
|26.06.2024
|Кубок Америки — 2024
|Группа A. 2-й тур
|0 : 1
|21.06.2024
|Кубок Америки — 2024
|Группа A. 1-й тур
|2 : 0
|15.06.2024
|Товарищеские матчи (сборные) - 2024
|Товарищеские матчи
|1 : 4
|06.07.2024
|Кубок Америки — 2024
|1/4 финала
|1 : 1 3 : 4
|30.06.2024
|Кубок Америки — 2024
|Группа A. 3-й тур
|0 : 0
|26.06.2024
|Кубок Америки — 2024
|Группа A. 2-й тур
|0 : 1
|21.06.2024
|Кубок Америки — 2024
|Группа A. 1-й тур
|2 : 0
|09.06.2024
|Товарищеские матчи (сборные) - 2024
|Товарищеские матчи
|0 : 0
Текстовая трансляция
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90+4'
Матч окончен! Сборная Аргентины обыграла Канаду в полуфинале Кубка Америки — 2:0. В первом тайме отличился Альварес, а после перерыва голом отметился Месси. Аргентинцы уверенно контролировали ход встречи и одержали заслуженную победу. И теперь в финале турнира команда Лионеля Скалони сыграет с победителем встречи Уругвай — Колумбия. На этом наша трансляция завершена. Всего хорошего!
90+3'
Миллар с фланга сместился к центру и сделал мягкий заброс на дальнюю штангу, но там никого не оказалось.
90+1'
Олувасейи набежал в штрафную и пробил головой после подачи с фланга! Мяч прошёл мимо створа.
90'
Четыре минуты компенсировал арбитр ко второму тайму.
89'
❗ Олувасейи открылся перед штрафной и пробил низом! Эмилиано Мартинес отбил ногой, а со второй попытки забрал мяч в руки!
89'
Науэль Молина
Молина получил отложенную карточку за грубую игру.
86'
Канадцы держат мяч на чужой половине поля, но не могут подобраться к воротам аргентинцев.
84'
Миллар открылся перед штрафной и выполнил заброс на дальнюю штангу! Ларин совсем немного не дотянулся до мяча.
82'
📊 По владению мячом преимущество у Аргентины — 57% на 43%. И по ударам впереди команда Скалони — 10:6 (в створ — 3:1).
80'
Главный тренер канадцев Джесси Марш что-то на эмоциях высказал арбитру и получил карточку.
79'
Исмаэль Коне
Коне сфолил против Де Пауля, а затем пнул мячом в лежащего аргентинца. Жёлтая карточка.
78'
Эксекиэль Паласиос
И Паласиос появился на поле вместо Мак Аллистера.
78'
Николас Гонсалес
Гонсалес и Лаутаро вышли вместо Ди Марии и Альвареса.
78'
Лаутаро Мартинес
Тройная замена у Аргентины.
76'
80 102 зрителя сегодня на стадионе. Отличная посещаемость.
74'
Месси открылся перед штрафной и сделал мягкий заброс к 11-метровой, но партнёры не успели к мячу.
72'
Матьё Шуаньер
Шуаньер заменил Эуштакиу.
71'
Хонатан Осорио
Осорио появился на поле вместо захромавшего Дэвиса.
71'
Науэль Молина
Молина появился на поле вместо Монтьеля.
69'
Дэвис опять рухнул на газон и схватился за ногу — ещё одна пауза возникла.
67'
Дэвис получил болезненный удар по ногам и захромал. Нужна помощь медиков.
65'
Контратакой ответили канадцы. Эмилиано Мартинес вовремя вышел из ворот и забрал мяч после заброса в штрафную.
64'
Николас Отаменди
Отаменди вступил в игру вместо Тальяфико.
63'
Стефен Эуштакиу
Эуштакиу сбил Де Пауля в подкате и получил карточку за срыв атаки.
61'
❗ Альварес откликнулся на заброс из глубины, ворвался в штрафную и пробил по центру ворот! Крепо уверенно забрал мяч в руки.
59'
Месси взял инициативу на себя, стянул на себя двоих соперников и получил болезненный удар по ногам.
57'
Канадцы быстро перешли из обороны в атаку. Дэвид на скорости влетел в штрафную, но в борьбе с защитником упустил мяч за лицевую.
55'
Лиам Миллар
Миллар и Ахмед вышли вместо Ларьи и Шаффельбурга.
55'
Али Ахмед
Двойная замена у Канады.
53'
Аргентинцы продолжают спокойно контролировать мяч. Игра идёт с преимуществом команды Скалони.
51'
Месси с углового навесил на ближнюю штангу! Канадцы выиграли борьбу и выбили мяч.
50'
Де Пауль по правому флангу дошёл до лицевой и прострелил низом — мяч после рикошета улетел на угловой.
48'
Перешли канадцы в позиционную атаку. Дэвис с фланга прострелил в штрафную, но не дошёл мяч до Ларина.
46'
Стартовал второй тайм!
45+3'
Перерыв! 1:0 в пользу сборной Аргентины после 45 минут. Команда Скалони имела преимущество, больше атаковала и создала несколько приличных моментов, а единственные мяч забил Альварес. У канадцев периодически проходили быстрые контратаки, но единственный момент у ворот Эмилиано Мартинеса был создан лишь в компенсированное время.
45+2'
❗ Контратака канадцев! Дэвид под углом выскочил на ворота, но не смог протолкнуть мяч мимо Эмилиано Мартинеса!
45'
Две минуты компенсировал арбитр к первому тайму.
44'
❗ Ди Мария с фланга сделал пас к штрафной. Месси красиво убрал защитника и пробил с правой — мяч просвистел рядом со штангой!
42'
В спокойном темпе идёт игра. Аргентинцы перекатывают мяч в центре поля без продвижения вперёд.
40'
Месси получил пас на ход, стянул на себя двоих соперников и получил удар по ногам. Но чуть раньше арбитр зафиксировал офсайд у Лео.
38'
Шаффельбург открылся перед штрафной и попытался навесить, но мяч срезался с ноги и ушёл за лицевую.
36'
Месси сделал пас к штрафной, Тальяфико на скорости влетел в штрафную и пробил, но Дэвис успел накрыть удар аргентинца!
34'
Ди Мария ворвался в штрафную с правого фланга и попытался аккуратно перебросить голкипера, но мяч пролетел выше перекладины.
32'
Джонатан Дэвид
Дэвид в верховой борьбе за мяч врезался в Ромеро и получил карточку.
29'
Перешли канадцы на чужую половину поля и долго разыгрывали мяч, но ничего опасного не создали.
27'
📊 По владению мячом преимущество у Аргентины — 57% на 43%. По ударам равенство — 3:3 (в створ — 1:0 в пользу аргентинцев).
25'
Провели канадцы атаку правым флангом, Эмилиано Мартинес уверенно вышел и забрал мяч после заброса во вратарскую.
23'
Месси открылся перед штрафной и сделал заброс на дальний угол вратарской — Альварес немного не успел к мячу.
19'
Дэвис подключился к атаке по флангу и ушёл от соперника на рывке, но всё-таки упустил мяч за лицевую.
17'
Альварес увидел, что вратарь далеко вышел из ворот и решился на удар со своей половины поля! Мяч улетел к угловому флажку.
16'
Канадцы после перехвата провели быструю атаку. Дэвид с фланга прострелил в штрафную, но Ларину помешали принять мяч.
15'
Месси из глубины сделал мягкий заброс в центр штрафной! Крепо перехватил мяч, опередив Альвареса.
14'
Энцо сместился к центру и попытался сделать пас вразрез на ход Альваресу, но защитник в подкате перехватил мяч.
12'
❗ Контратака Аргентины! Ди Мария с фланга сделал пас к штрафной, Месси убрал под левую и пробил низом — мяч прокатился рядом со штангой!
10'
Дэвид набрал скорость по центру и попытался ворваться в штрафную, но Тальяфико в подкате выбил мяч у соперника.
8'
❗ Шаффельбург получил пас на ход, влетел в штрафную и пробил по диагонали в дальний угол — мяч пролетел мимо створа!
7'
Эмилиано Мартинес вышел из ворот и уверенно забрал мяч после заброса из глубины.
6'
Ди Мария ворвался в штрафную, полез в обводку и упал после контакта с Бомбито, но арбитр оставил эпизод без внимания.
5'
Шаффельбург открылся перед штрафной, продвинулся вперёд и пробил с левой! Мяч улетел выше ворот.
4'
Канадцы в быстрой атаке заработали угловой. Но Шаффельбург выполнил слишком сильную подачу — мяч перелетел через штрафную.
3'
Альварес по правому флангу дошёл до лицевой и прострелил низом, но не дошёл мяч до Месси.
1'
Матч начался! Канадцы разыграли мяч с центра поля.
Турнирная таблица
1/4 финала
| Аргентина
Эквадор
|1 : 1 4 : 2
| Венесуэла
Канада
|1 : 1 3 : 4
| Колумбия
Панама
|5 : 0
| Уругвай
Бразилия
|0 : 0 4 : 2
1/2 финала
| Аргентина
Канада
|2 : 0
| Уругвай
Колумбия
|11.07
За 3-е место
| Канада
LSF2
|14.07
Финал
| Аргентина
WSF2
|15.07