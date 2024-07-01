Аргентина - Канада 10 Июля прямая трансляция

Текстовая трансляция

90+4' Матч окончен! Сборная Аргентины обыграла Канаду в полуфинале Кубка Америки — 2:0. В первом тайме отличился Альварес, а после перерыва голом отметился Месси. Аргентинцы уверенно контролировали ход встречи и одержали заслуженную победу. И теперь в финале турнира команда Лионеля Скалони сыграет с победителем встречи Уругвай — Колумбия. На этом наша трансляция завершена. Всего хорошего!

90+3' Миллар с фланга сместился к центру и сделал мягкий заброс на дальнюю штангу, но там никого не оказалось.

90+1' Олувасейи набежал в штрафную и пробил головой после подачи с фланга! Мяч прошёл мимо створа.

90' Четыре минуты компенсировал арбитр ко второму тайму.

89' ❗ Олувасейи открылся перед штрафной и пробил низом! Эмилиано Мартинес отбил ногой, а со второй попытки забрал мяч в руки!

89' Науэль Молина Молина получил отложенную карточку за грубую игру.

86' Канадцы держат мяч на чужой половине поля, но не могут подобраться к воротам аргентинцев.

84' Миллар открылся перед штрафной и выполнил заброс на дальнюю штангу! Ларин совсем немного не дотянулся до мяча.

82' 📊 По владению мячом преимущество у Аргентины — 57% на 43%. И по ударам впереди команда Скалони — 10:6 (в створ — 3:1).

80' Главный тренер канадцев Джесси Марш что-то на эмоциях высказал арбитру и получил карточку.

79' Исмаэль Коне Коне сфолил против Де Пауля, а затем пнул мячом в лежащего аргентинца. Жёлтая карточка.

78' Эксекиэль Паласиос И Паласиос появился на поле вместо Мак Аллистера.

78' Николас Гонсалес Гонсалес и Лаутаро вышли вместо Ди Марии и Альвареса.

78' Лаутаро Мартинес Тройная замена у Аргентины.

76' 80 102 зрителя сегодня на стадионе. Отличная посещаемость.

74' Месси открылся перед штрафной и сделал мягкий заброс к 11-метровой, но партнёры не успели к мячу.

72' Матьё Шуаньер Шуаньер заменил Эуштакиу.

71' Хонатан Осорио Осорио появился на поле вместо захромавшего Дэвиса.

71' Науэль Молина Молина появился на поле вместо Монтьеля.

69' Дэвис опять рухнул на газон и схватился за ногу — ещё одна пауза возникла.

67' Дэвис получил болезненный удар по ногам и захромал. Нужна помощь медиков.

65' Контратакой ответили канадцы. Эмилиано Мартинес вовремя вышел из ворот и забрал мяч после заброса в штрафную.

64' Николас Отаменди Отаменди вступил в игру вместо Тальяфико.

63' Стефен Эуштакиу Эуштакиу сбил Де Пауля в подкате и получил карточку за срыв атаки.

61' ❗ Альварес откликнулся на заброс из глубины, ворвался в штрафную и пробил по центру ворот! Крепо уверенно забрал мяч в руки.

59' Месси взял инициативу на себя, стянул на себя двоих соперников и получил болезненный удар по ногам.

57' Канадцы быстро перешли из обороны в атаку. Дэвид на скорости влетел в штрафную, но в борьбе с защитником упустил мяч за лицевую.

55' Лиам Миллар Миллар и Ахмед вышли вместо Ларьи и Шаффельбурга.

55' Али Ахмед Двойная замена у Канады.

53' Аргентинцы продолжают спокойно контролировать мяч. Игра идёт с преимуществом команды Скалони.

51' Месси с углового навесил на ближнюю штангу! Канадцы выиграли борьбу и выбили мяч.

50' Де Пауль по правому флангу дошёл до лицевой и прострелил низом — мяч после рикошета улетел на угловой.

48' Перешли канадцы в позиционную атаку. Дэвис с фланга прострелил в штрафную, но не дошёл мяч до Ларина.

46' Стартовал второй тайм!

45+3' Перерыв! 1:0 в пользу сборной Аргентины после 45 минут. Команда Скалони имела преимущество, больше атаковала и создала несколько приличных моментов, а единственные мяч забил Альварес. У канадцев периодически проходили быстрые контратаки, но единственный момент у ворот Эмилиано Мартинеса был создан лишь в компенсированное время.

45+2' ❗ Контратака канадцев! Дэвид под углом выскочил на ворота, но не смог протолкнуть мяч мимо Эмилиано Мартинеса!

45' Две минуты компенсировал арбитр к первому тайму.

44' ❗ Ди Мария с фланга сделал пас к штрафной. Месси красиво убрал защитника и пробил с правой — мяч просвистел рядом со штангой!

42' В спокойном темпе идёт игра. Аргентинцы перекатывают мяч в центре поля без продвижения вперёд.

40' Месси получил пас на ход, стянул на себя двоих соперников и получил удар по ногам. Но чуть раньше арбитр зафиксировал офсайд у Лео.

38' Шаффельбург открылся перед штрафной и попытался навесить, но мяч срезался с ноги и ушёл за лицевую.

36' Месси сделал пас к штрафной, Тальяфико на скорости влетел в штрафную и пробил, но Дэвис успел накрыть удар аргентинца!

34' Ди Мария ворвался в штрафную с правого фланга и попытался аккуратно перебросить голкипера, но мяч пролетел выше перекладины.

32' Джонатан Дэвид Дэвид в верховой борьбе за мяч врезался в Ромеро и получил карточку.

29' Перешли канадцы на чужую половину поля и долго разыгрывали мяч, но ничего опасного не создали.

27' 📊 По владению мячом преимущество у Аргентины — 57% на 43%. По ударам равенство — 3:3 (в створ — 1:0 в пользу аргентинцев).

25' Провели канадцы атаку правым флангом, Эмилиано Мартинес уверенно вышел и забрал мяч после заброса во вратарскую.

23' Месси открылся перед штрафной и сделал заброс на дальний угол вратарской — Альварес немного не успел к мячу.

19' Дэвис подключился к атаке по флангу и ушёл от соперника на рывке, но всё-таки упустил мяч за лицевую.

17' Альварес увидел, что вратарь далеко вышел из ворот и решился на удар со своей половины поля! Мяч улетел к угловому флажку.

16' Канадцы после перехвата провели быструю атаку. Дэвид с фланга прострелил в штрафную, но Ларину помешали принять мяч.

15' Месси из глубины сделал мягкий заброс в центр штрафной! Крепо перехватил мяч, опередив Альвареса.

14' Энцо сместился к центру и попытался сделать пас вразрез на ход Альваресу, но защитник в подкате перехватил мяч.

12' ❗ Контратака Аргентины! Ди Мария с фланга сделал пас к штрафной, Месси убрал под левую и пробил низом — мяч прокатился рядом со штангой!

10' Дэвид набрал скорость по центру и попытался ворваться в штрафную, но Тальяфико в подкате выбил мяч у соперника.

8' ❗ Шаффельбург получил пас на ход, влетел в штрафную и пробил по диагонали в дальний угол — мяч пролетел мимо створа!

7' Эмилиано Мартинес вышел из ворот и уверенно забрал мяч после заброса из глубины.

6' Ди Мария ворвался в штрафную, полез в обводку и упал после контакта с Бомбито, но арбитр оставил эпизод без внимания.

5' Шаффельбург открылся перед штрафной, продвинулся вперёд и пробил с левой! Мяч улетел выше ворот.

4' Канадцы в быстрой атаке заработали угловой. Но Шаффельбург выполнил слишком сильную подачу — мяч перелетел через штрафную.

3' Альварес по правому флангу дошёл до лицевой и прострелил низом, но не дошёл мяч до Месси.