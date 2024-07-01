Аргентина - Колумбия 15 Июля прямая трансляция

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Вы уже забыли про Хамеса Родригеса? А ведь ему всего 32 года (скоро, правда, исполнится 33). По меркам нынешней Копы это средний возраст. А ещё он по-прежнему в полном порядке.Колумбиец неожиданно возродился, хотя вы могли о нём забыть Хамес Родригес — лучший на Кубке Америки. Где он пропадал и как вернулся на топ-уровень? 0'От сборной Колумбии на этой Копе не оторвать глаз. Колумбийцы играют свободно и раскованно, забивают больше остальных и демонстрируют великолепную физику.Колумбийцы не проигрывают уже два года! Колумбия прекрасна, как на ЧМ-2014. Кордоба и ветераны тащат сборную к триумфу 0'Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию финального матча Кубка Америки-2024: Аргентина — Колумбия. Начало встречи запланировано на 03:00 по московскому времени.