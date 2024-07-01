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Аргентина - Колумбия 15 Июля прямая трансляция

Стадион: Хард Рок (Майами, Флорида, США), вместимость: 74918
15 Июля 2024 года в 03:00 (+03:00). Кубок Америки — 2024, Финал
Главный судья: Рафаэл Клаус (Санта-Барбара-д'Уэсти, Бразилия);
Аргентина
Колумбия

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Аргентина - Колумбия, которое состоится 15 Июля 2024 года в 03:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Америки — 2024, Финал, оно проводится на стадионе: Хард Рок (Майами, Флорида, США). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Аргентина
Колумбия
23 Аргентина вр Эмилиано Мартинес
4 Аргентина зщ Гонсало Монтьель
13 Аргентина зщ Кристиан Ромеро
25 Аргентина зщ Лисандро Мартинес
3 Аргентина зщ Николас Тальяфико
7 Аргентина пз Родриго Де Пауль
24 Аргентина пз Энцо Фернандес
20 Аргентина пз Алексис Мак Аллистер
9 Аргентина пз Хулиан Альварес
11 Аргентина нп Анхель Ди Мария
10 Аргентина нп Лионель Месси
12 Колумбия вр Камило Варгас
4 Колумбия зщ Сантьяго Ариас
23 Колумбия зщ Давинсон Санчес
2 Колумбия зщ Карлос Куэста
17 Колумбия зщ Хоан Мохика
15 Колумбия пз Матеус Урибе
16 Колумбия пз Хефферсон Лерма
11 Колумбия пз Джон Арьяс
10 Колумбия пз Хамес Родригес
7 Колумбия пз Луис Диас
24 Колумбия нп Джон Кордоба
Главные тренеры
Аргентина Лионель Скалони
Аргентина Нестор Лоренсо
История личных встреч
02.02.2022 ЧМ-2022 - Южная Америка Южная Америка. 16-й тур Аргентина1 : 0Колумбия
07.07.2021 Кубок Америки 1/2 финала Аргентина1 : 1 3 : 2Колумбия
09.06.2021 ЧМ-2022 - Южная Америка Южная Америка. 8-й тур Колумбия2 : 2Аргентина
16.06.2019 Кубок Америки Группа B. 1-й тур Аргентина0 : 2Колумбия
12.09.2018 Товарищеские матчи (сборные) Товарищеские матчи 1 Колумбия0 : 0Аргентина
16.11.2016 ЧМ-2018 - Южная Америка Южная Америка. 12-й тур Аргентина3 : 0Колумбия
17.11.2015 ЧМ-2018 - Южная Америка Южная Америка. 4-й тур Колумбия0 : 1Аргентина
27.06.2015 Кубок Америки 1/4 финала Аргентина0 : 0 5 : 4Колумбия
08.06.2013 ЧМ-2014 - Южная Америка КОНМЕБОЛ. 13-й тур Аргентина0 : 0Колумбия
16.11.2011 ЧМ-2014 - Южная Америка КОНМЕБОЛ. 4-й тур Колумбия1 : 2Аргентина
10.07.2024 Кубок Америки — 2024 1/2 финала Аргентина2 : 0
05.07.2024 Кубок Америки — 2024 1/4 финала Аргентина1 : 1 4 : 2
30.06.2024 Кубок Америки — 2024 Группа A. 3-й тур Аргентина2 : 0
26.06.2024 Кубок Америки — 2024 Группа A. 2-й тур 0 : 1Аргентина
21.06.2024 Кубок Америки — 2024 Группа A. 1-й тур Аргентина2 : 0
11.07.2024 Кубок Америки — 2024 1/2 финала 0 : 1Колумбия
07.07.2024 Кубок Америки — 2024 1/4 финала Колумбия5 : 0
03.07.2024 Кубок Америки — 2024 Группа D. 3-й тур 1 : 1Колумбия
29.06.2024 Кубок Америки — 2024 Группа D. 2-й тур Колумбия3 : 0
25.06.2024 Кубок Америки — 2024 Группа D. 1-й тур Колумбия2 : 1
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Вы уже забыли про Хамеса Родригеса? А ведь ему всего 32 года (скоро, правда, исполнится 33). По меркам нынешней Копы это средний возраст. А ещё он по-прежнему в полном порядке.Колумбиец неожиданно возродился, хотя вы могли о нём забыть Хамес Родригес — лучший на Кубке Америки. Где он пропадал и как вернулся на топ-уровень? 0'От сборной Колумбии на этой Копе не оторвать глаз. Колумбийцы играют свободно и раскованно, забивают больше остальных и демонстрируют великолепную физику.Колумбийцы не проигрывают уже два года! Колумбия прекрасна, как на ЧМ-2014. Кордоба и ветераны тащат сборную к триумфу 0'Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию финального матча Кубка Америки-2024: Аргентина — Колумбия. Начало встречи запланировано на 03:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
1/4 финала
Аргентина
Эквадор
1 : 1 4 : 2
Венесуэла
Канада
1 : 1 3 : 4
Колумбия
Панама
5 : 0
Уругвай
Бразилия
0 : 0 4 : 2
1/2 финала
Аргентина
Канада
2 : 0
Уругвай
Колумбия
0 : 1
За 3-е место
Канада
Уругвай
2 : 2 3 : 4
Финал
Аргентина
Колумбия
15.07

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