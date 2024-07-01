Аргентина - Колумбия 15 Июля прямая трансляция
Стадион: Хард Рок (Майами, Флорида, США), вместимость: 74918
15 Июля 2024 года в 03:00 (+03:00). Кубок Америки — 2024, Финал
Главный судья: Рафаэл Клаус (Санта-Барбара-д'Уэсти, Бразилия);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Аргентина - Колумбия, которое состоится 15 Июля 2024 года в 03:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Америки — 2024, Финал, оно проводится на стадионе: Хард Рок (Майами, Флорида, США). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Аргентина
Колумбия
|23
|вр
|Эмилиано Мартинес
|4
|зщ
|Гонсало Монтьель
|13
|зщ
|Кристиан Ромеро
|25
|зщ
|Лисандро Мартинес
|3
|зщ
|Николас Тальяфико
|7
|пз
|Родриго Де Пауль
|24
|пз
|Энцо Фернандес
|20
|пз
|Алексис Мак Аллистер
|9
|пз
|Хулиан Альварес
|11
|нп
|Анхель Ди Мария
|10
|нп
|Лионель Месси
|12
|вр
|Камило Варгас
|4
|зщ
|Сантьяго Ариас
|23
|зщ
|Давинсон Санчес
|2
|зщ
|Карлос Куэста
|17
|зщ
|Хоан Мохика
|15
|пз
|Матеус Урибе
|16
|пз
|Хефферсон Лерма
|11
|пз
|Джон Арьяс
|10
|пз
|Хамес Родригес
|7
|пз
|Луис Диас
|24
|нп
|Джон Кордоба
Главные тренеры
|Лионель Скалони
|Нестор Лоренсо
История личных встреч
|02.02.2022
|ЧМ-2022 - Южная Америка
|Южная Америка. 16-й тур
|1 : 0
|07.07.2021
|Кубок Америки
|1/2 финала
|1 : 1 3 : 2
|09.06.2021
|ЧМ-2022 - Южная Америка
|Южная Америка. 8-й тур
|2 : 2
|16.06.2019
|Кубок Америки
|Группа B. 1-й тур
|0 : 2
|12.09.2018
|Товарищеские матчи (сборные)
|Товарищеские матчи 1
|0 : 0
|16.11.2016
|ЧМ-2018 - Южная Америка
|Южная Америка. 12-й тур
|3 : 0
|17.11.2015
|ЧМ-2018 - Южная Америка
|Южная Америка. 4-й тур
|0 : 1
|27.06.2015
|Кубок Америки
|1/4 финала
|0 : 0 5 : 4
|08.06.2013
|ЧМ-2014 - Южная Америка
|КОНМЕБОЛ. 13-й тур
|0 : 0
|16.11.2011
|ЧМ-2014 - Южная Америка
|КОНМЕБОЛ. 4-й тур
|1 : 2
|10.07.2024
|Кубок Америки — 2024
|1/2 финала
|2 : 0
|05.07.2024
|Кубок Америки — 2024
|1/4 финала
|1 : 1 4 : 2
|30.06.2024
|Кубок Америки — 2024
|Группа A. 3-й тур
|2 : 0
|26.06.2024
|Кубок Америки — 2024
|Группа A. 2-й тур
|0 : 1
|21.06.2024
|Кубок Америки — 2024
|Группа A. 1-й тур
|2 : 0
|11.07.2024
|Кубок Америки — 2024
|1/2 финала
|0 : 1
|07.07.2024
|Кубок Америки — 2024
|1/4 финала
|5 : 0
|03.07.2024
|Кубок Америки — 2024
|Группа D. 3-й тур
|1 : 1
|29.06.2024
|Кубок Америки — 2024
|Группа D. 2-й тур
|3 : 0
|25.06.2024
|Кубок Америки — 2024
|Группа D. 1-й тур
|2 : 1
Текстовая трансляция
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Вы уже забыли про Хамеса Родригеса? А ведь ему всего 32 года (скоро, правда, исполнится 33). По меркам нынешней Копы это средний возраст. А ещё он по-прежнему в полном порядке.Колумбиец неожиданно возродился, хотя вы могли о нём забыть Хамес Родригес — лучший на Кубке Америки. Где он пропадал и как вернулся на топ-уровень? 0'От сборной Колумбии на этой Копе не оторвать глаз. Колумбийцы играют свободно и раскованно, забивают больше остальных и демонстрируют великолепную физику.Колумбийцы не проигрывают уже два года! Колумбия прекрасна, как на ЧМ-2014. Кордоба и ветераны тащат сборную к триумфу 0'Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию финального матча Кубка Америки-2024: Аргентина — Колумбия. Начало встречи запланировано на 03:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
1/4 финала
| Аргентина
Эквадор
|1 : 1 4 : 2
| Венесуэла
Канада
|1 : 1 3 : 4
| Колумбия
Панама
|5 : 0
| Уругвай
Бразилия
|0 : 0 4 : 2
1/2 финала
| Аргентина
Канада
|2 : 0
| Уругвай
Колумбия
|0 : 1
За 3-е место
| Канада
Уругвай
|2 : 2 3 : 4
Финал
| Аргентина
Колумбия
|15.07