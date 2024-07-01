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Химки - Динамо Мх 21 Июля прямая трансляция

Стадион: Арена Химки (Химки, Россия), вместимость: 18636
21 Июля 2024 года в 20:00 (+03:00). МИР Российская Премьер-лига, 1-й тур
Главный судья: Егор Егоров (Нижний Новгород, Россия);
Химки
Динамо Мх

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Химки - Динамо Мх, которое состоится 21 Июля 2024 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: МИР Российская Премьер-лига, 1-й тур, оно проводится на стадионе: Арена Химки (Химки, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Химки
Химки
Динамо Мх
Махачкала
Главные тренеры
ИспанияФранк Себриан Артига
РоссияАндрей Викторович Талалаев
РоссияХасанби Эдуардович Биджиев
История личных встреч
08.05.2024Россия - Мелбет Первая лига24-й турДинамо Мх1 : 0Химки
28.10.2023Россия - Мелбет Первая лига16-й турХимки1 : 0Динамо Мх
13.07.2024Товарищеские матчи (клубы) — 20242 : 2 ДВХимки
09.07.2024Товарищеские матчи (клубы) - 2024Химки2 : 3
09.07.2024Товарищеские матчи (клубы) - 2024Химки10 : 0
02.07.2024Товарищеские матчи (клубы) - 2024Химки3 : 0
02.07.2024Товарищеские матчи (клубы) - 2024Химки0 : 0
09.07.2024Товарищеские матчи (клубы) - 2024Динамо Мх2 : 2
06.07.2024Товарищеские матчи (клубы) - 2024Динамо Мх1 : 1
03.07.2024Товарищеские матчи (клубы) - 20243 : 1Динамо Мх
29.06.2024Товарищеские матчи (клубы) - 20242 : 0Динамо Мх
25.05.2024Россия - Мелбет Первая лига34-й тур2 : 0Динамо Мх
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча первого тура РПЛ: «Химки» — «Динамо» (Махачкала). Начало встречи запланировано на 20:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1 Зенит13
2 Динамо М13
3 Локомотив М13
4 Ростов11
5 ЦСКА11
6 Ахмат00
7 Динамо Мх00
8 Краснодар00
9 Оренбург00
10 Пари Нижний Новгород00
11 Рубин00
12 Спартак М00
13
Стыковая зона
Химки00
14
Стыковая зона
Акрон10
15
Зона вылета
Факел10
16
Зона вылета
Крылья Советов10

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