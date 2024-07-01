Химки - Динамо Мх 21 Июля прямая трансляция
Стадион: Арена Химки (Химки, Россия), вместимость: 18636
21 Июля 2024 года в 20:00 (+03:00). МИР Российская Премьер-лига, 1-й тур
Главный судья: Егор Егоров (Нижний Новгород, Россия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Химки - Динамо Мх, которое состоится 21 Июля 2024 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: МИР Российская Премьер-лига, 1-й тур, оно проводится на стадионе: Арена Химки (Химки, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Химки
Химки
Динамо Мх
Махачкала
Главные тренеры
|Франк Себриан Артига
|Андрей Викторович Талалаев
|Хасанби Эдуардович Биджиев
История личных встреч
|08.05.2024
|Россия - Мелбет Первая лига
|24-й тур
|1 : 0
|28.10.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|16-й тур
|1 : 0
|13.07.2024
|Товарищеские матчи (клубы) — 2024
|2 : 2 ДВ
|09.07.2024
|Товарищеские матчи (клубы) - 2024
|2 : 3
|09.07.2024
|Товарищеские матчи (клубы) - 2024
|10 : 0
|02.07.2024
|Товарищеские матчи (клубы) - 2024
|3 : 0
|02.07.2024
|Товарищеские матчи (клубы) - 2024
|0 : 0
|09.07.2024
|Товарищеские матчи (клубы) - 2024
|2 : 2
|06.07.2024
|Товарищеские матчи (клубы) - 2024
|1 : 1
|03.07.2024
|Товарищеские матчи (клубы) - 2024
|3 : 1
|29.06.2024
|Товарищеские матчи (клубы) - 2024
|2 : 0
|25.05.2024
|Россия - Мелбет Первая лига
|34-й тур
|2 : 0
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча первого тура РПЛ: «Химки» — «Динамо» (Махачкала). Начало встречи запланировано на 20:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Зенит
|1
|3
|2
|Динамо М
|1
|3
|3
|Локомотив М
|1
|3
|4
|Ростов
|1
|1
|5
|ЦСКА
|1
|1
|6
|Ахмат
|0
|0
|7
|Динамо Мх
|0
|0
|8
|Краснодар
|0
|0
|9
|Оренбург
|0
|0
|10
|Пари Нижний Новгород
|0
|0
|11
|Рубин
|0
|0
|12
|Спартак М
|0
|0
| 13
Стыковая зона
|Химки
|0
|0
| 14
Стыковая зона
|Акрон
|1
|0
| 15
Зона вылета
|Факел
|1
|0
| 16
Зона вылета
|Крылья Советов
|1
|0