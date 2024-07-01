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Ахмат - Краснодар 21 Июля прямая трансляция

Стадион: Ахмат-Арена (Грозный, Россия), вместимость: 30597
21 Июля 2024 года в 20:00 (+03:00). МИР Российская Премьер-лига, 1-й тур
Главный судья: Виталий Мешков (Дмитров, Россия);
Ахмат
Краснодар

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ахмат - Краснодар, которое состоится 21 Июля 2024 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: МИР Российская Премьер-лига, 1-й тур, оно проводится на стадионе: Ахмат-Арена (Грозный, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ахмат
Грозный
Краснодар
Краснодар
Главные тренеры
РоссияМагомед Мусаевич Адиев
РоссияМурад Олегович Мусаев
История личных встреч
04.05.2024МИР Российская Премьер-лига27-й турКраснодар0 : 1Ахмат
16.09.2023МИР Российская Премьер-лига8-й турАхмат1 : 1Краснодар
03.06.2023МИР Российская Премьер-лига30-й турАхмат2 : 2Краснодар
15.03.2023Fonbet Кубок России1/4 финала. Этап 2 (Путь регионов)Ахмат0 : 3Краснодар
15.10.2022МИР Российская Премьер-лига13-й турКраснодар2 : 3Ахмат
21.05.2022Россия - Премьер-Лига30-й турКраснодар1 : 1Ахмат
18.09.2021Россия - Премьер-Лига8-й турАхмат0 : 2Краснодар
03.04.2021Россия - Премьер-Лига24-й турКраснодар0 : 5Ахмат
31.10.2020Россия - Премьер-Лига13-й турАхмат2 : 0Краснодар
22.07.2020Россия - Премьер-Лига30-й турКраснодар4 : 0Ахмат
19.07.2024Россия - МФЛ15-й турАхмат2 : 1
13.07.2024Товарищеские матчи (клубы) — 20242 : 2Ахмат
12.07.2024Россия - МФЛ14-й турАхмат1 : 2
05.07.2024Россия - МФЛ13-й тур3 : 1Ахмат
03.07.2024Товарищеские матчи (клубы) - 2024Ахмат1 : 1
19.07.2024Россия - МФЛ15-й тур0 : 0Краснодар
13.07.2024OLIMPBET Суперкубок России 2024Финал4 : 2Краснодар
12.07.2024Россия - МФЛ14-й турКраснодар3 : 0
06.07.2024Товарищеские матчи (клубы) - 2024Краснодар3 : 2
05.07.2024Россия - МФЛ13-й тур0 : 2Краснодар
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча первого тура РПЛ: «Ахмат» — «Краснодар». Начало встречи запланировано на 20:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1 Зенит13
2 Динамо М13
3 Локомотив М13
4 Ростов11
5 ЦСКА11
6 Ахмат00
7 Динамо Мх00
8 Краснодар00
9 Оренбург00
10 Пари Нижний Новгород00
11 Рубин00
12 Спартак М00
13
Стыковая зона
Химки00
14
Стыковая зона
Акрон10
15
Зона вылета
Факел10
16
Зона вылета
Крылья Советов10

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