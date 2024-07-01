Ахмат - Краснодар 21 Июля прямая трансляция
Стадион: Ахмат-Арена (Грозный, Россия), вместимость: 30597
21 Июля 2024 года в 20:00 (+03:00). МИР Российская Премьер-лига, 1-й тур
Главный судья: Виталий Мешков (Дмитров, Россия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ахмат - Краснодар, которое состоится 21 Июля 2024 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: МИР Российская Премьер-лига, 1-й тур, оно проводится на стадионе: Ахмат-Арена (Грозный, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Ахмат
Грозный
Краснодар
Краснодар
Главные тренеры
|Магомед Мусаевич Адиев
|Мурад Олегович Мусаев
История личных встреч
|04.05.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|27-й тур
|0 : 1
|16.09.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|8-й тур
|1 : 1
|03.06.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|30-й тур
|2 : 2
|15.03.2023
|Fonbet Кубок России
|1/4 финала. Этап 2 (Путь регионов)
|0 : 3
|15.10.2022
|МИР Российская Премьер-лига
|13-й тур
|2 : 3
|21.05.2022
|Россия - Премьер-Лига
|30-й тур
|1 : 1
|18.09.2021
|Россия - Премьер-Лига
|8-й тур
|0 : 2
|03.04.2021
|Россия - Премьер-Лига
|24-й тур
|0 : 5
|31.10.2020
|Россия - Премьер-Лига
|13-й тур
|2 : 0
|22.07.2020
|Россия - Премьер-Лига
|30-й тур
|4 : 0
|19.07.2024
|Россия - МФЛ
|15-й тур
|2 : 1
|13.07.2024
|Товарищеские матчи (клубы) — 2024
|2 : 2
|12.07.2024
|Россия - МФЛ
|14-й тур
|1 : 2
|05.07.2024
|Россия - МФЛ
|13-й тур
|3 : 1
|03.07.2024
|Товарищеские матчи (клубы) - 2024
|1 : 1
|19.07.2024
|Россия - МФЛ
|15-й тур
|0 : 0
|13.07.2024
|OLIMPBET Суперкубок России 2024
|Финал
|4 : 2
|12.07.2024
|Россия - МФЛ
|14-й тур
|3 : 0
|06.07.2024
|Товарищеские матчи (клубы) - 2024
|3 : 2
|05.07.2024
|Россия - МФЛ
|13-й тур
|0 : 2
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча первого тура РПЛ: «Ахмат» — «Краснодар». Начало встречи запланировано на 20:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Зенит
|1
|3
|2
|Динамо М
|1
|3
|3
|Локомотив М
|1
|3
|4
|Ростов
|1
|1
|5
|ЦСКА
|1
|1
|6
|Ахмат
|0
|0
|7
|Динамо Мх
|0
|0
|8
|Краснодар
|0
|0
|9
|Оренбург
|0
|0
|10
|Пари Нижний Новгород
|0
|0
|11
|Рубин
|0
|0
|12
|Спартак М
|0
|0
| 13
Стыковая зона
|Химки
|0
|0
| 14
Стыковая зона
|Акрон
|1
|0
| 15
Зона вылета
|Факел
|1
|0
| 16
Зона вылета
|Крылья Советов
|1
|0