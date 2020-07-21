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Нефтехимик - Уфа 21 Июля прямая трансляция

Стадион: Нефтехимик (Нижнекамск, Россия), вместимость: 3000
21 Июля 2024 года в 18:00 (+03:00). Россия — Мелбет Первая лига, 2-й тур
Главный судья: Антон Анопа (Благовещенск, Россия);
НефтехимикУфа

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Нефтехимик - Уфа, которое состоится 21 Июля 2024 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия — Мелбет Первая лига, 2-й тур, оно проводится на стадионе: Нефтехимик (Нижнекамск, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Нефтехимик
Нижнекамск
Уфа
Уфа
Главные тренеры
РоссияКирилл Александрович Новиков
РоссияЕвгений Валерьевич Харлачёв
История личных встреч
27.05.2023Россия - Мелбет Первая лига33-й турНефтехимик2 : 0Уфа
06.11.2022Россия - Мелбет Первая лига17-й турУфа0 : 0Нефтехимик
11.05.2014ФНЛ - Первый дивизион37-й турУфа1 : 1Нефтехимик
18.10.2013ФНЛ - Первый дивизион19-й турНефтехимик1 : 1Уфа
01.09.2013Кубок России1/32 финалаУфа0 : 1 ДВНефтехимик
15.04.2013ФНЛ - Первый дивизион28-й турУфа2 : 0Нефтехимик
17.09.2012ФНЛ - Первый дивизион12-й турНефтехимик1 : 0Уфа
18.04.2012Второй дивизион - Урал-Поволжье31-й турУфа0 : 0Нефтехимик
10.08.2011Второй дивизион - Урал-Поволжье17-й турНефтехимик2 : 0Уфа
18.05.2011Второй дивизион - Урал-Поволжье5-й турУфа0 : 0Нефтехимик
14.07.2024Россия — Мелбет Первая лига1-й турНефтехимик3 : 0
25.05.2024Россия - Мелбет Первая лига34-й тур3 : 0Нефтехимик
20.05.2024Россия - Мелбет Первая лига33-й турНефтехимик1 : 2
16.05.2024Россия - Мелбет Первая лига24-й тур1 : 0Нефтехимик
11.05.2024Россия - Мелбет Первая лига32-й тур1 : 0Нефтехимик
15.07.2024Россия — Мелбет Первая лига1-й тур0 : 0Уфа
07.07.2024Товарищеские матчи (клубы) - 20241 : 0Уфа
08.06.2024Россия - LEON-Вторая лига АГруппа Золото. 2-й этап. 18-й турУфа0 : 0
03.06.2024Россия - LEON-Вторая лига АГруппа Золото. 2-й этап. 17-й тур0 : 4Уфа
30.05.2024Россия - LEON-Вторая лига АГруппа Золото. 2-й этап. 4-й тур0 : 0Уфа
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Урал26
2
Повышение
Арсенал Т26
3
Стыковая зона
Сокол24
4
Стыковая зона
Родина24
5 Торпедо М13
6 Нефтехимик13
7 Ротор13
8 Енисей23
9 Уфа11
10 Алания11
11 Чайка11
12 Балтика11
13 Черноморец10
14 Шинник20
15 КАМАЗ20
16
Зона вылета
Сочи10
17
Зона вылета
Тюмень10
18
Зона вылета
СКА-Хабаровск20

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