Нефтехимик - Уфа 21 Июля прямая трансляция
Стадион: Нефтехимик (Нижнекамск, Россия), вместимость: 3000
21 Июля 2024 года в 18:00 (+03:00). Россия — Мелбет Первая лига, 2-й тур
Главный судья: Антон Анопа (Благовещенск, Россия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Нефтехимик - Уфа, которое состоится 21 Июля 2024 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия — Мелбет Первая лига, 2-й тур, оно проводится на стадионе: Нефтехимик (Нижнекамск, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Нефтехимик
Нижнекамск
Уфа
Уфа
Главные тренеры
|Кирилл Александрович Новиков
|Евгений Валерьевич Харлачёв
История личных встреч
|27.05.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|33-й тур
|2 : 0
|06.11.2022
|Россия - Мелбет Первая лига
|17-й тур
|0 : 0
|11.05.2014
|ФНЛ - Первый дивизион
|37-й тур
|1 : 1
|18.10.2013
|ФНЛ - Первый дивизион
|19-й тур
|1 : 1
|01.09.2013
|Кубок России
|1/32 финала
|0 : 1 ДВ
|15.04.2013
|ФНЛ - Первый дивизион
|28-й тур
|2 : 0
|17.09.2012
|ФНЛ - Первый дивизион
|12-й тур
|1 : 0
|18.04.2012
|Второй дивизион - Урал-Поволжье
|31-й тур
|0 : 0
|10.08.2011
|Второй дивизион - Урал-Поволжье
|17-й тур
|2 : 0
|18.05.2011
|Второй дивизион - Урал-Поволжье
|5-й тур
|0 : 0
|14.07.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|1-й тур
|3 : 0
|25.05.2024
|Россия - Мелбет Первая лига
|34-й тур
|3 : 0
|20.05.2024
|Россия - Мелбет Первая лига
|33-й тур
|1 : 2
|16.05.2024
|Россия - Мелбет Первая лига
|24-й тур
|1 : 0
|11.05.2024
|Россия - Мелбет Первая лига
|32-й тур
|1 : 0
|15.07.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|1-й тур
|0 : 0
|07.07.2024
|Товарищеские матчи (клубы) - 2024
|1 : 0
|08.06.2024
|Россия - LEON-Вторая лига А
|Группа Золото. 2-й этап. 18-й тур
|0 : 0
|03.06.2024
|Россия - LEON-Вторая лига А
|Группа Золото. 2-й этап. 17-й тур
|0 : 4
|30.05.2024
|Россия - LEON-Вторая лига А
|Группа Золото. 2-й этап. 4-й тур
|0 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Урал
|2
|6
| 2
Повышение
|Арсенал Т
|2
|6
| 3
Стыковая зона
|Сокол
|2
|4
| 4
Стыковая зона
|Родина
|2
|4
|5
|Торпедо М
|1
|3
|6
|Нефтехимик
|1
|3
|7
|Ротор
|1
|3
|8
|Енисей
|2
|3
|9
|Уфа
|1
|1
|10
|Алания
|1
|1
|11
|Чайка
|1
|1
|12
|Балтика
|1
|1
|13
|Черноморец
|1
|0
|14
|Шинник
|2
|0
|15
|КАМАЗ
|2
|0
| 16
Зона вылета
|Сочи
|1
|0
| 17
Зона вылета
|Тюмень
|1
|0
| 18
Зона вылета
|СКА-Хабаровск
|2
|0