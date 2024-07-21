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Сочи - Балтика 21 Июля прямая трансляция

Стадион: Фишт (Сочи, Россия), вместимость: 47659
21 Июля 2024 года в 19:00 (+03:00). Россия — Мелбет Первая лига, 2-й тур
Главный судья: Иван Абросимов (Санкт-Петербург, Россия);
Сочи
Балтика

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Сочи - Балтика, которое состоится 21 Июля 2024 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия — Мелбет Первая лига, 2-й тур, оно проводится на стадионе: Фишт (Сочи, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Сочи
Сочи
Балтика
Калининград
Главные тренеры
ИспанияРоберт Морено Гонсалес
РоссияАлександр Александрович Грищенко
История личных встреч
03.05.2024Россия - МФЛ8-й турСочи2 : 2Балтика
03.03.2024МИР Российская Премьер-лига19-й турБалтика0 : 0Сочи
23.07.2023МИР Российская Премьер-лига1-й турСочи2 : 0Балтика
24.02.2023Товарищеские матчи (клубы) - 2023Товарищеские матчиБалтика0 : 1Сочи
29.01.2022Товарищеские матчи (клубы) - 2022Товарищеские матчиБалтика0 : 1Сочи
24.11.2018ФНЛ - Первый дивизион24-й турСочи4 : 1Балтика
12.08.2018ФНЛ - Первый дивизион6-й турБалтика2 : 2Сочи
06.05.2018ФНЛ - Первый дивизион37-й турСочи3 : 1Балтика
21.10.2017ФНЛ - Первый дивизион19-й турБалтика3 : 2Сочи
18.03.2015ФНЛ - Первый дивизион23-й турБалтика1 : 0Сочи
19.07.2024Россия - МФЛ15-й турСочи3 : 0
14.07.2024Россия — Мелбет Первая лига1-й тур2 : 0Сочи
12.07.2024Россия - МФЛ14-й тур1 : 2Сочи
08.07.2024Winline Летний Кубок РПЛСочи5 : 0
05.07.2024Россия - МФЛ13-й тур0 : 4Сочи
19.07.2024Россия - МФЛ15-й тур3 : 1Балтика
14.07.2024Россия — Мелбет Первая лига1-й тур0 : 0Балтика
12.07.2024Россия - МФЛ14-й тур2 : 0Балтика
06.07.2024Товарищеские матчи (клубы) - 20244 : 1Балтика
05.07.2024Россия - МФЛ13-й турБалтика3 : 2
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Урал26
2
Повышение
Арсенал Т26
3
Стыковая зона
Сокол24
4
Стыковая зона
Родина24
5 Торпедо М13
6 Нефтехимик13
7 Ротор13
8 Енисей23
9 Уфа11
10 Алания11
11 Чайка11
12 Балтика11
13 Черноморец10
14 Шинник20
15 КАМАЗ20
16
Зона вылета
Сочи10
17
Зона вылета
Тюмень10
18
Зона вылета
СКА-Хабаровск20

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