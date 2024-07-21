Сочи - Балтика 21 Июля прямая трансляция
Стадион: Фишт (Сочи, Россия), вместимость: 47659
21 Июля 2024 года в 19:00 (+03:00). Россия — Мелбет Первая лига, 2-й тур
Главный судья: Иван Абросимов (Санкт-Петербург, Россия);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Сочи - Балтика, которое состоится 21 Июля 2024 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия — Мелбет Первая лига, 2-й тур, оно проводится на стадионе: Фишт (Сочи, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Сочи
Сочи
Балтика
Калининград
Главные тренеры
|Роберт Морено Гонсалес
|Александр Александрович Грищенко
История личных встреч
|03.05.2024
|Россия - МФЛ
|8-й тур
|2 : 2
|03.03.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|19-й тур
|0 : 0
|23.07.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|1-й тур
|2 : 0
|24.02.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|0 : 1
|29.01.2022
|Товарищеские матчи (клубы) - 2022
|Товарищеские матчи
|0 : 1
|24.11.2018
|ФНЛ - Первый дивизион
|24-й тур
|4 : 1
|12.08.2018
|ФНЛ - Первый дивизион
|6-й тур
|2 : 2
|06.05.2018
|ФНЛ - Первый дивизион
|37-й тур
|3 : 1
|21.10.2017
|ФНЛ - Первый дивизион
|19-й тур
|3 : 2
|18.03.2015
|ФНЛ - Первый дивизион
|23-й тур
|1 : 0
|19.07.2024
|Россия - МФЛ
|15-й тур
|3 : 0
|14.07.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|1-й тур
|2 : 0
|12.07.2024
|Россия - МФЛ
|14-й тур
|1 : 2
|08.07.2024
|Winline Летний Кубок РПЛ
|5 : 0
|05.07.2024
|Россия - МФЛ
|13-й тур
|0 : 4
|19.07.2024
|Россия - МФЛ
|15-й тур
|3 : 1
|14.07.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|1-й тур
|0 : 0
|12.07.2024
|Россия - МФЛ
|14-й тур
|2 : 0
|06.07.2024
|Товарищеские матчи (клубы) - 2024
|4 : 1
|05.07.2024
|Россия - МФЛ
|13-й тур
|3 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Урал
|2
|6
| 2
Повышение
|Арсенал Т
|2
|6
| 3
Стыковая зона
|Сокол
|2
|4
| 4
Стыковая зона
|Родина
|2
|4
|5
|Торпедо М
|1
|3
|6
|Нефтехимик
|1
|3
|7
|Ротор
|1
|3
|8
|Енисей
|2
|3
|9
|Уфа
|1
|1
|10
|Алания
|1
|1
|11
|Чайка
|1
|1
|12
|Балтика
|1
|1
|13
|Черноморец
|1
|0
|14
|Шинник
|2
|0
|15
|КАМАЗ
|2
|0
| 16
Зона вылета
|Сочи
|1
|0
| 17
Зона вылета
|Тюмень
|1
|0
| 18
Зона вылета
|СКА-Хабаровск
|2
|0