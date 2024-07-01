00:54 ()
Свернуть список

Черноморец - Чайка 21 Июля прямая трансляция

Стадион: Центральный (Труд) (Новороссийск, Россия), вместимость: 12500
21 Июля 2024 года в 19:30 (+03:00). Россия — Мелбет Первая лига, 2-й тур
Главный судья: Станислав Матвеев (Троицк, Россия);
ЧерноморецЧайка

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Черноморец - Чайка, которое состоится 21 Июля 2024 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия — Мелбет Первая лига, 2-й тур, оно проводится на стадионе: Центральный (Труд) (Новороссийск, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Черноморец
Новороссийск
Чайка
Песчанокопское
Главные тренеры
РоссияВадим Вячеславович Гаранин
РоссияДмитрий Анатольевич Пятибратов
История личных встреч
14.05.2023Вторая лига - Группа 1Подгруппа А. 2-й турЧерноморец0 : 1Чайка
09.11.2022Вторая лига - Группа 1Группа 1. 17-й турЧайка1 : 2Черноморец
21.08.2022Вторая лига - Группа 1Группа 1. 5-й турЧерноморец0 : 2Чайка
23.03.2022ФНЛ-2 - Группа 120-й турЧерноморец3 : 1Чайка
15.08.2021ФНЛ-2 - Группа 14-й турЧайка1 : 0Черноморец
13.05.2019Второй дивизион - Юг27-й турЧайка3 : 1Черноморец
14.10.2018Второй дивизион - Юг13-й турЧерноморец2 : 2Чайка
11.05.2018Второй дивизион - Юг31-й турЧерноморец1 : 0Чайка
21.10.2017Второй дивизион - Юг15-й турЧайка2 : 0Черноморец
14.05.2017Второй дивизион - Юг27-й турЧерноморец1 : 1Чайка
13.07.2024Россия — Мелбет Первая лига1-й тур1 : 0Черноморец
25.05.2024Россия - Мелбет Первая лига34-й тур2 : 1Черноморец
18.05.2024Россия - Мелбет Первая лига33-й турЧерноморец0 : 2
12.05.2024Россия - Мелбет Первая лига32-й тур1 : 1Черноморец
08.05.2024Россия - Мелбет Первая лига24-й тур0 : 0Черноморец
14.07.2024Россия — Мелбет Первая лига1-й турЧайка1 : 1
06.07.2024Товарищеские матчи (клубы) - 20241 : 1Чайка
08.06.2024Россия - LEON-Вторая лига АГруппа Золото. 2-й этап. 18-й тур0 : 3Чайка
03.06.2024Россия - LEON-Вторая лига АГруппа Золото. 2-й этап. 17-й турЧайка2 : 0
30.05.2024Россия - LEON-Вторая лига АГруппа Золото. 2-й этап. 4-й тур4 : 3Чайка
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Урал26
2
Повышение
Арсенал Т26
3
Стыковая зона
Сокол24
4
Стыковая зона
Родина24
5 Торпедо М13
6 Нефтехимик13
7 Ротор13
8 Енисей23
9 Уфа11
10 Алания11
11 Чайка11
12 Балтика11
13 Черноморец10
14 Шинник20
15 КАМАЗ20
16
Зона вылета
Сочи10
17
Зона вылета
Тюмень10
18
Зона вылета
СКА-Хабаровск20

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2024
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close