Черноморец - Чайка 21 Июля прямая трансляция
Стадион: Центральный (Труд) (Новороссийск, Россия), вместимость: 12500
21 Июля 2024 года в 19:30 (+03:00). Россия — Мелбет Первая лига, 2-й тур
Главный судья: Станислав Матвеев (Троицк, Россия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Черноморец - Чайка, которое состоится 21 Июля 2024 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия — Мелбет Первая лига, 2-й тур, оно проводится на стадионе: Центральный (Труд) (Новороссийск, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Черноморец
Новороссийск
Чайка
Песчанокопское
Главные тренеры
|Вадим Вячеславович Гаранин
|Дмитрий Анатольевич Пятибратов
История личных встреч
|14.05.2023
|Вторая лига - Группа 1
|Подгруппа А. 2-й тур
|0 : 1
|09.11.2022
|Вторая лига - Группа 1
|Группа 1. 17-й тур
|1 : 2
|21.08.2022
|Вторая лига - Группа 1
|Группа 1. 5-й тур
|0 : 2
|23.03.2022
|ФНЛ-2 - Группа 1
|20-й тур
|3 : 1
|15.08.2021
|ФНЛ-2 - Группа 1
|4-й тур
|1 : 0
|13.05.2019
|Второй дивизион - Юг
|27-й тур
|3 : 1
|14.10.2018
|Второй дивизион - Юг
|13-й тур
|2 : 2
|11.05.2018
|Второй дивизион - Юг
|31-й тур
|1 : 0
|21.10.2017
|Второй дивизион - Юг
|15-й тур
|2 : 0
|14.05.2017
|Второй дивизион - Юг
|27-й тур
|1 : 1
|13.07.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|1-й тур
|1 : 0
|25.05.2024
|Россия - Мелбет Первая лига
|34-й тур
|2 : 1
|18.05.2024
|Россия - Мелбет Первая лига
|33-й тур
|0 : 2
|12.05.2024
|Россия - Мелбет Первая лига
|32-й тур
|1 : 1
|08.05.2024
|Россия - Мелбет Первая лига
|24-й тур
|0 : 0
|14.07.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|1-й тур
|1 : 1
|06.07.2024
|Товарищеские матчи (клубы) - 2024
|1 : 1
|08.06.2024
|Россия - LEON-Вторая лига А
|Группа Золото. 2-й этап. 18-й тур
|0 : 3
|03.06.2024
|Россия - LEON-Вторая лига А
|Группа Золото. 2-й этап. 17-й тур
|2 : 0
|30.05.2024
|Россия - LEON-Вторая лига А
|Группа Золото. 2-й этап. 4-й тур
|4 : 3
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Урал
|2
|6
| 2
Повышение
|Арсенал Т
|2
|6
| 3
Стыковая зона
|Сокол
|2
|4
| 4
Стыковая зона
|Родина
|2
|4
|5
|Торпедо М
|1
|3
|6
|Нефтехимик
|1
|3
|7
|Ротор
|1
|3
|8
|Енисей
|2
|3
|9
|Уфа
|1
|1
|10
|Алания
|1
|1
|11
|Чайка
|1
|1
|12
|Балтика
|1
|1
|13
|Черноморец
|1
|0
|14
|Шинник
|2
|0
|15
|КАМАЗ
|2
|0
| 16
Зона вылета
|Сочи
|1
|0
| 17
Зона вылета
|Тюмень
|1
|0
| 18
Зона вылета
|СКА-Хабаровск
|2
|0