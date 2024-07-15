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Украина U19 - Италия U19 21 Июля прямая трансляция

21 Июля 2024 года в 21:00 (+03:00). U19 ЧЕ-2024, Группа A. 3-й тур
Украина U19
Италия U19

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Украина U19 - Италия U19, которое состоится 21 Июля 2024 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: U19 ЧЕ-2024, Группа A. 3-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Украина U19
Италия U19
Главные тренеры
Украина Дмитрий Станиславович Михайленко
Италия Бернардо Корради
История личных встреч
18.07.2024 U19 ЧЕ-2024 Группа A. 2-й тур 0 : 0Украина U19
15.07.2024 U19 ЧЕ-2024 Группа A. 1-й тур 0 : 0Украина U19
18.07.2024 U19 ЧЕ-2024 Группа A. 2-й тур 0 : 3Италия U19
15.07.2024 U19 ЧЕ-2024 Группа A. 1-й тур Италия U192 : 1
Турнирная таблица
Группа A
КомандаИО
1
1/2 финала
Италия U1926
2
1/2 финала
Украина U1922
3
Плей-офф
Норвегия U1921
4 Северная Ирландия U1921
Группа B
КомандаИО
1
1/2 финала
Франция U1926
2
1/2 финала
Испания U1924
3
Плей-офф
Турция U1921
4 Дания U1920

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