Украина U19 - Италия U19 21 Июля прямая трансляция
21 Июля 2024 года в 21:00 (+03:00). U19 ЧЕ-2024, Группа A. 3-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Украина U19 - Италия U19, которое состоится 21 Июля 2024 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: U19 ЧЕ-2024, Группа A. 3-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Украина U19
Италия U19
Главные тренеры
|Дмитрий Станиславович Михайленко
|Бернардо Корради
История личных встреч
|18.07.2024
|U19 ЧЕ-2024
|Группа A. 2-й тур
|0 : 0
|15.07.2024
|U19 ЧЕ-2024
|Группа A. 1-й тур
|0 : 0
|18.07.2024
|U19 ЧЕ-2024
|Группа A. 2-й тур
|0 : 3
|15.07.2024
|U19 ЧЕ-2024
|Группа A. 1-й тур
|2 : 1
Турнирная таблица
Группа A
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/2 финала
|Италия U19
|2
|6
| 2
1/2 финала
|Украина U19
|2
|2
| 3
Плей-офф
|Норвегия U19
|2
|1
|4
|Северная Ирландия U19
|2
|1
Группа B
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/2 финала
|Франция U19
|2
|6
| 2
1/2 финала
|Испания U19
|2
|4
| 3
Плей-офф
|Турция U19
|2
|1
|4
|Дания U19
|2
|0