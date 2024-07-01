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Пари Нижний Новгород - Рубин 22 Июля прямая трансляция

Стадион: Нижний Новгород (Нижний Новгород, Россия), вместимость: 44899
22 Июля 2024 года в 20:00 (+03:00). МИР Российская Премьер-лига, 1-й тур
Главный судья: Рафаэль Шафеев (Волгоград, Россия);
Пари Нижний Новгород
Рубин

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
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Статистика встреч
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Пари Нижний Новгород - Рубин, которое состоится 22 Июля 2024 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: МИР Российская Премьер-лига, 1-й тур, оно проводится на стадионе: Нижний Новгород (Нижний Новгород, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Рубин
Казань
Главные тренеры
Сербия Саша Илич
Россия Рашид Маматкулович Рахимов
История личных встреч
09.03.2024 МИР Российская Премьер-лига 20-й тур Рубин0 : 1Пари Нижний Новгород
02.09.2023 МИР Российская Премьер-лига 7-й тур Пари Нижний Новгород2 : 1Рубин
05.12.2021 Россия - Премьер-Лига 17-й тур Пари Нижний Новгород2 : 1Рубин
02.10.2021 Россия - Премьер-Лига 10-й тур Рубин0 : 1Пари Нижний Новгород
02.07.2021 Товарищеские матчи (клубы) - 2021 Товарищеские матчи Пари Нижний Новгород0 : 3Рубин
24.06.2021 Товарищеские матчи (клубы) - 2021 Товарищеские матчи Рубин2 : 1Пари Нижний Новгород
09.02.2021 Товарищеские матчи (клубы) - 2021 Товарищеские матчи Рубин3 : 1Пари Нижний Новгород
19.07.2024 Россия - МФЛ 15-й тур 1 : 1Пари Нижний Новгород
12.07.2024 Товарищеские матчи (клубы) — 2024 3 : 0
12.07.2024 Россия - МФЛ 14-й тур 2 : 2Пари Нижний Новгород
11.07.2024 Товарищеские матчи (клубы) — 2024 0 : 2
07.07.2024 Товарищеские матчи (клубы) - 2024 1 : 0
19.07.2024 Россия - МФЛ 15-й тур Рубин0 : 0
13.07.2024 Товарищеские матчи (клубы) — 2024 3 : 4Рубин
12.07.2024 Россия - МФЛ 14-й тур 2 : 1Рубин
07.07.2024 Товарищеские матчи (клубы) - 2024 Рубин3 : 1
05.07.2024 Россия - МФЛ 13-й тур Рубин1 : 0
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча первого тура РПЛ: «Пари Нижний Новгород» — «Рубин». Начало встречи запланировано на 20:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1 Зенит13
2 Динамо М13
3 Оренбург13
4 Локомотив М13
5 Ростов11
6 ЦСКА11
7 Ахмат00
8 Динамо Мх00
9 Краснодар00
10 Пари Нижний Новгород00
11 Рубин00
12 Химки00
13
Стыковая зона
Акрон10
14
Стыковая зона
Факел10
15
Зона вылета
Спартак М10
16
Зона вылета
Крылья Советов10

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