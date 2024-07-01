Пари Нижний Новгород - Рубин 22 Июля прямая трансляция
Стадион: Нижний Новгород (Нижний Новгород, Россия), вместимость: 44899
22 Июля 2024 года в 20:00 (+03:00). МИР Российская Премьер-лига, 1-й тур
Главный судья: Рафаэль Шафеев (Волгоград, Россия);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
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Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Пари Нижний Новгород - Рубин, которое состоится 22 Июля 2024 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: МИР Российская Премьер-лига, 1-й тур, оно проводится на стадионе: Нижний Новгород (Нижний Новгород, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Рубин
Казань
Главные тренеры
|Саша Илич
|Рашид Маматкулович Рахимов
История личных встреч
|09.03.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|20-й тур
|0 : 1
|02.09.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|7-й тур
|2 : 1
|05.12.2021
|Россия - Премьер-Лига
|17-й тур
|2 : 1
|02.10.2021
|Россия - Премьер-Лига
|10-й тур
|0 : 1
|02.07.2021
|Товарищеские матчи (клубы) - 2021
|Товарищеские матчи
|0 : 3
|24.06.2021
|Товарищеские матчи (клубы) - 2021
|Товарищеские матчи
|2 : 1
|09.02.2021
|Товарищеские матчи (клубы) - 2021
|Товарищеские матчи
|3 : 1
|19.07.2024
|Россия - МФЛ
|15-й тур
|1 : 1
|12.07.2024
|Товарищеские матчи (клубы) — 2024
|3 : 0
|12.07.2024
|Россия - МФЛ
|14-й тур
|2 : 2
|11.07.2024
|Товарищеские матчи (клубы) — 2024
|0 : 2
|07.07.2024
|Товарищеские матчи (клубы) - 2024
|1 : 0
|19.07.2024
|Россия - МФЛ
|15-й тур
|0 : 0
|13.07.2024
|Товарищеские матчи (клубы) — 2024
|3 : 4
|12.07.2024
|Россия - МФЛ
|14-й тур
|2 : 1
|07.07.2024
|Товарищеские матчи (клубы) - 2024
|3 : 1
|05.07.2024
|Россия - МФЛ
|13-й тур
|1 : 0
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча первого тура РПЛ: «Пари Нижний Новгород» — «Рубин». Начало встречи запланировано на 20:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Зенит
|1
|3
|2
|Динамо М
|1
|3
|3
|Оренбург
|1
|3
|4
|Локомотив М
|1
|3
|5
|Ростов
|1
|1
|6
|ЦСКА
|1
|1
|7
|Ахмат
|0
|0
|8
|Динамо Мх
|0
|0
|9
|Краснодар
|0
|0
|10
|Пари Нижний Новгород
|0
|0
|11
|Рубин
|0
|0
|12
|Химки
|0
|0
| 13
Стыковая зона
|Акрон
|1
|0
| 14
Стыковая зона
|Факел
|1
|0
| 15
Зона вылета
|Спартак М
|1
|0
| 16
Зона вылета
|Крылья Советов
|1
|0