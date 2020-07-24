Целе - Слован Бр 24 Июля прямая трансляция
24 Июля 2024 года в 21:15 (+03:00). Лига чемпионов, 2-й квалификационный раунд. 1-й матч
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Целе - Слован Бр, которое состоится 24 Июля 2024 года в 21:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, 2-й квалификационный раунд. 1-й матч, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Целе
Целе, Словения
Слован Бр
Братислава, Словакия
Главные тренеры
|Владимир Вайсс
История личных встреч
|16.07.2024
|Лига чемпионов
|1-й квалификационный раунд. 2-й матч
|2 : 1
|10.07.2024
|Лига чемпионов
|1-й квалификационный раунд. 1-й матч
|0 : 5
|31.08.2023
|Лига конференций
|Раунд плей-офф. 2-й матч
|1 : 1
|24.08.2023
|Лига конференций
|Раунд плей-офф. 1-й матч
|4 : 1
|17.08.2023
|Лига конференций
|3-й квалификационный раунд. 2-й матч
|1 : 4
|17.07.2024
|Лига чемпионов
|1-й квалификационный раунд. 2-й матч
|1 : 2
|10.07.2024
|Лига чемпионов
|1-й квалификационный раунд. 1-й матч
|4 : 2
|18.05.2024
|Словакия - Суперлига
|Плей-офф чемпионов. 10-й тур
|5 : 1
|11.05.2024
|Словакия - Суперлига
|Плей-офф чемпионов. 9-й тур
|2 : 1
|04.05.2024
|Словакия - Суперлига
|Плей-офф чемпионов. 8-й тур
|2 : 3
Турнирная таблица
1-й квалификационный раунд
|Команда
|1
|2
| Паневежис
ХИК
|3 : 0
|1 : 1
| Хамрун Спартанс
Линкольн
|0 : 1
|0 : 1 5 : 4
| Унио Эспортива Санта-Колома
Балкани
|1 : 2
|1 : 2 5 : 6
| ТНС
Дечич
|3 : 0
|1 : 1
| Викингур Р
Шэмрок Роверс
|0 : 0
|2 : 1
| Виртус
Стяуа
|1 : 7
|4 : 0
| Ордабасы
Петрокуб
|0 : 0
|1 : 0
|Команда
|1
|2
| Флора
Целе
|0 : 5
|2 : 1
| РФШ
Ларн
|3 : 0
|0 : 4
| Слован Бр
Струга
|4 : 2
|1 : 2
| КИ Клаксвик
Дифферданж
|2 : 0
|0 : 0
| Лудогорец
Динамо Бт
|3 : 1
|1 : 0
| Динамо Мн
Пюник
|0 : 0
|0 : 1
| Борац Б-Л
Эгнатия
|1 : 0
|2 : 1 1 : 4
2-й квалификационный раунд
|Команда
|1
|2
| Будё-Глимт
РФШ
|4 : 0
|31.07
| Паневежис
Ягеллония
|0 : 4
|31.07
| Линкольн
Карабах
|0 : 2
|30.07
| Мальмё
КИ Клаксвик
|4 : 1
|30.07
| АПОЭЛ
Петрокуб
|1 : 0
|30.07
| Стяуа
Маккаби Т-А
|1 : 1
|31.07
| Ференцварош
ТНС
|5 : 0
|30.07
|Команда
|1
|2
| Унио Эспортива Санта-Колома
Мидтьюлланн
|0 : 3
|31.07
| Динамо К
Партизан
|6 : 2
|31.07
| Лугано
Фенербахче
|23.07
|30.07
| Шэмрок Роверс
Спарта П
|23.07
|30.07
| ПАОК
Борац Б-Л
|24.07
|31.07
| Лудогорец
Динамо Мн
|24.07
|31.07
| Целе
Слован Бр
|24.07
|30.07