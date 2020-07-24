09:42 ()
Свернуть список

Целе - Слован Бр 24 Июля прямая трансляция

24 Июля 2024 года в 21:15 (+03:00). Лига чемпионов, 2-й квалификационный раунд. 1-й матч
Целе
Слован Бр

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Целе - Слован Бр, которое состоится 24 Июля 2024 года в 21:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, 2-й квалификационный раунд. 1-й матч, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Целе
Целе, Словения
Слован Бр
Братислава, Словакия
Главные тренеры
СловакияВладимир Вайсс
История личных встреч
16.07.2024Лига чемпионов1-й квалификационный раунд. 2-й матчЦеле2 : 1
10.07.2024Лига чемпионов1-й квалификационный раунд. 1-й матч0 : 5Целе
31.08.2023Лига конференцийРаунд плей-офф. 2-й матчЦеле1 : 1
24.08.2023Лига конференцийРаунд плей-офф. 1-й матч4 : 1Целе
17.08.2023Лига конференций3-й квалификационный раунд. 2-й матч1 : 4Целе
17.07.2024Лига чемпионов1-й квалификационный раунд. 2-й матч1 : 2Слован Бр
10.07.2024Лига чемпионов1-й квалификационный раунд. 1-й матчСлован Бр4 : 2
18.05.2024Словакия - СуперлигаПлей-офф чемпионов. 10-й турСлован Бр5 : 1
11.05.2024Словакия - СуперлигаПлей-офф чемпионов. 9-й тур2 : 1Слован Бр
04.05.2024Словакия - СуперлигаПлей-офф чемпионов. 8-й турСлован Бр2 : 3
Турнирная таблица
1-й квалификационный раунд
Команда12
Паневежис
ХИК
3 : 0 1 : 1
Хамрун Спартанс
Линкольн
0 : 1 0 : 1 5 : 4
Унио Эспортива Санта-Колома
Балкани
1 : 2 1 : 2 5 : 6
ТНС
Дечич
3 : 0 1 : 1
Викингур Р
Шэмрок Роверс
0 : 0 2 : 1
Виртус
Стяуа
1 : 7 4 : 0
Ордабасы
Петрокуб
0 : 0 1 : 0
Команда12
Флора
Целе
0 : 5 2 : 1
РФШ
Ларн
3 : 0 0 : 4
Слован Бр
Струга
4 : 2 1 : 2
КИ Клаксвик
Дифферданж
2 : 0 0 : 0
Лудогорец
Динамо Бт
3 : 1 1 : 0
Динамо Мн
Пюник
0 : 0 0 : 1
Борац Б-Л
Эгнатия
1 : 0 2 : 1 1 : 4
2-й квалификационный раунд
Команда12
Будё-Глимт
РФШ
4 : 0 31.07
Паневежис
Ягеллония
0 : 4 31.07
Линкольн
Карабах
0 : 2 30.07
Мальмё
КИ Клаксвик
4 : 1 30.07
АПОЭЛ
Петрокуб
1 : 0 30.07
Стяуа
Маккаби Т-А
1 : 1 31.07
Ференцварош
ТНС
5 : 0 30.07
Команда12
Унио Эспортива Санта-Колома
Мидтьюлланн
0 : 3 31.07
Динамо К
Партизан
6 : 2 31.07
Лугано
Фенербахче
23.0730.07
Шэмрок Роверс
Спарта П
23.0730.07
ПАОК
Борац Б-Л
24.0731.07
Лудогорец
Динамо Мн
24.0731.07
Целе
Слован Бр
24.0730.07

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2024
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close