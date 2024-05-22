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Лудогорец - Динамо Мн 24 Июля прямая трансляция

Стадион: Хювефарма Арена (Разград, Болгария), вместимость: 10422
24 Июля 2024 года в 21:00 (+03:00). Лига чемпионов, 2-й квалификационный раунд. 1-й матч
Лудогорец
Динамо Мн

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Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лудогорец - Динамо Мн, которое состоится 24 Июля 2024 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, 2-й квалификационный раунд. 1-й матч, оно проводится на стадионе: Хювефарма Арена (Разград, Болгария). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Лудогорец
Разград, Болгария
Динамо Мн
Минск, Беларусь
Главные тренеры
БолгарияГеорги Дерменджиев
История личных встреч
21.07.2024Болгария — Первая лига1-й турЛудогорец1 : 0
17.07.2024Лига чемпионов1-й квалификационный раунд. 2-й матч1 : 0Лудогорец
10.07.2024Лига чемпионов1-й квалификационный раунд. 1-й матчЛудогорец3 : 1
26.05.2024Болгария - Первая лигаПлей-офф чемпионов. 35-й тур1 : 0Лудогорец
22.05.2024Болгария - Первая лигаПлей-офф чемпионов. 34-й турЛудогорец3 : 0
16.07.2024Лига чемпионов1-й квалификационный раунд. 2-й матч0 : 1Динамо Мн
10.07.2024Лига чемпионов1-й квалификационный раунд. 1-й матчДинамо Мн0 : 0
04.07.2024Беларусь - Высшая лига15-й турДинамо Мн1 : 0
29.06.2024Беларусь - Высшая лига14-й тур0 : 2Динамо Мн
23.06.2024Беларусь - Высшая лига13-й турДинамо Мн2 : 1
Турнирная таблица
1-й квалификационный раунд
Команда12
Паневежис
ХИК
3 : 0 1 : 1
Хамрун Спартанс
Линкольн
0 : 1 0 : 1 5 : 4
Унио Эспортива Санта-Колома
Балкани
1 : 2 1 : 2 5 : 6
ТНС
Дечич
3 : 0 1 : 1
Викингур Р
Шэмрок Роверс
0 : 0 2 : 1
Виртус
Стяуа
1 : 7 4 : 0
Ордабасы
Петрокуб
0 : 0 1 : 0
Команда12
Флора
Целе
0 : 5 2 : 1
РФШ
Ларн
3 : 0 0 : 4
Слован Бр
Струга
4 : 2 1 : 2
КИ Клаксвик
Дифферданж
2 : 0 0 : 0
Лудогорец
Динамо Бт
3 : 1 1 : 0
Динамо Мн
Пюник
0 : 0 0 : 1
Борац Б-Л
Эгнатия
1 : 0 2 : 1 1 : 4
2-й квалификационный раунд
Команда12
Будё-Глимт
РФШ
4 : 0 31.07
Паневежис
Ягеллония
0 : 4 31.07
Линкольн
Карабах
0 : 2 30.07
Мальмё
КИ Клаксвик
4 : 1 30.07
АПОЭЛ
Петрокуб
1 : 0 30.07
Стяуа
Маккаби Т-А
1 : 1 31.07
Ференцварош
ТНС
5 : 0 30.07
Команда12
Унио Эспортива Санта-Колома
Мидтьюлланн
0 : 3 31.07
Динамо К
Партизан
6 : 2 31.07
Лугано
Фенербахче
23.0730.07
Шэмрок Роверс
Спарта П
23.0730.07
ПАОК
Борац Б-Л
24.0731.07
Лудогорец
Динамо Мн
24.0731.07
Целе
Слован Бр
24.0730.07

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