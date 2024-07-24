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Мали U23 - Израиль U23 24 Июля прямая трансляция

Стадион: Парк де Пренс (Париж, Франция), вместимость: 47929
24 Июля 2024 года в 22:00 (+03:00). Олимпийские игры (м), Группа D. 1-й тур
Мали U23
Израиль U23

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Мали U23 - Израиль U23, которое состоится 24 Июля 2024 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Олимпийские игры (м), Группа D. 1-й тур, оно проводится на стадионе: Парк де Пренс (Париж, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Мали U23
Израиль U23
Главные тренеры
ИзраильГай Лузон
ИзраильГай Лузон
Турнирная таблица
Группа A
КомандаИО
1 Новая Зеландия U2300
2 США U2300
3 Гвинея U2300
4 Франция U2300
Группа B
КомандаИО
1 Марокко U2300
2 Аргентина U2300
3 Ирак U2300
4 Украина U2300
Группа C
КомандаИО
1 Испания U2300
2 Египет U2300
3 Узбекистан U2300
4 Доминиканская Республика U2300
Группа D
КомандаИО
1 Япония U2300
2 Парагвай U2300
3 Мали U2300
4 Израиль U2300

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