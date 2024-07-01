Франция U23 - США U23 24 Июля прямая трансляция
Стадион: Оранж Велодром (Марсель, Франция), вместимость: 67394
24 Июля 2024 года в 22:00 (+03:00). Олимпийские игры (м), Группа A. 1-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Франция U23 - США U23, которое состоится 24 Июля 2024 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Олимпийские игры (м), Группа A. 1-й тур, оно проводится на стадионе: Оранж Велодром (Марсель, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Франция U23
США U23
История личных встреч
|28.07.2021
|Олимпийские игры (м)
|Группа A. 3-й тур
|0 : 4
|25.07.2021
|Олимпийские игры (м)
|Группа A. 2-й тур
|4 : 3
|22.07.2021
|Олимпийские игры (м)
|Группа A. 1-й тур
|4 : 1
|13.08.2008
|Олимпийские игры
|Группа B. 3-й тур
|2 : 1
|10.08.2008
|Олимпийские игры
|Группа B. 2-й тур
|2 : 2
|07.08.2008
|Олимпийские игры
|Группа B. 1-й тур
|0 : 1
Турнирная таблица
Группа A
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Новая Зеландия U23
|0
|0
|2
|США U23
|0
|0
|3
|Гвинея U23
|0
|0
|4
|Франция U23
|0
|0
Группа B
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Марокко U23
|0
|0
|2
|Аргентина U23
|0
|0
|3
|Ирак U23
|0
|0
|4
|Украина U23
|0
|0
Группа C
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Испания U23
|0
|0
|2
|Египет U23
|0
|0
|3
|Узбекистан U23
|0
|0
|4
|Доминиканская Республика U23
|0
|0
Группа D
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Япония U23
|0
|0
|2
|Парагвай U23
|0
|0
|3
|Мали U23
|0
|0
|4
|Израиль U23
|0
|0