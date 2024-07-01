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Франция U23 - США U23 24 Июля прямая трансляция

Стадион: Оранж Велодром (Марсель, Франция), вместимость: 67394
24 Июля 2024 года в 22:00 (+03:00). Олимпийские игры (м), Группа A. 1-й тур
Франция U23
США U23

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Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Франция U23 - США U23, которое состоится 24 Июля 2024 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Олимпийские игры (м), Группа A. 1-й тур, оно проводится на стадионе: Оранж Велодром (Марсель, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Франция U23
США U23
История личных встреч
28.07.2021Олимпийские игры (м)Группа A. 3-й турФранция U230 : 4
25.07.2021Олимпийские игры (м)Группа A. 2-й турФранция U234 : 3
22.07.2021Олимпийские игры (м)Группа A. 1-й тур4 : 1Франция U23
13.08.2008Олимпийские игрыГруппа B. 3-й тур2 : 1США U23
10.08.2008Олимпийские игрыГруппа B. 2-й турСША U232 : 2
07.08.2008Олимпийские игрыГруппа B. 1-й тур0 : 1США U23
Турнирная таблица
Группа A
КомандаИО
1 Новая Зеландия U2300
2 США U2300
3 Гвинея U2300
4 Франция U2300
Группа B
КомандаИО
1 Марокко U2300
2 Аргентина U2300
3 Ирак U2300
4 Украина U2300
Группа C
КомандаИО
1 Испания U2300
2 Египет U2300
3 Узбекистан U2300
4 Доминиканская Республика U2300
Группа D
КомандаИО
1 Япония U2300
2 Парагвай U2300
3 Мали U2300
4 Израиль U2300

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