Арсенал - Борнмут 25 Июля прямая трансляция
Стадион: Дигнити Хелс Спортс Парк (Карсон, США), вместимость: 30510
25 Июля 2024 года в 05:30 (+03:00). Товарищеские матчи (клубы) — 2024
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Арсенал - Борнмут, которое состоится 25 Июля 2024 года в 05:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Товарищеские матчи (клубы) — 2024, оно проводится на стадионе: Дигнити Хелс Спортс Парк (Карсон, США). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Арсенал
Лондон, Англия
Борнмут
Борнмут, Англия
Главные тренеры
|Микель Артета
|Андони Ираола
История личных встреч
|04.05.2024
|Англия - Премьер-лига
|36-й тур
|3 : 0
|30.09.2023
|Англия - Премьер-лига
|7-й тур
|0 : 4
|04.03.2023
|Англия - Премьер-лига
|26-й тур
|3 : 2
|20.08.2022
|Англия - Премьер-лига
|3-й тур
|0 : 3
|27.01.2020
|Кубок Англии
|1/16 финала
|1 : 2
|26.12.2019
|Англия - Премьер-лига
|19-й тур
|1 : 1
|06.10.2019
|Англия - Премьер-лига
|8-й тур
|1 : 0
|27.02.2019
|Англия - Премьер-лига
|28-й тур
|5 : 1
|25.11.2018
|Англия - Премьер-лига
|13-й тур
|1 : 2
|14.01.2018
|Англия - Премьер-лига
|23-й тур
|2 : 1
|19.05.2024
|Англия - Премьер-лига
|38-й тур
|2 : 1
|12.05.2024
|Англия - Премьер-лига
|37-й тур
|0 : 1
|04.05.2024
|Англия - Премьер-лига
|36-й тур
|3 : 0
|28.04.2024
|Англия - Премьер-лига
|35-й тур
|2 : 3
|23.04.2024
|Англия - Премьер-лига
|29-й тур
|5 : 0
|19.05.2024
|Англия - Премьер-лига
|38-й тур
|2 : 1
|11.05.2024
|Англия - Премьер-лига
|37-й тур
|1 : 2
|04.05.2024
|Англия - Премьер-лига
|36-й тур
|3 : 0
|28.04.2024
|Англия - Премьер-лига
|35-й тур
|3 : 0
|24.04.2024
|Англия - Премьер-лига
|29-й тур
|0 : 1