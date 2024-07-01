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Арсенал - Борнмут 25 Июля прямая трансляция

Стадион: Дигнити Хелс Спортс Парк (Карсон, США), вместимость: 30510
25 Июля 2024 года в 05:30 (+03:00). Товарищеские матчи (клубы) — 2024
Арсенал
Борнмут

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Арсенал - Борнмут, которое состоится 25 Июля 2024 года в 05:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Товарищеские матчи (клубы) — 2024, оно проводится на стадионе: Дигнити Хелс Спортс Парк (Карсон, США). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Арсенал
Лондон, Англия
Борнмут
Борнмут, Англия
Главные тренеры
Испания Микель Артета
Испания Андони Ираола
История личных встреч
04.05.2024 Англия - Премьер-лига 36-й тур Арсенал3 : 0Борнмут
30.09.2023 Англия - Премьер-лига 7-й тур Борнмут0 : 4Арсенал
04.03.2023 Англия - Премьер-лига 26-й тур Арсенал3 : 2Борнмут
20.08.2022 Англия - Премьер-лига 3-й тур Борнмут0 : 3Арсенал
27.01.2020 Кубок Англии 1/16 финала Борнмут1 : 2Арсенал
26.12.2019 Англия - Премьер-лига 19-й тур Борнмут1 : 1Арсенал
06.10.2019 Англия - Премьер-лига 8-й тур Арсенал1 : 0Борнмут
27.02.2019 Англия - Премьер-лига 28-й тур Арсенал5 : 1Борнмут
25.11.2018 Англия - Премьер-лига 13-й тур Борнмут1 : 2Арсенал
14.01.2018 Англия - Премьер-лига 23-й тур Борнмут2 : 1Арсенал
19.05.2024 Англия - Премьер-лига 38-й тур Арсенал2 : 1
12.05.2024 Англия - Премьер-лига 37-й тур 0 : 1Арсенал
04.05.2024 Англия - Премьер-лига 36-й тур Арсенал3 : 0Борнмут
28.04.2024 Англия - Премьер-лига 35-й тур 2 : 3Арсенал
23.04.2024 Англия - Премьер-лига 29-й тур Арсенал5 : 0
19.05.2024 Англия - Премьер-лига 38-й тур 2 : 1Борнмут
11.05.2024 Англия - Премьер-лига 37-й тур Борнмут1 : 2
04.05.2024 Англия - Премьер-лига 36-й тур Арсенал3 : 0Борнмут
28.04.2024 Англия - Премьер-лига 35-й тур Борнмут3 : 0
24.04.2024 Англия - Премьер-лига 29-й тур 0 : 1Борнмут

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