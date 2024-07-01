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Арсенал - Манчестер Юнайтед 28 Июля прямая трансляция

Стадион: Соу-Фай (Инглвуд, США), вместимость: 70240
28 Июля 2024 года в 03:00 (+03:00). Товарищеские матчи (клубы) — 2024
Арсенал
Манчестер Юнайтед

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Арсенал - Манчестер Юнайтед, которое состоится 28 Июля 2024 года в 03:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Товарищеские матчи (клубы) — 2024, оно проводится на стадионе: Соу-Фай (Инглвуд, США). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Арсенал
Лондон, Англия
Манчестер Юнайтед
Манчестер, Англия
Главные тренеры
Испания Микель Артета
Нидерланды Эрик тен Хаг
История личных встреч
12.05.2024 Англия - Премьер-лига 37-й тур Манчестер Юнайтед0 : 1Арсенал
03.09.2023 Англия - Премьер-лига 4-й тур Арсенал3 : 1Манчестер Юнайтед
23.07.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи Арсенал0 : 2 3 : 5Манчестер Юнайтед
22.01.2023 Англия - Премьер-лига 21-й тур Арсенал3 : 2Манчестер Юнайтед
04.09.2022 Англия - Премьер-лига 6-й тур Манчестер Юнайтед3 : 1Арсенал
23.04.2022 Англия - Премьер-лига 34-й тур Арсенал3 : 1Манчестер Юнайтед
02.12.2021 Англия - Премьер-лига 14-й тур Манчестер Юнайтед3 : 2Арсенал
30.01.2021 Англия - Премьер-лига 21-й тур Арсенал0 : 0Манчестер Юнайтед
01.11.2020 Англия - Премьер-лига 7-й тур Манчестер Юнайтед0 : 1Арсенал
01.01.2020 Англия - Премьер-лига 21-й тур Арсенал2 : 0Манчестер Юнайтед
25.07.2024 Товарищеские матчи (клубы) — 2024 Арсенал1 : 1 5 : 4
19.05.2024 Англия - Премьер-лига 38-й тур Арсенал2 : 1
12.05.2024 Англия - Премьер-лига 37-й тур Манчестер Юнайтед0 : 1Арсенал
04.05.2024 Англия - Премьер-лига 36-й тур Арсенал3 : 0
28.04.2024 Англия - Премьер-лига 35-й тур 2 : 3Арсенал
20.07.2024 Товарищеские матчи (клубы) — 2024 0 : 2Манчестер Юнайтед
15.07.2024 Товарищеские матчи (клубы) — 2024 1 : 0Манчестер Юнайтед
25.05.2024 Кубок Англии Финал 1 : 2Манчестер Юнайтед
19.05.2024 Англия - Премьер-лига 38-й тур 0 : 2Манчестер Юнайтед
15.05.2024 Англия - Премьер-лига 34-й тур Манчестер Юнайтед3 : 2

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