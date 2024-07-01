Арсенал - Манчестер Юнайтед 28 Июля прямая трансляция
Стадион: Соу-Фай (Инглвуд, США), вместимость: 70240
28 Июля 2024 года в 03:00 (+03:00). Товарищеские матчи (клубы) — 2024
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Арсенал - Манчестер Юнайтед, которое состоится 28 Июля 2024 года в 03:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Товарищеские матчи (клубы) — 2024, оно проводится на стадионе: Соу-Фай (Инглвуд, США). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Арсенал
Лондон, Англия
Манчестер Юнайтед
Манчестер, Англия
Главные тренеры
|Микель Артета
|Эрик тен Хаг
История личных встреч
|12.05.2024
|Англия - Премьер-лига
|37-й тур
|0 : 1
|03.09.2023
|Англия - Премьер-лига
|4-й тур
|3 : 1
|23.07.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|0 : 2 3 : 5
|22.01.2023
|Англия - Премьер-лига
|21-й тур
|3 : 2
|04.09.2022
|Англия - Премьер-лига
|6-й тур
|3 : 1
|23.04.2022
|Англия - Премьер-лига
|34-й тур
|3 : 1
|02.12.2021
|Англия - Премьер-лига
|14-й тур
|3 : 2
|30.01.2021
|Англия - Премьер-лига
|21-й тур
|0 : 0
|01.11.2020
|Англия - Премьер-лига
|7-й тур
|0 : 1
|01.01.2020
|Англия - Премьер-лига
|21-й тур
|2 : 0
|25.07.2024
|Товарищеские матчи (клубы) — 2024
|1 : 1 5 : 4
|19.05.2024
|Англия - Премьер-лига
|38-й тур
|2 : 1
|12.05.2024
|Англия - Премьер-лига
|37-й тур
|0 : 1
|04.05.2024
|Англия - Премьер-лига
|36-й тур
|3 : 0
|28.04.2024
|Англия - Премьер-лига
|35-й тур
|2 : 3
|20.07.2024
|Товарищеские матчи (клубы) — 2024
|0 : 2
|15.07.2024
|Товарищеские матчи (клубы) — 2024
|1 : 0
|25.05.2024
|Кубок Англии
|Финал
|1 : 2
|19.05.2024
|Англия - Премьер-лига
|38-й тур
|0 : 2
|15.05.2024
|Англия - Премьер-лига
|34-й тур
|3 : 2