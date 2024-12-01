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Мальорка - Барселона 03 Декабря прямая трансляция

Стадион: Мальорка Сон Моих (Пальма-де-Мальорка, Испания), вместимость: 26020
03 Декабря 2024 года в 21:00 (+03:00). Испания — Примера, 19-й тур
Главный судья: Хесус Хиль Мансано (Дон-Бенито, Испания);
Мальорка
Барселона

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Мальорка - Барселона, которое состоится 03 Декабря 2024 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 19-й тур, оно проводится на стадионе: Мальорка Сон Моих (Пальма-де-Мальорка, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Мальорка
Пальма-де-Мальорка
Барселона
Барселона
13 Испания вр Лео Роман
23 Испания зщ Пабло Маффео
24 Словакия зщ Мартин Вальент
21 Испания зщ Антонио Раильо
22 Колумбия зщ Хоан Мохика
5 Испания пз Омар Маскарель
12 Португалия пз Саму Кошта
10 Испания пз Серхи Дардер
27 Испания пз Роберт Наварро
17 Канада нп Кайл Ларин
7 Косово нп Ведат Мурики
13 Испания вр Иньяки Пенья
23 Франция зщ Жюль Кунде
2 Испания зщ Пау Кубарси
5 Испания зщ Иньиго Мартинес
35 Испания зщ Херард Мартин
17 Испания пз Марк Касадо
8 Испания пз Педри
19 Испания пз Ламин Ямаль
20 Испания пз Дани Ольмо
11 Бразилия пз Рафинья
9 Польша нп Роберт Левандовски
Главные тренеры
Испания Хагоба Аррасате
Германия Ханс-Дитер Флик
История личных встреч
08.03.2024 Испания - Примера 28-й тур Барселона1 : 0Мальорка
26.09.2023 Испания - Примера 7-й тур Мальорка2 : 2Барселона
28.05.2023 Испания - Примера 37-й тур Барселона3 : 0Мальорка
01.10.2022 Испания - Примера 7-й тур Мальорка0 : 1Барселона
01.05.2022 Испания - Примера 34-й тур Барселона2 : 1Мальорка
02.01.2022 Испания - Примера 19-й тур Мальорка0 : 1Барселона
13.06.2020 Испания - Примера 28-й тур Мальорка0 : 4Барселона
07.12.2019 Испания - Примера 16-й тур Барселона5 : 2Мальорка
07.04.2013 Испания - Примера 30-й тур Барселона5 : 0Мальорка
11.11.2012 Испания - Примера 11-й тур Мальорка2 : 4Барселона
29.11.2024 Испания — Примера 15-й тур Мальорка2 : 1
23.11.2024 Испания — Примера 14-й тур 2 : 3Мальорка
10.11.2024 Испания — Примера 13-й тур Мальорка0 : 1
01.11.2024 Испания — Примера 12-й тур 1 : 0Мальорка
28.10.2024 Испания — Примера 11-й тур Мальорка0 : 0
30.11.2024 Испания — Примера 15-й тур Барселона1 : 2
26.11.2024 Лига чемпионов Общий этап. 5-й тур Барселона3 : 0
23.11.2024 Испания — Примера 14-й тур 2 : 2Барселона
10.11.2024 Испания — Примера 13-й тур 1 : 0Барселона
06.11.2024 Лига чемпионов Общий этап. 4-й тур 2 : 5Барселона
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию перенесённого матча 19-го тура Примеры: «Мальорка» — «Барселона». Начало встречи запланировано на 21:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Барселона1534
2
Лига чемпионов
Реал Мадрид1433
3
Лига чемпионов
Атлетико М1532
4
Лига чемпионов
Атлетик Б1526
5
Лига Европы
Вильярреал1426
6
Квалификация Лиги конференций
Мальорка1524
7 Жирона1522
8 Осасуна1422
9 Реал Сосьедад1521
10 Бетис1520
11 Сельта1518
12 Севилья1418
13 Райо Вальекано1416
14 Леганес1515
15 Лас-Пальмас1515
16 Алавес1514
17 Хетафе1513
18
Зона вылета
Эспаньол1413
19
Зона вылета
Валенсия1310
20
Зона вылета
Вальядолид159

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