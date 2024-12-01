Мальорка - Барселона 03 Декабря прямая трансляция
Стадион: Мальорка Сон Моих (Пальма-де-Мальорка, Испания), вместимость: 26020
03 Декабря 2024 года в 21:00 (+03:00). Испания — Примера, 19-й тур
Главный судья: Хесус Хиль Мансано (Дон-Бенито, Испания);
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Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Мальорка - Барселона, которое состоится 03 Декабря 2024 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 19-й тур, оно проводится на стадионе: Мальорка Сон Моих (Пальма-де-Мальорка, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Мальорка
Пальма-де-Мальорка
Барселона
Барселона
|13
|вр
|Лео Роман
|23
|зщ
|Пабло Маффео
|24
|зщ
|Мартин Вальент
|21
|зщ
|Антонио Раильо
|22
|зщ
|Хоан Мохика
|5
|пз
|Омар Маскарель
|12
|пз
|Саму Кошта
|10
|пз
|Серхи Дардер
|27
|пз
|Роберт Наварро
|17
|нп
|Кайл Ларин
|7
|нп
|Ведат Мурики
|13
|вр
|Иньяки Пенья
|23
|зщ
|Жюль Кунде
|2
|зщ
|Пау Кубарси
|5
|зщ
|Иньиго Мартинес
|35
|зщ
|Херард Мартин
|17
|пз
|Марк Касадо
|8
|пз
|Педри
|19
|пз
|Ламин Ямаль
|20
|пз
|Дани Ольмо
|11
|пз
|Рафинья
|9
|нп
|Роберт Левандовски
Главные тренеры
|Хагоба Аррасате
|Ханс-Дитер Флик
История личных встреч
|08.03.2024
|Испания - Примера
|28-й тур
|1 : 0
|26.09.2023
|Испания - Примера
|7-й тур
|2 : 2
|28.05.2023
|Испания - Примера
|37-й тур
|3 : 0
|01.10.2022
|Испания - Примера
|7-й тур
|0 : 1
|01.05.2022
|Испания - Примера
|34-й тур
|2 : 1
|02.01.2022
|Испания - Примера
|19-й тур
|0 : 1
|13.06.2020
|Испания - Примера
|28-й тур
|0 : 4
|07.12.2019
|Испания - Примера
|16-й тур
|5 : 2
|07.04.2013
|Испания - Примера
|30-й тур
|5 : 0
|11.11.2012
|Испания - Примера
|11-й тур
|2 : 4
|29.11.2024
|Испания — Примера
|15-й тур
|2 : 1
|23.11.2024
|Испания — Примера
|14-й тур
|2 : 3
|10.11.2024
|Испания — Примера
|13-й тур
|0 : 1
|01.11.2024
|Испания — Примера
|12-й тур
|1 : 0
|28.10.2024
|Испания — Примера
|11-й тур
|0 : 0
|30.11.2024
|Испания — Примера
|15-й тур
|1 : 2
|26.11.2024
|Лига чемпионов
|Общий этап. 5-й тур
|3 : 0
|23.11.2024
|Испания — Примера
|14-й тур
|2 : 2
|10.11.2024
|Испания — Примера
|13-й тур
|1 : 0
|06.11.2024
|Лига чемпионов
|Общий этап. 4-й тур
|2 : 5
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию перенесённого матча 19-го тура Примеры: «Мальорка» — «Барселона». Начало встречи запланировано на 21:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Барселона
|15
|34
| 2
Лига чемпионов
|Реал Мадрид
|14
|33
| 3
Лига чемпионов
|Атлетико М
|15
|32
| 4
Лига чемпионов
|Атлетик Б
|15
|26
| 5
Лига Европы
|Вильярреал
|14
|26
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Мальорка
|15
|24
|7
|Жирона
|15
|22
|8
|Осасуна
|14
|22
|9
|Реал Сосьедад
|15
|21
|10
|Бетис
|15
|20
|11
|Сельта
|15
|18
|12
|Севилья
|14
|18
|13
|Райо Вальекано
|14
|16
|14
|Леганес
|15
|15
|15
|Лас-Пальмас
|15
|15
|16
|Алавес
|15
|14
|17
|Хетафе
|15
|13
| 18
Зона вылета
|Эспаньол
|14
|13
| 19
Зона вылета
|Валенсия
|13
|10
| 20
Зона вылета
|Вальядолид
|15
|9