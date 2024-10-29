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Реал Авила - Вальядолид 03 Декабря прямая трансляция

03 Декабря 2024 года в 21:00 (+03:00). Кубок Испании, 2. 2-й тур
Реал Авила
Вальядолид

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Реал Авила - Вальядолид, которое состоится 03 Декабря 2024 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Испании, 2. 2-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Реал Авила
Вальядолид
Вальядолид
История личных встреч
31.10.2024 Кубок Испании 1-й раунд Реал Авила0 : 0 3 : 0
30.11.2024 Испания — Примера 15-й тур Вальядолид0 : 5
22.11.2024 Испания — Примера 14-й тур 2 : 0Вальядолид
10.11.2024 Испания — Примера 13-й тур Вальядолид1 : 1
02.11.2024 Испания — Примера 12-й тур 1 : 0Вальядолид
29.10.2024 Кубок Испании 1-й раунд Реал Авила1 : 4Вальядолид

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