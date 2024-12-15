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Фенербахче - Лион 23 Января прямая трансляция

Стадион: Улькер Фенербахче Шюкрю Сараджоглу (Стамбул, Турция), вместимость: 47834
23 Января 2025 года в 20:45 (+03:00). Лига Европы, Общий этап. 7-й тур
Фенербахче
Лион

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Фенербахче - Лион, которое состоится 23 Января 2025 года в 20:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига Европы, Общий этап. 7-й тур, оно проводится на стадионе: Улькер Фенербахче Шюкрю Сараджоглу (Стамбул, Турция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Фенербахче
Стамбул, Турция
Лион
Лион, Франция
Главные тренеры
ПортугалияЖозе Моуринью
ФранцияПьер Саж
История личных встреч
19.01.2025Турция — Суперлига20-й тур0 : 4Фенербахче
13.01.2025Турция — Суперлига19-й тур2 : 3Фенербахче
05.01.2025Турция — Суперлига18-й турФенербахче2 : 1
20.12.2024Турция — Суперлига17-й тур1 : 1Фенербахче
15.12.2024Турция — Суперлига16-й турФенербахче3 : 1
18.01.2025Франция — Лига 118-й турЛион0 : 0
15.01.2025Кубок Франции1/16 финала2 : 2 4 : 2Лион
11.01.2025Франция — Лига 117-й тур2 : 1Лион
04.01.2025Франция — Лига 116-й турЛион1 : 0
21.12.2024Кубок Франции1/32 финала1 : 2Лион
Турнирная таблица
КомандаИО
1
1/8 финала
Лацио616
2
1/8 финала
Атлетик Б716
3
1/8 финала
Андерлехт614
4
1/8 финала
Лион613
5
1/8 финала
Галатасарай713
6
1/8 финала
Айнтрахт Ф613
7
1/8 финала
Манчестер Юнайтед612
8
1/8 финала
Рейнджерс611
9
Плей-офф
Тоттенхэм Хотспур611
10
Плей-офф
Стяуа611
11
Плей-офф
Аякс610
12
Плей-офф
Реал Сосьедад610
13
Плей-офф
Будё-Глимт610
14
Плей-офф
Рома69
15
Плей-офф
Олимпиакос69
16
Плей-офф
Ференцварош69
17
Плей-офф
Виктория Пльзень69
18
Плей-офф
Бешикташ79
19
Плей-офф
Порту68
20
Плей-офф
АЗ Алкмар68
21
Плей-офф
Юнион68
22
Плей-офф
Фенербахче68
23
Плей-офф
ПАОК67
24
Плей-офф
Мидтьюлланн67
25 Эльфсборг67
26 Брага67
27 Хоффенхайм66
28 Маккаби Т-А66
29 Славия П64
30 Твенте64
31 Мальмё64
32 Лудогорец63
33 Карабах63
34 РФШ62
35 Ницца62
36 Динамо К71

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