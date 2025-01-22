Шахтер – Брест. Прогноз на матч Лиги чемпионов 22 января

Дата публикации: 22-01-2025

22 января в 19:45 по киевскому времени на стадионе «Арена АуфШальке» в Гельзенкирхене пройдет матч 7-го тура Лиги чемпионов, в котором «Шахтер» встретится с «Брестом».

Шахтер

Перед последними решающими матчами основного раунда Лиги чемпионов «Шахтер» занимает 27-е место с четырьмя очками. Новогодние каникулы для команды были короткими: уже 4 января футболисты «горняков» вернулись к тренировкам в Турции, где проходили подготовку. В состав на сборы также вошли три игрока из дубля — Николай Огарков, Антон Дрозд и Виктор Цуканов. Новый трансферный период принес несколько изменений в составе: хорват Бартол Франьич покинул клуб, а Кевин Келси продолжит карьеру в «Портленд Тимберс». В то же время Александр Зубков, Даниил Сикан и Тарас Степаненко, о которых ходили слухи о возможных переходах, остаются в команде, как и Лассина Траоре.

На сборах под руководством Марино Пушича «Шахтер» провел три контрольных матча: ничья с «Динамо» Загреб (2:2) и победы над болгарскими клубами ЦСКА (1:0) и «Лудогорцем» (4:0). Травмированных игроков в составе нет.

Брест

«Брест» стал одной из главных сенсаций нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов. В преддверии седьмого тура команда занимает седьмое место в таблице с 13 очками, что соответствует позиции «Арсенала», но уступает по разнице мячей. В чемпионате Франции дела у клуба идут не так гладко: после 18 туров команда Эрика Руа находится на девятой строчке, хотя от четвертого «Монако» их отделяют всего 6 очков. В последних матчах Лиги 1 «Брест» вернулся к победам: команда победила «Лион» дома, а затем на выезде одержала победу над «Ренном» (2:1), забив по голу в каждом из таймов. Особенно красивым был первый гол в исполнении Маньетти, который поразил ворота «Ренна» шикарным ударом из-за пределов штрафной.

История встреч

Команды никогда не встречались в официальных матчах.

Прогноз

«Шахтеру» необходимо одержать победу в оставшихся матчах, чтобы продолжить борьбу в Лиге чемпионов. Это будет непросто, учитывая, что «Брест» продемонстрировал уверенную игру и занимает высокое место в турнирной таблице. Однако украинский клуб может рассчитывать на мотивацию и желание показать максимум. Мы прогнозируем результативную ничью в этом поединке.