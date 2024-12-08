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Карабах - Стяуа 23 Января прямая трансляция

Стадион: Тофик Бахрамов (Баку, Азербайджан), вместимость: 31850
23 Января 2025 года в 20:45 (+03:00). Лига Европы, Общий этап. 7-й тур
Карабах
Стяуа

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Карабах - Стяуа, которое состоится 23 Января 2025 года в 20:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига Европы, Общий этап. 7-й тур, оно проводится на стадионе: Тофик Бахрамов (Баку, Азербайджан). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Карабах
Агдам, Азербайджан
Стяуа
Бухарест, Румыния
Главные тренеры
АзербайджанГурбан Гурбанов
КипрЭлиас Хараламбус
История личных встреч
17.01.2025Азербайджан — Премьер-лига19-й турКарабах3 : 2
22.12.2024Азербайджан — Премьер-лига18-й турКарабах2 : 0
19.12.2024Азербайджан — Премьер-лига3-й тур0 : 1Карабах
16.12.2024Азербайджан — Премьер-лига17-й турКарабах5 : 0
12.12.2024Лига ЕвропыОбщий этап. 6-й тур1 : 0Карабах
17.01.2025Румыния — Лига 122-й турСтяуа1 : 1
23.12.2024Румыния — Лига 121-й тур0 : 2Стяуа
15.12.2024Румыния — Лига 120-й тур1 : 1Стяуа
12.12.2024Лига ЕвропыОбщий этап. 6-й тур0 : 0Стяуа
08.12.2024Румыния — Лига 119-й турСтяуа2 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
1/8 финала
Лацио616
2
1/8 финала
Атлетик Б716
3
1/8 финала
Андерлехт614
4
1/8 финала
Лион613
5
1/8 финала
Галатасарай713
6
1/8 финала
Айнтрахт Ф613
7
1/8 финала
Манчестер Юнайтед612
8
1/8 финала
Рейнджерс611
9
Плей-офф
Тоттенхэм Хотспур611
10
Плей-офф
Стяуа611
11
Плей-офф
Аякс610
12
Плей-офф
Реал Сосьедад610
13
Плей-офф
Будё-Глимт610
14
Плей-офф
Рома69
15
Плей-офф
Олимпиакос69
16
Плей-офф
Ференцварош69
17
Плей-офф
Виктория Пльзень69
18
Плей-офф
Бешикташ79
19
Плей-офф
Порту68
20
Плей-офф
АЗ Алкмар68
21
Плей-офф
Юнион68
22
Плей-офф
Фенербахче68
23
Плей-офф
ПАОК67
24
Плей-офф
Мидтьюлланн67
25 Эльфсборг67
26 Брага67
27 Хоффенхайм66
28 Маккаби Т-А66
29 Славия П64
30 Твенте64
31 Мальмё64
32 Лудогорец63
33 Карабах63
34 РФШ62
35 Ницца62
36 Динамо К71

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