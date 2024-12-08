Карабах - Стяуа 23 Января прямая трансляция
Стадион: Тофик Бахрамов (Баку, Азербайджан), вместимость: 31850
23 Января 2025 года в 20:45 (+03:00). Лига Европы, Общий этап. 7-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Карабах - Стяуа, которое состоится 23 Января 2025 года в 20:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига Европы, Общий этап. 7-й тур, оно проводится на стадионе: Тофик Бахрамов (Баку, Азербайджан). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Карабах
Агдам, Азербайджан
Стяуа
Бухарест, Румыния
Главные тренеры
|Гурбан Гурбанов
|Элиас Хараламбус
История личных встреч
|17.01.2025
|Азербайджан — Премьер-лига
|19-й тур
|3 : 2
|22.12.2024
|Азербайджан — Премьер-лига
|18-й тур
|2 : 0
|19.12.2024
|Азербайджан — Премьер-лига
|3-й тур
|0 : 1
|16.12.2024
|Азербайджан — Премьер-лига
|17-й тур
|5 : 0
|12.12.2024
|Лига Европы
|Общий этап. 6-й тур
|1 : 0
|17.01.2025
|Румыния — Лига 1
|22-й тур
|1 : 1
|23.12.2024
|Румыния — Лига 1
|21-й тур
|0 : 2
|15.12.2024
|Румыния — Лига 1
|20-й тур
|1 : 1
|12.12.2024
|Лига Европы
|Общий этап. 6-й тур
|0 : 0
|08.12.2024
|Румыния — Лига 1
|19-й тур
|2 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/8 финала
|Лацио
|6
|16
| 2
1/8 финала
|Атлетик Б
|7
|16
| 3
1/8 финала
|Андерлехт
|6
|14
| 4
1/8 финала
|Лион
|6
|13
| 5
1/8 финала
|Галатасарай
|7
|13
| 6
1/8 финала
|Айнтрахт Ф
|6
|13
| 7
1/8 финала
|Манчестер Юнайтед
|6
|12
| 8
1/8 финала
|Рейнджерс
|6
|11
| 9
Плей-офф
|Тоттенхэм Хотспур
|6
|11
| 10
Плей-офф
|Стяуа
|6
|11
| 11
Плей-офф
|Аякс
|6
|10
| 12
Плей-офф
|Реал Сосьедад
|6
|10
| 13
Плей-офф
|Будё-Глимт
|6
|10
| 14
Плей-офф
|Рома
|6
|9
| 15
Плей-офф
|Олимпиакос
|6
|9
| 16
Плей-офф
|Ференцварош
|6
|9
| 17
Плей-офф
|Виктория Пльзень
|6
|9
| 18
Плей-офф
|Бешикташ
|7
|9
| 19
Плей-офф
|Порту
|6
|8
| 20
Плей-офф
|АЗ Алкмар
|6
|8
| 21
Плей-офф
|Юнион
|6
|8
| 22
Плей-офф
|Фенербахче
|6
|8
| 23
Плей-офф
|ПАОК
|6
|7
| 24
Плей-офф
|Мидтьюлланн
|6
|7
|25
|Эльфсборг
|6
|7
|26
|Брага
|6
|7
|27
|Хоффенхайм
|6
|6
|28
|Маккаби Т-А
|6
|6
|29
|Славия П
|6
|4
|30
|Твенте
|6
|4
|31
|Мальмё
|6
|4
|32
|Лудогорец
|6
|3
|33
|Карабах
|6
|3
|34
|РФШ
|6
|2
|35
|Ницца
|6
|2
|36
|Динамо К
|7
|1