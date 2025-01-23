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Юнион - Брага 23 Января прямая трансляция

Стадион: Руа Бодуэн - Конинг Будевейн (Брюссель, Бельгия), вместимость: 50093
23 Января 2025 года в 23:00 (+03:00). Лига Европы, Общий этап. 7-й тур
Юнион
Брага

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Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Юнион - Брага, которое состоится 23 Января 2025 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига Европы, Общий этап. 7-й тур, оно проводится на стадионе: Руа Бодуэн - Конинг Будевейн (Брюссель, Бельгия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Юнион
Брюссель, Бельгия
Брага
Брага, Португалия
Главные тренеры
БельгияСебастьен Поконьоли
ПортугалияКарлуш Карвальял
История личных встреч
13.10.2022Лига ЕвропыГруппа D. 4-й турЮнион3 : 3Брага
06.10.2022Лига ЕвропыГруппа D. 3-й турБрага1 : 2Юнион
19.01.2025Бельгия — Лига ЖюпилеЛига Жюпиле. 22-й турЮнион1 : 0
11.01.2025Бельгия — Лига ЖюпилеЛига Жюпиле. 21-й тур1 : 2Юнион
08.01.2025Кубок Бельгии1/4 финала5 : 1Юнион
26.12.2024Бельгия — Лига ЖюпилеЛига Жюпиле. 20-й тур1 : 3Юнион
22.12.2024Бельгия — Лига ЖюпилеЛига Жюпиле. 19-й турЮнион2 : 2
19.01.2025Португалия — Примейра18-й тур0 : 1Брага
15.01.2025Кубок Португалии1/8 финалаБрага2 : 1
04.01.2025Португалия — Примейра17-й тур1 : 2Брага
29.12.2024Португалия — Примейра16-й турБрага1 : 2
22.12.2024Португалия — Примейра15-й тур0 : 2Брага
Турнирная таблица
КомандаИО
1
1/8 финала
Лацио616
2
1/8 финала
Атлетик Б716
3
1/8 финала
Андерлехт614
4
1/8 финала
Лион613
5
1/8 финала
Галатасарай713
6
1/8 финала
Айнтрахт Ф613
7
1/8 финала
Манчестер Юнайтед612
8
1/8 финала
Рейнджерс611
9
Плей-офф
Тоттенхэм Хотспур611
10
Плей-офф
Стяуа611
11
Плей-офф
Аякс610
12
Плей-офф
Реал Сосьедад610
13
Плей-офф
Будё-Глимт610
14
Плей-офф
Рома69
15
Плей-офф
Олимпиакос69
16
Плей-офф
Ференцварош69
17
Плей-офф
Виктория Пльзень69
18
Плей-офф
Бешикташ79
19
Плей-офф
Порту68
20
Плей-офф
АЗ Алкмар68
21
Плей-офф
Юнион68
22
Плей-офф
Фенербахче68
23
Плей-офф
ПАОК67
24
Плей-офф
Мидтьюлланн67
25 Эльфсборг67
26 Брага67
27 Хоффенхайм66
28 Маккаби Т-А66
29 Славия П64
30 Твенте64
31 Мальмё64
32 Лудогорец63
33 Карабах63
34 РФШ62
35 Ницца62
36 Динамо К71

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