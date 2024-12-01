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Виктория Пльзень - Андерлехт 23 Января прямая трансляция

Стадион: Дусан Арена (Пльзень, Чехия), вместимость: 12500
23 Января 2025 года в 20:45 (+03:00). Лига Европы, Общий этап. 7-й тур
Виктория Пльзень
Андерлехт

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Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Виктория Пльзень - Андерлехт, которое состоится 23 Января 2025 года в 20:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига Европы, Общий этап. 7-й тур, оно проводится на стадионе: Дусан Арена (Пльзень, Чехия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Виктория Пльзень
Пльзень, Чехия
Андерлехт
Брюссель, Бельгия
Главные тренеры
Чехия Мирослав Коубек
Бельгия Давид Юбер
Бельгия Давид Юбер
История личных встреч
15.12.2024 Чехия — Высшая лига 19-й тур Виктория Пльзень7 : 2
12.12.2024 Лига Европы Общий этап. 6-й тур Виктория Пльзень1 : 2
08.12.2024 Чехия — Высшая лига 18-й тур 1 : 2Виктория Пльзень
05.12.2024 Чехия — Высшая лига 8-й тур Виктория Пльзень1 : 1
01.12.2024 Чехия — Высшая лига 17-й тур Виктория Пльзень3 : 2
19.01.2025 Бельгия — Лига Жюпиле Лига Жюпиле. 22-й тур 0 : 2Андерлехт
16.01.2025 Кубок Бельгии 1/2 финала. 1-й матч Андерлехт1 : 0
12.01.2025 Бельгия — Лига Жюпиле Лига Жюпиле. 21-й тур Андерлехт0 : 3
09.01.2025 Кубок Бельгии 1/4 финала 0 : 1Андерлехт
27.12.2024 Бельгия — Лига Жюпиле Лига Жюпиле. 20-й тур Андерлехт2 : 3
Турнирная таблица
КомандаИО
1
1/8 финала
Лацио616
2
1/8 финала
Атлетик Б716
3
1/8 финала
Андерлехт614
4
1/8 финала
Лион613
5
1/8 финала
Галатасарай713
6
1/8 финала
Айнтрахт Ф613
7
1/8 финала
Манчестер Юнайтед612
8
1/8 финала
Рейнджерс611
9
Плей-офф
Тоттенхэм Хотспур611
10
Плей-офф
Стяуа611
11
Плей-офф
Аякс610
12
Плей-офф
Реал Сосьедад610
13
Плей-офф
Будё-Глимт610
14
Плей-офф
Рома69
15
Плей-офф
Олимпиакос69
16
Плей-офф
Ференцварош69
17
Плей-офф
Виктория Пльзень69
18
Плей-офф
Бешикташ79
19
Плей-офф
Порту68
20
Плей-офф
АЗ Алкмар68
21
Плей-офф
Юнион68
22
Плей-офф
Фенербахче68
23
Плей-офф
ПАОК67
24
Плей-офф
Мидтьюлланн67
25 Эльфсборг67
26 Брага67
27 Хоффенхайм66
28 Маккаби Т-А66
29 Славия П64
30 Твенте64
31 Мальмё64
32 Лудогорец63
33 Карабах63
34 РФШ62
35 Ницца62
36 Динамо К71

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