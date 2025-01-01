ПСЖ - Манчестер Сити 22 Января прямая трансляция
Стадион: Парк де Пренс (Париж, Франция), вместимость: 47929
22 Января 2025 года в 23:00 (+03:00). Лига чемпионов, Общий этап. 7-й тур
Главный судья: Шимон Марциняк (Плоцк, Польша);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
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Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между ПСЖ - Манчестер Сити, которое состоится 22 Января 2025 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, Общий этап. 7-й тур, оно проводится на стадионе: Парк де Пренс (Париж, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
ПСЖ
Париж, Франция
Манчестер Сити
Манчестер, Англия
|1
|вр
|Джанлуиджи Доннарумма
|2
|зщ
|Ашраф Хакими
|51
|зщ
|Вильям Пачо
|21
|зщ
|Лукас Эрнандес
|25
|зщ
|Нуну Мендеш
|33
|пз
|Уоррен Заир-Эмери
|17
|пз
|Витинья
|8
|пз
|Фабиан Руис
|14
|пз
|Дезире Дуэ
|10
|нп
|Усман Дембеле
|29
|нп
|Брэдли Баркола
|31
|вр
|Эдерсон
|26
|зщ
|Савио
|3
|зщ
|Рубен Диаш
|25
|зщ
|Мануэль Аканджи
|24
|зщ
|Йошко Гвардиол
|8
|пз
|Матео Ковачич
|47
|пз
|Фил Фоден
|17
|пз
|Кевин Де Брёйне
|82
|пз
|Рико Льюис
|20
|пз
|Бернарду Силва
|9
|нп
|Эрлинг Холанд
Главные тренеры
|Луис Энрике
|Хосеп Гвардиола
История личных встреч
|24.11.2021
|Лига чемпионов
|Группа A. 5-й тур
|2 : 1
|28.09.2021
|Лига чемпионов
|Группа A. 2-й тур
|2 : 0
|04.05.2021
|Лига чемпионов
|1/2 финала. 2-й матч
|2 : 0
|28.04.2021
|Лига чемпионов
|1/2 финала. 1-й матч
|1 : 2
|12.04.2016
|Лига чемпионов
|1/4 финала. 2-й матч
|1 : 0
|06.04.2016
|Лига чемпионов
|1/4 финала. 1-й матч
|2 : 2
|03.12.2008
|Кубок УЕФА
|Группа A. 4-й тур
|0 : 0
|18.01.2025
|Франция — Лига 1
|18-й тур
|1 : 2
|15.01.2025
|Кубок Франции
|1/16 финала
|2 : 4
|12.01.2025
|Франция — Лига 1
|17-й тур
|2 : 1
|05.01.2025
|Суперкубок Франции 2024
|Финал
|1 : 0
|22.12.2024
|Кубок Франции
|1/32 финала
|1 : 1 3 : 4
|19.01.2025
|Англия — Премьер-лига
|22-й тур
|0 : 6
|14.01.2025
|Англия — Премьер-лига
|21-й тур
|2 : 2
|11.01.2025
|Кубок Англии
|3-й раунд
|8 : 0
|04.01.2025
|Англия — Премьер-лига
|20-й тур
|4 : 1
|29.12.2024
|Англия — Премьер-лига
|19-й тур
|0 : 2
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча седьмого тура общего этапа Лиги чемпионов: «ПСЖ» — «Манчестер Сити». Начало встречи запланировано на 23:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/8 финала
|Ливерпуль
|6
|18
| 2
1/8 финала
|Барселона
|6
|15
| 3
1/8 финала
|Аталанта
|7
|14
| 4
1/8 финала
|Арсенал
|6
|13
| 5
1/8 финала
|Байер
|6
|13
| 6
1/8 финала
|Интер М
|6
|13
| 7
1/8 финала
|Астон Вилла
|7
|13
| 8
1/8 финала
|Брест
|6
|13
| 9
Плей-офф
|Монако
|7
|13
| 10
Плей-офф
|Лилль
|6
|13
| 11
Плей-офф
|Боруссия Д
|6
|12
| 12
Плей-офф
|Бавария
|6
|12
| 13
Плей-офф
|Атлетико М
|6
|12
| 14
Плей-офф
|Милан
|6
|12
| 15
Плей-офф
|Ювентус
|6
|11
| 16
Плей-офф
|Бенфика
|6
|10
| 17
Плей-офф
|Спортинг
|6
|10
| 18
Плей-офф
|Фейеноорд
|6
|10
| 19
Плей-офф
|Брюгге
|6
|10
| 20
Плей-офф
|Реал Мадрид
|6
|9
| 21
Плей-офф
|Селтик
|6
|9
| 22
Плей-офф
|Манчестер Сити
|6
|8
| 23
Плей-офф
|ПСВ Эйндховен
|6
|8
| 24
Плей-офф
|Динамо З
|6
|8
|25
|ПСЖ
|6
|7
|26
|Штутгарт
|6
|7
|27
|Шахтёр
|6
|4
|28
|Спарта П
|6
|4
|29
|Жирона
|6
|3
|30
|Црвена Звезда
|6
|3
|31
|Штурм
|7
|3
|32
|Ред Булл Зальцбург
|6
|3
|33
|Болонья
|6
|2
|34
|РБ Лейпциг
|6
|0
|35
|Слован Бр
|6
|0
|36
|Янг Бойз
|6
|0