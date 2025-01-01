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ПСЖ - Манчестер Сити 22 Января прямая трансляция

Стадион: Парк де Пренс (Париж, Франция), вместимость: 47929
22 Января 2025 года в 23:00 (+03:00). Лига чемпионов, Общий этап. 7-й тур
Главный судья: Шимон Марциняк (Плоцк, Польша);
ПСЖ
Манчестер Сити

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между ПСЖ - Манчестер Сити, которое состоится 22 Января 2025 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, Общий этап. 7-й тур, оно проводится на стадионе: Парк де Пренс (Париж, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
ПСЖ
Париж, Франция
Манчестер Сити
Манчестер, Англия
1 Италия вр Джанлуиджи Доннарумма
2 Марокко зщ Ашраф Хакими
51 Эквадор зщ Вильям Пачо
21 Франция зщ Лукас Эрнандес
25 Португалия зщ Нуну Мендеш
33 Франция пз Уоррен Заир-Эмери
17 Португалия пз Витинья
8 Испания пз Фабиан Руис
14 Франция пз Дезире Дуэ
10 Франция нп Усман Дембеле
29 Франция нп Брэдли Баркола
31 Бразилия вр Эдерсон
26 Бразилия зщ Савио
3 Португалия зщ Рубен Диаш
25 Швейцария зщ Мануэль Аканджи
24 Хорватия зщ Йошко Гвардиол
8 Хорватия пз Матео Ковачич
47 Англия пз Фил Фоден
17 Бельгия пз Кевин Де Брёйне
82 Англия пз Рико Льюис
20 Португалия пз Бернарду Силва
9 Норвегия нп Эрлинг Холанд
Главные тренеры
Испания Луис Энрике
Испания Хосеп Гвардиола
История личных встреч
24.11.2021 Лига чемпионов Группа A. 5-й тур Манчестер Сити2 : 1ПСЖ
28.09.2021 Лига чемпионов Группа A. 2-й тур ПСЖ2 : 0Манчестер Сити
04.05.2021 Лига чемпионов 1/2 финала. 2-й матч Манчестер Сити2 : 0ПСЖ
28.04.2021 Лига чемпионов 1/2 финала. 1-й матч ПСЖ1 : 2Манчестер Сити
12.04.2016 Лига чемпионов 1/4 финала. 2-й матч Манчестер Сити1 : 0ПСЖ
06.04.2016 Лига чемпионов 1/4 финала. 1-й матч ПСЖ2 : 2Манчестер Сити
03.12.2008 Кубок УЕФА Группа A. 4-й тур Манчестер Сити0 : 0ПСЖ
18.01.2025 Франция — Лига 1 18-й тур 1 : 2ПСЖ
15.01.2025 Кубок Франции 1/16 финала 2 : 4ПСЖ
12.01.2025 Франция — Лига 1 17-й тур ПСЖ2 : 1
05.01.2025 Суперкубок Франции 2024 Финал ПСЖ1 : 0
22.12.2024 Кубок Франции 1/32 финала 1 : 1 3 : 4ПСЖ
19.01.2025 Англия — Премьер-лига 22-й тур 0 : 6Манчестер Сити
14.01.2025 Англия — Премьер-лига 21-й тур 2 : 2Манчестер Сити
11.01.2025 Кубок Англии 3-й раунд Манчестер Сити8 : 0
04.01.2025 Англия — Премьер-лига 20-й тур Манчестер Сити4 : 1
29.12.2024 Англия — Премьер-лига 19-й тур 0 : 2Манчестер Сити
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча седьмого тура общего этапа Лиги чемпионов: «ПСЖ» — «Манчестер Сити». Начало встречи запланировано на 23:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1
1/8 финала
Ливерпуль618
2
1/8 финала
Барселона615
3
1/8 финала
Аталанта714
4
1/8 финала
Арсенал613
5
1/8 финала
Байер613
6
1/8 финала
Интер М613
7
1/8 финала
Астон Вилла713
8
1/8 финала
Брест613
9
Плей-офф
Монако713
10
Плей-офф
Лилль613
11
Плей-офф
Боруссия Д612
12
Плей-офф
Бавария612
13
Плей-офф
Атлетико М612
14
Плей-офф
Милан612
15
Плей-офф
Ювентус611
16
Плей-офф
Бенфика610
17
Плей-офф
Спортинг610
18
Плей-офф
Фейеноорд610
19
Плей-офф
Брюгге610
20
Плей-офф
Реал Мадрид69
21
Плей-офф
Селтик69
22
Плей-офф
Манчестер Сити68
23
Плей-офф
ПСВ Эйндховен68
24
Плей-офф
Динамо З68
25 ПСЖ67
26 Штутгарт67
27 Шахтёр64
28 Спарта П64
29 Жирона63
30 Црвена Звезда63
31 Штурм73
32 Ред Булл Зальцбург63
33 Болонья62
34 РБ Лейпциг60
35 Слован Бр60
36 Янг Бойз60

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